 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 14.06.2019
17:17  Всемирный подкоп: торговая война США и КНР вдвое замедлит рост экономики РФ
17:16  Протесты в Гонконге и Москве: ожидаемая "неожиданность"
17:14  Натворили дел: к чему приведет уголовное преследование Порошенко
17:10  Каждый за себя. Расклад сил в Персидском заливе перед угрозой нового конфликта
17:07  ШОС энтузиастов: лидеры РФ и Индии закрепили курс на сотрудничество
16:27  Администрация Хорезма устроила во дворце хивинских ханов банкет для делегации ЕБРР
16:26  Игра в танкер: Ормузский пролив возьмут под усиленный контроль

16:23  Печальная история о том, как в Казахстане сначала построили, а потом разрушили райский городок
15:51  Гниение Запада. Германию захватывает "русская" оккультная секта "Анастасия", - Die Zeit
15:49  Каталонских сепаратистов посадили. Но закончился ли сепаратизм?.. - Le Temps
15:01  Куаныш Бишимов возглавил Казахстанскую оборонку ("НК "Казахстан инжиниринг")
14:57  Жанар Жаилганова возглавила Агентство по делам госслужбы Казахстана
14:55  Алик Шпекбаев назначен главой Антикоррупционной службы Казахстана
08:43  Нацики рвутся в новую УкрРаду, - Л.Шаповалов
07:44  Третий мир начинает мусорную войну с первым. Азиатские страны отказываются ввозить чужие отходы, - "НГ"
07:41  Информационное поле Турции зачищают под Эрдогана, - Т.Ахметов
07:39  Торпедная атака в Оманском заливе подняла цены на нефть, - А.Шарковский
07:33  Школа от "Газпрома" в Бишкеке (которой нет) - рус-аферизм и/или кыр-раздолбайство?
07:29  Мигранты перевели в Кыргызстан $740,5 миллиона за четыре месяца 2019 года
07:27  В Азербайджане арестовали журналиста редактора веб-сайтов П.Асланова по обвинению в госизмене
07:26  В ООН призывают Казахстан выполнять свои обязательства в области прав человека
07:23  Причина для бунта в России. главные "бузотеры" - рассерженные горожане, - Э.Лимонов
06:52  Уже не предупреждение, но заявка на лидерство, - М.Хазин
06:49  Проблема С-400. Во что обойдется Турции тактическое заигрывание с Россией? - Дж. Маркус
06:45  ШОС поборется с "тремя силами зла". Лидеры стран организации собираются в Бишкеке, - "Къ"
00:24  Сегодня "в Узбекистане еще жить можно".., - Б.Мусаев
Четверг, 13.06.2019
22:17  Россия разбомбила террористов, атаковавших турецких военных в Идлибе
22:11  США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
22:05  Борис Джонсон пробивается к креслу Брит-премьера
20:27  Танкеры в Оманском заливе взрывает неведомая сила
20:24  Почему Трамп хочет экономического "самоубийства" Китая, - А.Купцикевич
20:18  Глава Финразведки Киргизии Анарбаев признал, что он - сват крим-олигархов Матраимовых. Как-то само вышло...
20:15  Дочь пресс-секретаря Кремля Пескова выступила против режима Путина. Пчелка переела меда?
19:58  Акимом Мангистауской области назначен Серикбай Трумов
15:02  УзбПравительство провалило реализацию налоговой реформы, – Ю.Юсупов
13:26  Акимом Западно-Казахстанской области стал Гали Искалиев
13:13  Торпедированный неизвестно кем в Оманском заливе норвежский танкер "Front Altair" затонул
12:37  Генерал Садыкулов возглавил Службу государственной охраны Казахстана
12:32  "Южанин" и болашакер А.Кульгинов стал новым акимом Нур-Султана (экс-Астаны)
12:23  Новым министром образования и науки Казахстана назначен учитель истории Асхат Аймагамбетов
12:18  "Мы на пороге эпохи войны"... Макрон нагоняет мировой жути
12:03  Роль Москвы в очеловечивании Западного мира, - Р.Хубиев
12:00  В Бишкеке к саммиту ШОС появились "Потемкинские деревни"
11:57  Отъем с "переворотом". В чем суть конфликта в Молдавии
11:55  Грузия: еще одна новая старая оппозиция
11:50  ШОСовая заморозка: на саммите организации не поднимут вопрос ее расширения
11:48  Bloomberg: США рискуют попасть в опасную военную ловушку
10:50  В Казахстане воссозданно самостоятельное Агентство по борьбе с коррупцией при Президенте
09:17  "Вы внесли". Си Цзиньпину вручили высший кыргызский орден "Манас" 1-й степени
09:05  Уволенный за коррупцию из КырМинздрава Курманов возглавил Институт повышения квалификации...
09:01  Кыргызстан ждут многомиллионные иски из-за запрета по урану, - Б.Стамов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Алик Шпекбаев назначен главой Антикоррупционной службы Казахстана
14:55 14.06.2019

Алик Шпекбаев назначен председателем Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба), передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Назначить Шпекбаева Алика Жаткамбаевича председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)", - говорится в указе. Напомним, Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции будет разделено на два ведомства - Агентство по делам госслужбы и Антикоррупционную службу. Соответствующий указ подписал Президент Касым-Жомарт Токаев.Агентство по делам госслужбы возглавила экс-депутат Мажилиса Анар Жаилганова.Алик Шпекбаев родился 4 июля 1957 года в Алма-Атинской области. Трудовой путь начал с работы слесарем-сантехником СПМК в 1978 году.

В правоохранительных органах начал работать с 1980 года. В 1995-1997 годы был заместителем начальника УГСК по Алматинской области, начальником управления расследований особо опасных преступлений ДГСК по Алматинской области.С 2000 по 2003 годы - начальник УВД Алматинской области. С 2003-2008 годы проработал заместителем министра внутренних дел Казахстана.С 2008-2014 годы был заведующий Отделом правоохранительной системы Администрации Президента.В 2014-2015 годы - заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. С 12 января по 28 сентября 2016 года - заместитель председателя Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Министерства по делам государственной службы.С 28 сентября 2016 года - заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. 11 декабря 2017 года Указом Главы государства назначен председателем Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560513300
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 июня 2019 года №12
- Токаев снял общественное напряжение, сменив некоторых чиновников – политолог
- Под председательством спикера Сената Парламента состоялось заседание Совета по совершенствованию бюджетного законодательства
- Правопорядок восстановлен: глава полиции Алматы сообщил хронологию несанкционированных митингов
- Выступление Азата Перуашева на заседании Общенациональной коалиции демократических сил
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-мае 2019г. составил 103,7%
- У Касым-Жомарта Токаева нет своей команды – эксперт
- Роман Скляр отчитался перед населением Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  