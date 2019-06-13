Куаныш Бишимов возглавил Казахстанскую оборонку ("НК "Казахстан инжиниринг")

15:01 14.06.2019

Куаныш Бишимов назначен председателем правления "Казахстан инжиниринг"



Куаныш Бишимов назначен председателем правления АО "НК "Казахстан инжиниринг", передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт пресс-службы премьер-министра.Ранее занимавший данный пост Нурмухамбет Абдибеков освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.



Куаныш Бишимов родился 2 января 1972 года в Карагандинской области. В 1994 году окончил Карагандинский политехнический институт по специальности "инженер-механик", в 2001 году - Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности "юрист".Трудовую деятельность начал в 1994 году механиком-контролером ОТК, диспетчером производства Карагандинского автобусного парка № 3.В разные годы работал в таможенных органах, структурных подразделениях Министерства экономики и торговли, Министерства индустрии и торговли РК.С 2003 по 2005 годы занимал должность директора департамента оборонных производств, управления проектами и технического развития АО "НК "Казахстан инжиниринг".С 2005 по 2017 годы работал генеральным директором АО "Тыныс" и АО "Петропавловский завод тяжелого машиностроения", вице-президентом АО "НК "Казахстан инжиниринг".С декабря 2017 года занимал должность заместителя председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".