Жанар Жаилганова возглавила Агентство по делам госслужбы Казахстана

14:57 14.06.2019

Анар Жаилганова назначена председателем Агентства по делам государственной службы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды."Назначить Жаилганову Анар Нуралыкызы председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы", - говорится в указе Президента. Напомним, Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции (АДГСПК) разделено на два ведомства - Агентство по делам госслужбы и Антикоррупционную службу. Соответствующий указ подписал Президент Касым-Жомарт Токаев.Главой Антикоррупционной службы стал экс-председатель АДГСПК Алик Шпекбаев.Анар Жаилганова родилась 10 июля 1969 года в Семипалатинске. До назначения являлась депутатом Мажилиса - членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.Жаилганова - выпускница юридического факультета КазГУ имени аль-Фараби. Многие годы она проработала в судебной системе. Свою карьеру начала с должности консультанта Южно-Казахстанского областного суда. Затем работала в качестве судьи. В 1999 году стала заместителем начальника Управления анализа и совершенствования судебной системы Министерства юстиции, а позже возглавила это управление. Также она работала старшим экспертом государственно-правового отдела Администрации Президента.В 2000 году Анар Жаилганову назначили советником председателя Верховного суда. Через четыре года она стала судьей Верховного суда. Позже ее назначили членом Конституционного Совета.В январе 2016 года полномочия Жаилгановой в качестве члена Конституционного Совета были прекращены в связи со вступлением в политическую партию "Нур Отан". В марте 2016 года Жаилганову избрали депутатом Мажилиса Парламента.