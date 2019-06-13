Алик Шпекбаев назначен главой Антикоррупционной службы Казахстана

14:55 14.06.2019

Алик Шпекбаев назначен председателем Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба), передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"Назначить Шпекбаева Алика Жаткамбаевича председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)", - говорится в указе. Напомним, Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции будет разделено на два ведомства - Агентство по делам госслужбы и Антикоррупционную службу. Соответствующий указ подписал Президент Касым-Жомарт Токаев.Агентство по делам госслужбы возглавила экс-депутат Мажилиса Анар Жаилганова.Алик Шпекбаев родился 4 июля 1957 года в Алма-Атинской области. Трудовой путь начал с работы слесарем-сантехником СПМК в 1978 году.



В правоохранительных органах начал работать с 1980 года. В 1995-1997 годы был заместителем начальника УГСК по Алматинской области, начальником управления расследований особо опасных преступлений ДГСК по Алматинской области.С 2000 по 2003 годы - начальник УВД Алматинской области. С 2003-2008 годы проработал заместителем министра внутренних дел Казахстана.С 2008-2014 годы был заведующий Отделом правоохранительной системы Администрации Президента.В 2014-2015 годы - заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. С 12 января по 28 сентября 2016 года - заместитель председателя Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Министерства по делам государственной службы.С 28 сентября 2016 года - заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. 11 декабря 2017 года Указом Главы государства назначен председателем Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.