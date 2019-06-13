Третий мир начинает мусорную войну с первым. Азиатские страны отказываются ввозить чужие отходы, - "НГ"

07:44 14.06.2019 Анатолий Комраков



13.06.19



Вывозимые в Азию промышленные отходы, как правило, трудно переработать.

Через полтора года Канада и Евросоюз введут запрет на использование одноразовой пластиковой посуды и упаковки в попытке снизить глобальное производство отходов. Часть отходов много лет экспортировалась для захоронения в развивающиеся страны, которые в последнее время возражают против превращения своей территории в свалку. Филиппины и Малайзия начали войну с поставщиками мусора из развитых стран, где его утилизация обходится гораздо дороже.



В конце июня Канада получит вывезенный в 2013 году с ее территории мусор. Страна с почти 10 млн кв. км площади согласилась принять назад свое "добро" от Филиппин (площадь 300 тыс. кв. км) только после разрешения дипломатического конфликта, связанного с отзывом посла и консула.



103 контейнера весом в 2,5 тыс. тонн, маркированные как перерабатываемая пластмасса, прибыли из Канады на Филиппины в 2013 году. После осмотра таможенники обнаружили, что около двух третей содержимого составляют обычные бытовые отходы, включая использованные подгузники, макулатуру и бутылки. Отходы из 34 контейнеров удалось утилизировать на месте, а оставшиеся 69 все это время стояли в порту в 80 км от Манилы. Канада долго отнекивалась, ссылаясь на то, что экспорт мусора был произведен частной компанией. Филиппинский президент Родриго Дутерте в ультимативной форме потребовал вывезти контейнеры до 15 мая 2019 года, пригрозив иначе сбросить их в канадских территориальных водах. "Я сам поеду в Канаду и высыплю эти отходы у них. Давайте воевать с Канадой, она превращает Филиппины в свалку. Я объявлю им войну", – говорил Дутерте.



После того как канадцы не уложились в этот срок, филиппинцы сами наняли транспортную компанию и отозвали дипломатов. В Канаде назвали все это дипломатическим кошмаром, согласились оплатить перевозку, а отправку злополучных контейнеров сопровождали представители их дипмиссии.

Мусорные войны перестали быть экзотикой для современной России, буквально в эти дни в различных регионах продолжается противостояние населения с властями и бизнесменами, которые в отсутcтвие цивилизованных форм переработки мусора решают проблему привычным способом – вываливая отходы посреди поля, но чаще – недалеко от жилья, так меньше затраты на вывоз.



Внутренние мусорные баталии происходят в разных странах мира. Летом 2015 года масштабные демонстрации из-за скопления мусора на улицах прошли в столице Ливана Бейруте. Правительство вовремя не смогло решить проблему утилизации отходов, но слезоточивый газ и резиновые пули от полиции достались митингующим горожанам. Самые знаменитые внутренние баталии проходят в итальянском Неаполе, где мусорный кризис продолжается вот уже почти 20 лет. Осенью 2007 года правительство страны предприняло попытку вывезти мусор из Неаполя на Сардинию, но в порту их встретили массовые митинги протестующих против превращения острова в новую свалку. Тогда был найден временный компромисс – власти объявили, что договорились с Германией, согласившейся переработать итальянские отходы на своих мусороперерабатывающих заводах.

Экологи, однако, отмечают, что даже в таких развитых с точки зрения сбора, сортировки и переработки мусора странах, как Германия, не все так безоблачно. По мнению российского эколога Валерия Бриниха, западные страны переносят проблемы с переработкой и захоронением наиболее вредных отходов в страны, где требования экологической безопасности гораздо ниже, так же как и стоимость решения этих вопросов. Стоимость захоронения опасных отходов в промышленно развитой стране может достигать 5 тыс. долл. за тонну, а при вывозе в Африку или Азию – от 10 долл.



Немцы – чемпионы по раздельному сбору мусора. В соответствии с новым законом об упаковке к 2022 году вторичной обработке должны подвергаться 63% всего пластикового мусора. По мнению главы Объединения немецких предприятий по сбору и переработке отходов Петера Курта, это маловероятно. Немецкие мусорные баки заполнены дешевыми упаковками от интернет-посылок, а если упаковка состоит из 20–30 различных видов пластика, то ее переработка стоит дорого, и полученный продукт продать проблематично, поясняет эксперт. Что-то сжигается, химическая и цементная промышленность Германии используют пластиковый мусор как горючее. Но пластиковых отходов намного больше, чем необходимо, поэтому остатки Германия экспортирует в Азию.

Долгие годы центром переработки импортного пластика и всемирной свалкой был Китай. По данным журнала Science Advances, в 2016 году КНР абсорбировала три четверти из 14,1 млн т пластика, экспортированного для переработки во всем мире, это в восемь раз больше, чем она ввезла в 1988 году, когда начали отслеживать эти цифры.

Однако с 2017 года Китай ввел строгие ограничения на импорт пластикового мусора. С 2017 по 2018 год объем ввозимых в Китай немецких отходов упал на 95%, с 340 тыс. до 16 тыс. т, зато фиксируется рост экспорта немецкого мусора в Индию, Малайзию и Индонезию.

Пластик ищет новые пути. На днях министр науки, технологий и инноваций Малайзии Йео Би Инь объявила, что страна вышлет 60 контейнеров с пластиковыми отходами обратно в США, Великобританию, Канаду, Нидерланды, Японию, тот же Китай, Саудовскую Аравию, Бангладеш и Сингапур. В мае пять контейнеров со своим пластиковым мусором от Малайзии получила Испания.

Малайзия перерабатывает часть ввезенного мусора, но, так же как у России, там нет эффективной мусороперерабатывающей отрасли. И если в России мусор еще как-то можно спрятать подальше в тайге, то в южной стране сильные дожди часто вымывают мусор прямо в реки, а оттуда в океан, где уже фиксируют целые моря "супа" из микропластика.



"После ужесточения Китаем правил импорта отходов поток твердых коммунальных отходов (ТКО) хлынул в страны, где подобная политика еще не проводилась. Оградительные меры, предпринятые другими странами в отношении импорта ТКО, в долгосрочной перспективе должны благотворно сказаться на глобальной ситуации по обращению с отходами", – сказала "НГ" координатор проектов движения ЭКА Мария Малоросиянова. Эксперт поясняет, что Европейский союз уже выпускал коммюнике, в котором рекомендовал воздержаться от строительства новых мусоросжигательных заводов. Также для Европы неприемлемо захоронение отходов, а некоторые страны уже достигли показателей по захоронению не более 1% отходов.



"Отсутствие рынка сбыта для несортированных отходов пластика и макулатуры будет стимулировать реализацию революционных программ, нацеленных на достижение цели "нуля отходов": предотвращение образования отходов, вовлечение максимального объема отходов во вторичный оборот и переработки отходов. Грядущий запрет одноразовых неперерабатываемых изделий из пластика в 2021 году – одно из важнейших решений в данном направлении. Наметилась закрепляемая в законодательстве тенденция по замене одноразовых и неперерабатываемых материалов на компостируемые и легко перерабатываемые", – рассказывает Малоросиянова.

По мнению эксперта, в России пока преобладают традиционные способы обращения с отходами, захоронение составляет более 90%. "Меры по предотвращению образования отходов, вовлечению ресурсов во вторичный оборот на уровне государства практически не предпринимаются. Разрабатываются проекты, предусматривающие исключительно экстенсивный, а следовательно, тупиковый путь развития отрасли, говорит Малоросиянова. Она предупреждает, что в Европе в связи с переходом на новые технологии окажется невостребованным оборудование для производства неперерабатываемого и трудноперерабатываемого пластика. "При отсутствии должных мер это оборудование может оказаться в России, что еще снизит и так невысокую стоимость производства трудноперерабатываемой тары и застопорит развитие производства экологичной упаковки, особенно в условиях неразвитого института расширенной ответственности производителя", – считает эксперт. Источник - независимая газета

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