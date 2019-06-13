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Информационное поле Турции зачищают под Эрдогана, - Т.Ахметов
07:41 14.06.2019

Теледебаты кандидатов в мэры Стамбула пройдут в непростых условиях

Об авторе: Тимур Шамшидинович Ахметов – журналист-международник, независимый эксперт по Турции.

13.06.2019

Недавнее решение кандидатов на пост мэра Стамбула участвовать в телевизионных дебатах может стать историческим событием в Турции эпохи Реджепа Тайипа Эрдогана. Впервые за 20 лет телезрители смогут насладиться живой дискуссией между представителями правящей партии и оппозиции. Показательно, что беспрецедентные дебаты будут проходить на фоне усилий властей "заарканить" информационное пространство.
Сегодня политический режим в Турции изо всех сил пытается создать видимость легитимности. Ореол праведности властей, сформированный в начале нулевых годов на лозунгах окончательного примирения ислама и демократии, с ростом влияния фигуры Эрдогана сегодня обеспечивается заигрыванием с идеями турецкого национализма. Продолжение власти правящей партии и его лидера преподносится как гарантия чуть ли не национального выживания.

Проблемы у турецких властей наблюдаются не только с идейным содержанием. Манипуляции на выборах и замедление роста благосостояния бьют по имиджу руководства страны больнее, чем пустая пропаганда, тезисы которой не соответствуют реалиям жизни страны. Но именно через информационное пространство турецкое общество имеет возможность видеть эту пустоту, несоответствие между претензиями властей на правление и бледную легитимность подобных амбиций.
Надломленные, но работающие институты демократии не позволяют турецкому режиму съехать в авторитаризм, несмотря на пророчества. Даже самые консервативные слои общества видят в демократическом процессе единственный легитимный путь для прихода к власти. Отсюда и такой характерный для Турции ажиотаж вокруг выборов любого уровня.

Турция сегодня – модернизирующееся общество, во главе которого стоят силы, по инерции склоняющиеся к авторитарности и вынужденные постоянно блюсти свое право на власть в условиях постоянного давления общества и сил глобализации, не признающих национальные границы. Турция все больше открывается внешнему миру, от степени открытости зависит состояние как экономики страны, так и ее политической системы.
Власти страны стоят перед задачей: сохранять открытость информационного пространства, но при этом иметь иммунитет к тому, что свободные информационные потоки подрывают легитимность или, хуже того, ее видимость.
Интернет в чем-то показателен. Значение социальных сетей в Турции было продемонстрировано феноменальным взлетом популярности кандидата в мэры Стамбула от Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу. Если бы не Интернет, для многих жителей он так и остался бы малознакомым политиком провинциального масштаба. Умело воспользовавшись интернет-эфиром, Имамоглу смог прорвать инфоблокаду, донести до миллионов граждан сведения о манипуляциях и создать резонанс.

Вовлеченность населения создает много возможностей для оппозиции. Но низкая информационная грамотность населения и деградация национальных СМИ ведут к злоупотреблениям. Правящий режим не чуждается прибегать к услугам "фабрик троллей" для дискредитации и оппозиции, и неугодных партии соратников. Так, экс-премьер Ахмет Давутоглу был смещен в 2016 году в результате анонимной информационной кампании.
Воздействие властей на информационное пространство Турции не ограничивается Интернетом. Жертвой амбиций властей становится и госсистема формирования статистических данных. Для кого-то политические назначенцы в Статистическом институте и Центральном банке – требование времени: внешние силы заговора атакуют Турцию именно через новостные вбросы о приближающемся дефолте экономической системы Эрдогана. "Подправить" официальные статистические данные – не саботаж, а акт патриотизма.

Контроль над государственными СМИ, задача которых заключается в объективном освещении важных событий, также открывает возможность для губительных для демократии манипуляций. Примером этого стал скандал с освещением государственным новостным "Анатолийским агентством" хода все те же местных выборов в Стамбуле. Агентство в последние часы гонки перестало публиковать результаты, лишив граждан возможности следить за ситуацией в мегаполисе. Решение руководства агентства прекратить вещание многие раскритиковали как прямой удар по доверию турецкого общества к институтам демократии.

Но в погонях за узкополитическими интересами турецкие власти, кажется, вредят не только собственному имиджу и демократии, но и национальному суверенитету. Непрекращающаяся кампания непрямого давления на крупные общеполитические газеты, популярные и не всегда придерживающиеся официальной линии, привело к тому, что граждане вынужденно обращаются к новостным ресурсам, спонсирование которых приходит из-за рубежа. Жить в информационном вакууме, может быть, и приятно, но в рамках страны – чревато.

Состояние информационного пространства в любой стране мира может указывать на здоровье демократии. Объективные СМИ обеспечивают контроль над властью, давая гражданам возможность изучить важные проблемы общества с разных сторон. Свободный от давления обмен информацией обеспечивает артикуляцию общественного мнения и поиск консенсуса. При этом и власти извлекают пользу, получая возможность услышать мнение масс о текущем курсе, принимая меры коррекции, не дожидаясь, пока накапливающее недовольство выльется в поражение на выборах.

Проблемы в Турции в вопросе свободы информационного пространства являются симптомами более масштабных процессов. Власти все больше отдаются соблазну подчинить интересы общества узким интересам отдельных лиц. Режим со все большим скепсисом относится к институту выборности, вместо этого полагаясь на механизмы управляемой демократии. Вряд ли руководству Турции удастся долго усидеть на обоих стульях, активно манипулируя информационной сферой, при этом сохраняя открытость к внешнему миру.

Результат настойчивости может оказаться неожиданным для самих властей. Привыкнув жить в созданном мире альтернативной реальности, власти однажды проснутся в стране, где граждане голосуют за оппозицию. Несмотря на построенные мосты, дороги, рост зарплат и вставание с колен.

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560487260
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