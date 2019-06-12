Школа от "Газпрома" в Бишкеке (которой нет) - рус-аферизм и/или кыр-раздолбайство?

07:33 14.06.2019 14 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Школа от "Газпрома". Подарок, который оказался мэрии Бишкека не по зубам



Фото пресс-службы мэрии. Школа, которую построил "Газпром" в Бишкеке



Открытия школы от "Газпрома" ждали многие горожане. Современное здание с бассейнами, спортивными площадками, инновационным оборудованием и аттестаты сразу двух государств привлекали многих.

Школа должна распахнуть двери 1 сентября. Но вот пойти в нее смогут далеко не все желающие. Обучение в ней, скорее всего, будет платным. Пока стоимость официально не озвучивают.



Как все красиво начиналось



Капсулу на месте строительства заложили 29 августа 2017 года президент Алмазбек Атамбаев и председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер.



Мэрия Бишкека выделила под школу участок площадью 3,5 гектара.



Глава государства тогда заявил, что школа будет уникальной. По его словам, объем капитальных вложений со стороны российской компании планируется в размере 1,2 миллиарда рублей. Алмазбек Атамбаев добавил, что неплохо бы такие школы построить и в других районах столицы.



Думаю, мы должны искать инвесторов, чтобы построить такие школы в каждом районе города.

Алмазбек Атамбаев



Алексей Миллер расписал, каким будет учебное заведение: 33 современных учебных класса, компьютерные кабинеты, мультимедийная библиотека, лаборатории и актовый зал, столовая на 350 мест, два спортзала и два крытых плавательных бассейна, спортивные игровые площадки на открытом воздухе.

"Школа является лучшим образцом мировых практик, и ее строительство даст серьезный импульс к всестороннему развитию подрастающего поколения Кыргызстана", - отмечал Алексей Миллер.



Тогда заявили, что "Газпром" построит и передаст школу городу, как сделали с физкультурно-оздоровительным комплексом в жилом массиве "Арча-Бешик".



Его общая площадь - более 5 тысяч квадратных метров. Спортивный зал и инвентарь отвечают международным стандартам. На трибунах можно разместить до 700 зрителей.



Успеть в срок



Практически два года о строительстве школы не вспоминали.

Неожиданно заговорили о ней депутаты Бишкекского городского кенеша в начале 2019-го. Они высказали опасения, что мэрия не успеет вовремя проложить необходимые коммуникации, а без этого сдать в эксплуатацию объект не получится.

"Газпром Кыргызстан" говорит, что к 31 мая закончит объект и готов сдать его в эксплуатацию. Но, для того чтобы проверить бассейны, должны залить 600 тонн воды несколько раз, а куда сливать?" - заявил тогда депутат БГК Канатбек Музуралиев.



Помимо коммуникаций, народных избранников заинтересовало, кто в этой инновационной школе будет учиться.



Тогда начальник управления образования мэрии Бишкека Сауле Мейрманова сообщила, что микроучастком новой школы на 960 мест на Южной магистрали предварительно станет микрорайон "Асанбай".

Примерно тогда же поползли слухи о продаже мест в школе. Об этом опять заговорили депутаты БГК. В частности, Казыбек Эргешов на заседании комиссии по соцвопросам в марте заявил, что, хотя школу еще не сдали, серые кардиналы уже обещают зачислить в нее учеников.



Представители мэрии высказались: пока школа не принята, ни о каком наборе учеников речи быть не может.



Примерно так же они комментировали и слухи о том, что обучение в школе будет платным.

Вице-мэр Татьяна Кузнецова, курирующая социальные вопросы, ответила, что "на сегодня действуют условия меморандума между мэрией и "Газпромом". Согласно ему, школу должны передать муниципалитету".

Не комментировали вопрос и в Министерстве образования, отметив, что ведомство занимается образовательными стандартами, а за бишкекские школы отвечает управление образования. Несложно догадаться, что и там ушли от ответа. Хранит молчание и компания "Газпром".

Ситуация заинтересовала и общественность, и журналистов. Поскольку молчание лишь подогревало слухи.

Кто-то вспомнил об аналогичной ситуации в Ереване, где "Газпром" строит учебно-спортивный комплекс. На его территории обещали возвести детский сад, школу с бассейном, спортивный зал для игровых видов спорта, ледовую площадку, залы для популярных в Армении видов спорта...

Городские власти обещали жителям, живущим по соседству, что они смогут бесплатно пользоваться услугами школы и детского сада. Однако позже стало известно, что стоимость обучения составит около 1-1,5 миллиона драмов в год (примерно $3 тысячи). Хотя, по словам армянских журналистов, официально сумму не называют.



Не по карману



Окончательное решение остается за депутатами Бишкекского городского кенеша. Но известно, что мэрия и "Газпром Кыргызстан" рассматривают вариант передачи учебного заведения в оперативное управление компании.



Скорее всего, обучение в школе будет платным.



Мэр Бишкека Азиз Суракматов признался, что в городской казне нет средств на содержание объекта - около 150-200 миллионов ежегодно. Поэтому и предлагают передать его в управление, но при этом она останется муниципальной собственностью.

"Прорабатывается вопрос, что 25 процентов учеников будут учиться бесплатно. Отбирать их будет управление образования", - отметил он в интервью 24.kg.

Вице-мэр Татьяна Кузнецова на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам сообщила, что 5 процентов от квоты хотят отдать победителям и призерам олимпиад, еще 10 процентов - для детей с ОВЗ. Остальные 96 бюджетных мест из 960 проектных предлагается распределить среди социально незащищенных слоев населения. Несложно представить, что попасть в это число удастся далеко не каждому.



Тогда озвучили предлагаемую "Газпромом" стоимость обучения – 22 тысячи сомов в месяц.



Вице-мэр добавила, что передача в управление - предложение "Газпрома". Окончательное решение не принято.

"Сначала мы должны принять объект в муниципальную собственность, а потом рассматривать вопрос, передавать ли ее в управление и на каких условиях. "Газпром" презентовал свое видение эксплуатации, предоставления услуг. Мы сейчас думаем", - отметила Татьяна Кузнецова.



В городском бюджете средств на содержание школы не предусмотрено.



Предложение должны рассмотреть депутаты БГК в комиссиях. Вопрос, скорее всего, вынесут на очередную сессию, которая должна состояться в конце июня. Но единого мнения у депутатов нет.

Алмаз Уланов, например, попросил вице-мэра представить подробный отчет по расходам на школу. Наталья Кулматова на заседании постоянной комиссии по бюджету и финансам высказала мнение, что школа должна быть муниципальной.



Когда сшит кафтан не по размеру



Конечно, можно вспомнить пословицу про дареного коня, которому в зубы не смотрят. Но, может, стоит относиться к дарам более ответственно и отказываться принимать то, что не по плечу? Или предлагать более доступные варианты?

Тем более примеры, когда содержать не по карману, в столице есть - физкультурно-оздоровительный комплекс. Его открыли в октябре 2016 года. В том же месяце передали в оперативное управление управлению физической культуры и спорта мэрии Бишкека, а в марте 2017-го создали муниципальное предприятие "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Газпром-детям". Официально работать он начал в июле 2017 года.



В ФОК рассказали, что предоставляют как бесплатные, так и платные услуги.



"С 08.30 до 17.00 более 350 детей занимаются в секциях бесплатно (футбол, гандбол, баскетбол, волейбол, бокс, борьба вольная, самбо)", - отметили в ФОК.

Чтобы окупить расходы на содержание, комплекс сдает помещения в аренду и проводит платные секции. Расценки согласованы с антимонопольным комитетом. Но доходы практически не перекрывают расходов.

По данным ФОК, в 2019 году от секций и предоставления игрового времени в спортивно-игровых залах получили доход в 1 миллион 270 тысяч сомов, а потратили 1 миллион 171 тысячу сомов (заработная плата, налоги, оплата электроэнергии, водоснабжения и вывоза мусора).



Основной статьей расходов является оплата электроэнергии, так как в здании все работает на электричестве.



Но если платить за спортивные секции большинству кыргызстанцев привычно, а бесплатный спорт не гарантирован Основным законом, то предложение платить за школу, которую обещали сделать муниципальной, вызывает негативную реакцию в обществе. Источник - 24.kg

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560486780

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Указ Президента Республики Казахстан от 13 июня 2019 года №12

- Токаев снял общественное напряжение, сменив некоторых чиновников – политолог

- Под председательством спикера Сената Парламента состоялось заседание Совета по совершенствованию бюджетного законодательства

- Правопорядок восстановлен: глава полиции Алматы сообщил хронологию несанкционированных митингов

- Выступление Азата Перуашева на заседании Общенациональной коалиции демократических сил

- Краткосрочный экономический индикатор в январе-мае 2019г. составил 103,7%

- У Касым-Жомарта Токаева нет своей команды – эксперт

- Роман Скляр отчитался перед населением Казахстана

