Нацики рвутся в новую УкрРаду, - Л.Шаповалов

08:43 14.06.2019 Поладят ли украинские националисты с нынешней властью?

Лев Шаповалов

11.06.2019



Националисты всех мастей, желая политически выжить в новых условиях, решили идти на досрочные выборы в Верховную раду единым списком, "распри позабыв". При этом основатель украинского неонацизма Андрей Парубий, спикер Рады, счел за благо от "птенцов" своих дистанцироваться, сам прилепился к гнезду партии Порошенко: своя вышиванка ближе к телу. Но позаботился и о том, чтобы националисты на Украине не перевелись…

9 июня 2019 года съезд тягнибоковской партии "Свобода" принял решение идти на выборы в Раду в одной команде с другими родственными партиями – с "Национальным корпусом", "Правым сектором", "Украинской добровольческой армией", ОУН и Конгрессом украинских националистов (все перечисленные организации запрещены в РФ). Поход в Раду, помимо Олега Тягнибока, возглавляют – лидер "Нацкорпуса" ("Азов") Андрей Билецкий (на фото), командир УДА Дмитрий Ярош, голова "правосеков" Андрей Тарасенко и незадачливый экс-кандидат в президенты Руслан Кошулинский.

Перед президентскими выборами, в ноябре 2018 года, нацики договориться о едином кандидате не смогли. Галичанский "Запад" остался со своим Тягнибоком и его Кошулинским. "Восток" – с Билецким и его условным куратором Арсеном Аваковым, главой МВД. Любопытная деталь: один из известных комбатов-карателей с уголовным прошлым Илья Кива вошел в "Оппозиционный блок – За жизнь" Медведчука, Бойко, Левочкина... Объяснение: если что, будет драться с нациками – клин клином...

"Свобода" в конце 2018 года опубликовала заявление о выдвижении "единого кандидата" в президенты от националистов – Кошулинского, который известен тем, что после майданного переворота являлся вице-спикером Рады. Однако тогда же обозначился разрыв Украины по линии "запад – восток". "Нацкорпус" Билецкого (и в тени находящегося Авакова) сделал резкое заявление о том, что не поддерживает решение "отдельных националистических организаций о выдвижении представителя партии ВО "Свобода" Руслана Кошулинского единым кандидатом", и что лица, его поддерживающие, "не имеют реального авторитета среди миллионов украинских националистов". К тому же "сегодня Украине нужны новые лидеры, нужен живой и современный национализм", и понятно, что таким лидером является Андрей Билецкий. Словом, разругались…

Кошулинский на президентских выборах с тихим треском набрал свои железные 1,6%. Напомним, тогда в группу его приверженцев записались, кроме "Свободы", "Правый сектор", "ОУН", "Конгресс украинских националистов" и группировка "С14" (запрещена в РФ). Они все вместе – 1,6%. С треском! Ниже уровня, где мыши живут. "С14" возглавлял Евгений Карась, который со своими подчиненными, находясь под кураторством СБУ, работал на Порошенко, "кошмарил" противников. Теперь "С14" в список националистов "Свободы" не включена. Обанкротились. Но Карася на произвол судьбы СБУ не бросило. Пристроило в Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), что многим показалось и странным и занятным: бандиты будут контролировать борцов с коррупцией!..



Зато Билецкий, поддержавший Авакова в его противодействии президентской кампании Петра Порошенко, оказался в плюсе, ничего не потерял. При этом показал, что Галичина и все вместе взятые нацики весят в украинской политике менее 2%.



А он с его "Нацкорпусом" может и взять барьер в 5%, и попасть в Раду, получить иммунитет на 5 лет. При этом Билецкий остается "идейным" и, идя в список "Свободы", объединяясь с галичанами, делает шаг к созданию единой националистической партии, во главе которой, несомненно, видит себя.

После победы Зеленского он заявил: "Это не наш кандидат. Обсуждать плюсы и минусы нет смысла. Зеленский априори ментально не может быть выразителем национальных интересов украинского народа". Это об этническом еврействе Зеленского. Что же касается уходящего Порошенко, то он, по мнению нациков, "украл у Украины уникальный исторический момент, когда мы (националисты) могли заложить прочный фундамент национального государства. Вместо этого страна получила пятилетку фальшивой показухи". То есть националисты всерьез не понимают сути вещей; им грезится, что Украина – это не полигон для испытаний, не искусственная язва под ребрами России, а нечто, имеющее в истории самостоятельную ценность. Но тут же главный "азовец" вспоминает: "Наш враг – Москва и ее прямые агенты влияния". Помнит, для чего он и кем взращен. И поэтому внутри Анти-России видит свою задачу: "Не допустить договорняка вчерашних с сегодняшними. Одного дракона мы добили, но на его месте не должен появиться другой".

Слова грозные, но пустые.



Нацики озабочены тем, как бы не попасть под зачистку, как бы по закону не призвали их к ответу. Они для хозяев Украины – отработанный материал. Сделали все, что могли: на майданах прыгали, жгли Одессу, стреляли в Донбассе, Украину в колонию ЕС-США превратили.



Парубий, приложивший в свое время руку к созданию "Свободы" (изначально партия называлась в подражание гитлеровской – Социал-национальной партией Украины), приложил руку и к созданию организации "Патриот Украины", которая при тепличных условиях для нациков переросла в "азовское движение" Билецкого и стала партией "Национальный корпус", оснащенной "боевым клювом" – "Национальной дружиной". "Социал-национальная партия Украины" и "Патриот Украины" когда-то имели общий герб – руну SS, называемую "волчий крюк".

Парубий как спикер Рады, уходящей в небытие, спешил принять как можно больше законов, которые бы затруднили выздоровление Украины после пятилетия майданного морока. В их числе поспешил с принятием закона "О государственном признании и поддержке "Пласта" – Национальной скаутской организации Украины".

Принятый 30 мая закон гласит: "Пласт – единственная на Украине Национальная скаутская организация, действующая на всей территории Украины, создает обособленные подразделения и пластовые воспитательные части, через которые осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Пласта и настоящим Законом". Фишка в том, что государство обязано финансировать Пласт, но не вмешиваться и не влиять на методы воспитания юного поколения. Это специально оговорено законом: "Вмешательство органов государственной власти, органов местного самоуправления, их служебных и должностных лиц в деятельность Пласта не допускается…" Что же касается "методов", они не вполне открыты. В открытых источниках можно найти лишь упоминания о существовании "пластовского метода". Закон так же никак не проясняет суть метода. Из него лишь можно узнать, что "пластовкий (скаутский) метод – воспитательная система неформального и информального гражданского образования… выработан Пластом на протяжении своей более чем столетней непрерывной традиции". Зарождались "традиции" на территории Австро-Венгрии, в Галиции, "на Галичине". В числе пластунов были и Степа Бандера и Рома Шухевич… Когда говорят, что австрийские пластуны созданы в 1923 году по образцу гитлерюгенд – это соответствует действительности.

Достаточно взглянуть на фотографию юного Бандеры в униформе пластуна и сравнить с униформой германских ровесников – сомнения отпадут. Но главное вовсе и не общности униформы, а в общности идейной направленности. Высшей наградой "Пласта" была "Свастика благодарности", у гитлерюгенда свастика была в эмблеме.

гитлерюгенд – молодежное крыло НСДАП. Создан в 1922 году, первоначально носил название "Юнгштурм Адольф Гитлер". К слову, созданная Парубием в 1999 году организация "Патриот Украины" являлась первоначально также молодежным крылом Социал-национальной партии.



Налицо единый код образования нацистских структур в гитлеровской Германии и в "независимой Украине", тесно опекаемой с 1991 года США.



Одновременно с гитлерюгенд в Мюнхене создавались молодежные батальоны штурмовиков, СА. Так же и "Патриот Украины", который вскоре стал боевым крылом партии, ныне известной под лживым названием "Свобода".

Лидер "Свободы" Тягнибок 9 июня на съезде вещал, словно бы подражая Гитлеру: "Только националисты могут стать щитом, который остановит реванш промосковской нечисти. Только националисты вернут украинцам чувство достоинства и гордости. Только националисты обеспечат достойную жизнь для каждого украинца. Только националисты вернут Украине то, что по праву принадлежит ей, и установят вечный справедливый мир на украинской земле". Кто бы сомневался!

Вскоре после прихода Гитлера к власти был принят закон "О гитлерюгенд", по которому вся немецкая молодежь в целях подготовки к будущим "обязанностям" должна была вступать в гитлерюгенд и воспитываться в духе национал-социализма.

Не приходится сомневаться, что закон о "Пласте" 2019 года призван исполнить аналогичную роль, хотя Парубий главой государства пока не стал.



Приняв закон о "Пласте", майданная Рада выстрелила в будущее Украины точно так же, как закон "О гитлерюгенд" в 1936 году выстрелил в будущее Германии.



С 1936 года членство в нацистских молодежных организаций стало обязательным для детей и подростков от 10 до 18 лет. Нечто подобное Парубий и его присные, принимая закон, прочат и юному поколению Украины, следующему за скакунами Майдана и карателями Донбасса. Таким образам, "традиции пластов", созданные в украинской диаспоре – в Европе, США, Канаде, это националистические, нацистские, бандеровские "традиции". В контексте современности слова закона, принятого Радой, звучат зловеще. Закон призывает "развивать чувство гордости за Украину через самовоспитания молодежи, уважение к военной службе и готовности защищать независимость и территориальную целостность Украины". С такой "гордостью" молодежь с промытыми мозгами скакала на Майдане в 2014 году под руководством "воспитателей", что срок этого преступления перед Украиной не может иметь срока давности. О воспитателях в законе говорится скупо, но сочно: "пластовые воспитательные части – организационные ячейки детей и молодежи, которые являются членами Пласта, деятельность которых координируется пластовыми воспитателями".

В "пластунских традициях", не нашедших освещения в законе Рады, явно присутствует сатанизм. Один из куреней именуется "Лисови чорты" (Лесные черти). Судя по качеству интернет-платформы этого сообщества, организация хорошо финансово обеспечена. Члены этого сообщества, созданного львовскими пластунами в 1922 году, именуют себя "Велике Плем"я Лісових Чортів". "Лисови Чорты", обитая в разных странах и на разных континентах, любят проводить свои шабаши на Украине. Закон Парубия поддержит эту их страсть. Принятый закон, в частности, сообщает: "Финансовое обеспечение Пласта за счет средств государственного бюджета, а также местных бюджетов, направляется на обеспечение: … участия членов Пласта в международных скаутских мероприятиях, конференциях, съездах". СМИ сообщают, что в настоящее время "существует семь официальных оселков куреня "Лисови чорты" в Австралии, США, Канаде и Украине, а также большое количество одиночных членов в других странах".

Звания в курене: Гном, Нежить, Чертенок и так далее до "Лісного архичорта".



Поэтому, когда читаешь, что "Цель Пластa – способствовать всестороннему патриотическому воспитанию и самовоспитанию украинской молодежи на принципах христианской морали", понимаешь – все неправда: христианин и собаку в тот лес, где проводится "мероприятие чортов", гулять не пустит.



Сообщество с гордостью вспоминает в своей литературе, что членом их куреня был будущий командующий УПА Роман Шухевич.



Экспертное сообщество оценивает вероятность прихода националистов в Раду на досрочных выборах, как невысокую, впрочем, некоторые оценивают вероятность в 30%. У них конкуренты – партия Порошенко "Европейская солидарность", партия "Голос" Святослава Вакарчука, партия Игоря Смешко "Сила и Честь"… Так же полагают, что нацики могут провести в Раду с десяток своих представителей. Это количество позволит нацикам быть на плаву и на слуху: даже и один человек в состоянии привлечь к своим выступлением внимание электората, если в обществе будет нарастать недовольство метаниями Зеленского, которому "никто не дает работать" и который вял, как селедка пряного посола. Источник - stoletie.ru

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