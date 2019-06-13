Торпедная атака в Оманском заливе подняла цены на нефть, - А.Шарковский

07:39 14.06.2019

Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО



13.06.2019



До сих пор неясно, кто атаковал танкеры в Оманском заливе.

В четверг в Оманском заливе прозвучало несколько взрывов (как минимум два), после чего в эфир были посланы сигналы бедствия от двух танкеров, груженых нефтепродуктами. Распространенная новостными агентствами информация об обстрелах, которым подверглись суда, вызвала рост мировых цен на нефть. Иран сразу же указал на то, что данное событие странным образом совпало с визитом премьер-министра Японии в Тегеран. Правительство Исламской Республики заявило о намерениях участвовать в обеспечении безопасности торгового судоходства в регионе.



Вокруг сообщения об атаках на два танкера в Оманском заливе разворачивается новый виток информационной войны, который приобретает вид остросюжетной повести, основанной на теории заговора. Утром 13 июня два танкера Front Altair (под норвежским флагом) и Kokuka Courageous (под панамским флагом) подали сигнал SOS.

По информации новостных агентств стран Персидского залива, причиной повреждения кораблей стали два взрыва. На фоне этих событий мировые цены на нефть начали расти. В частности, Русская служба Би-би-си сообщает: "Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10.07 мск подорожали на 1,8 долл. (3%) – до 61,77 долл. за баррель". Иран заявил, что оказал помощь терпящим бедствие судам, не уточняя – кому конкретно. В официальном сообщении указано, что моряки Исламской Республики спасли 44 человека. Представитель Военно-морских сил США также проинформировал, что корабли 5-го флота ВМС США провели акцию спасения экипажей атакованных танкеров.

При этом заявлено о спасении 21 человека с танкера Kokuka Courageous и 23 человек – с Front Altair. Ни Иран, ни американская сторона не информируют о проведении совместной спасательной акции. К тому же трудно себе представить, что военные корабли США и Исламской Республики могут находиться в непосредственной близости друг от друга, занимаясь мирными делами. Таким образом, вопрос, кто спасал терпящие бедствие экипажи, повис в воздухе.



Более важными, пока не разъясненными, являются обстоятельства, при которых оба танкера получили повреждения. Корреспондент "НГ" пытался связаться с иранским посольством в Москве, чтобы получить хоть какие-то комментарии по случившемуся, но тщетно. Секретарь в приемной посла попросил больше ему не звонить, а оператор так и не поднял трубку. Но, как известно, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф призвал мировую общественность обратить внимание на тот факт, что инцидент с танкерами в Оманском заливе "чудесным образом" совпал с первым за последние 41 год визитом премьер министра Японии Синдзо Абэ в Тегеран. В своем Twitter иранский дипломат написал: "Атаки на танкеры, перевозившие связанный с Японией груз, произошли, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ проводил встречу и обстоятельные и дружественные переговоры с аятоллой Али Хаменеи".



Из других источников о танкере Kokuka Courageous (находится под управлением японской компании BSM Ship Manage-ment) стало известно, что он шел в Сингапур и перевозил метанол (метановый спирт). Представители организации, зафрахтовавшей это судно, сообщили о наличии у него пробоины в борту выше ватерлинии. Поскольку к любой информации, полученной дистанционно, нужно относиться критически, выводы делать рано. Но если реально есть пробоина только выше ватерлини – речь о торпедной атаке уже не идет. Кроме того, поступила уточняющая информация о том, что Kokuka Courageous подвергся обстрелу дважды. Кто и чем обстреливал этот танкер – неизвестно.



Второй танкер, Front Altair, принадлежит норвежской компании Frontline, он перевозил 75 тыс. тонн нафты (или "лигроин" – смесь жидких углеводородов, более тяжелая, чем бензин). Агентство IRIB (принадлежит Тегерану) опубликовало в Twitter сделанную издали фотографию пожара на этом судне. Источники в порту Эль-Фуджайра (ОАЭ) также подтверждают информацию о пожаре на борту Front Altair. Более того, сообщается об опасности затопления этого танкера. Есть информация, что он все же затонул. Представитель тайваньской нефтеперерабатывающей компании, зафрахтовавшей судно, сообщил, что причиной бедствия стала торпедная атака.



Не надо быть пророком, чтобы предвидеть очередное обвинение со стороны администрации США в адрес Ирана в проведении атак на танкеры, как это было после событий 12 мая с.г. Ответ руководства Ирана также очевиден. Справедливости ради стоит вспомнить, что в конце второй декады мая поступила информации из английских источников о направлении на Ближний Восток двух подразделений Эс-би-эс (SBS, Special Boat Service), предназначенных для диверсионно-разведывательных действий в тылу противника в прибрежной зоне. Данная структура работает в связке с английским спецназом, известным как 22-й полк САС (SAS, Special Air Service). В сообщении СМИ указывается, что на этот раз их задачей будет охрана судов британского торгового флота в Персидском заливе, но не всему стоит верить. В то, что диверсанты будут охранять какие-либо объекты, верится с трудом, они не предназначены для такого рода деятельности. К тому же кроме SAS в данном регионе могут находиться подразделения Сил специальных операций (ССО) США или Франции. Саботаж и диверсии – основные задачи формирований ССО.



"Обстановка настолько взрывоопасная, что вероятность какого-то просчета или недопонимания причин и последствий тех или иных событий... весьма тревожно складывается, – заявил представитель МИД РФ Сергей Рябков. – Говорить о том, что это какой-то проходной эпизод, было бы неправильно, это отражение общей, крайней остроты ситуации в этом регионе". Дипломат призвал (обращаясь ко всем, кто вовлечен в нарастающее противостояние в регионе) "не делать скоропалительных выводов, которые могут только подлить масла в огонь". Упреждающий шаг был сделан и Тегераном. Представитель правительства Исламской Республики Али Рабии заявил: "Правительство Ирана готово к сотрудничеству в сфере региональной безопасности для ее обеспечения, в том числе стратегических водных маршрутов".