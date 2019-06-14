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Гниение Запада. Германию захватывает "русская" оккультная секта "Анастасия", - Die Zeit
15:51 14.06.2019

14 июня 2019 г.
Пауль Хильдебрандт | Die Zeit
Выпавшая из общества
"Эзотерическое движение из России находит в Германии все больше сторонников. Они уезжают за город и основывают собственные общины, - пишет немецкое издание Die Zeit. - Почему среди них то и дело появляются ультраправые? И почему секта привлекла молодую защитницу природы?".

"Представители так называемого движения "Анастасия" появились в Германии, Австрии и Швейцарии около 15 лет назад, - отмечает журналист Пауль Хильдебрандт. - Они занимаются агитацией на эзотерических выставках и частных школах, учреждают образовательные учреждения и небольшие общины. Их библия: книги российского автора Владимира Мегре".

"В девяти томах Мегре описывает свои встречи с девушкой, которую он зовет Анастасией. Никто не знает, существует ли она на самом деле. Во всяком случае она якобы обладает магической силой. (...) Мегре рисует образ деградировавшего общества, полного болезней и пороков. Выход знает лишь прорицательница Анастасия: чтобы спасти мир, люди должны вернуться к земле и жить тем, что выращивают и собирают сами", - пишет издание.
"Культ книг Мегре - это часть растущей эзотерической сцены, в 2016 году Институт исследования будущего оценивал ее оборот в 20 млрд евро. Это не замкнутые системы убеждений, их сторонники скорее используют разные идеологии. При этом смешиваются экология и вера в чудеса, милленаризм и критика цивилизации. Объединяет большинство культов скептическое отношение к современному обществу и восприимчивость к теориям заговора", - говорится в статье.

"Об опасности движения "Анастасия" уже предупреждают исследователи сект: по их словам, книги содержат антисемитские и националистические идеи. Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ наблюдает за отдельными представителями движения: на мероприятиях "Анастасии" то и дело появляются "рейхсбюргеры" и ультраправые", - указывает издание.

Тренер по йоге Ирис К. и ее муж Маркус К. основали на севере Бранденбурга общину "Золотой Грабов", пишет Хильдебрандт. К ней в 2014 году примкнула и 24-летняя Анна Лер, изучавшая экологию и находившаяся в поисках смысла жизни. "Ей предстояло пройти "испытательный срок" - прожить год в обветшалом доме на окраине деревни и возделывать небольшой участок поля. Если бы она хорошо показала себя, ей разрешили бы остаться", - повествует издание.

За последние годы последователи "Анастасии" основали небольшие поселения, такие же, как в Грабове, по всей Германии - наблюдатели насчитывают 15-30 таких "поместий". "Каждая семья должна владеть гектаром земли, значится в книгах "Анастасии". Ее последователи встречаются на праздниках и чтениях, в остальном у них нет никаких правил и ритуалов. Есть лишь один призыв: люди должны объединяться в маленькие общины, в которых они будут жить самостоятельно и смогут воспитывать своих детей вне государственного контроля. Ведь Анастасия проповедует: станьте независимыми от государства".

Этой концепции соответствуют и так называемые LAIS-школы: "дети в них должны обучаться без влияния извне. Содержание занятий определяют не учителя, а сами дети. Их прототипом является российская школа Щетинина. (...) Это своего рода интернат, концепция которого ориентируется на книги Мегре. (...) Спасением мира является любящее родину Я, поэтому дети учат: зло приходит снаружи, злыми всегда являются "другие", от которых нужно защищаться", пишет Хильдебрандт. Как показало исследование австрийской газеты Wiener Zeitung, в Австрии подобные школы привлекают внимание "рейхсбюргеров", отрицающих государство: там они сопровождают учебный процесс и работают в школьных организациях.

"Когда Владимир Мегре в 1996 году опубликовал в России первый том "Анастасии", страна находилась в фазе глубокой неопределенности, - отмечает издание. - После краха СССР и КПСС возник идеологический вакуум, который стали заполнять бесчисленные религиозные лидеры и гуру с трудными для понимания идеями. Одним из них был предприниматель Владимир Мегре, который своими книгами сеял страх перед капитализмом. У его лесной прорицательницы нет необходимости в зарабатывании денег и самоутверждении в свободном обществе. (...) Под видом притч она проповедует: миром правят темные силы. Чтобы победить их, вы должны вернуться к корням вашего народа".

Анна Лер, прожив в "Золотом Грабове" почти год, однажды увидела в общине подростков, которые, как выяснилось позднее, оказались участниками правого движения Sturmvogel ("Буревестник"), а среди их родителей были известные неонацисты. После этого Лер решила покинуть общину, оборвав все контакты.

По данным издания, среди участников фестиваля "Анастастия" в Грабове были Томас Паток, которого суд в 2017 году приговорил к 10 месяцам тюрьмы за отрицание Холокоста. Франк-Вилли Людвиг, выступавший на мероприятиях Национал-демократической партии Германии с докладами об "арийской расе". Криста Ясински, которая занимается издательством газеты Garten Weden в духе "Анастасии" и пишет в ней о необходимости нового политического движения, которое в корне изменит существующую систему".

Маркус К., основатель "Золотого Грабова", по данным журналистского расследования, также поддерживает хорошие связи с представителями правой среды.
"На первый взгляд, книги Мегре могут показаться безобидными. Он пишет, в основном, о садоводстве и методах возделывания земли. Но также и том, что нужно иметь собственную землю, чтобы суметь защитить родину от "захватчиков". (...) Мегре часто использует слова "любовь" и "мир" - но он постоянно предостерегает о врагах страны, о лживых евреях, о демократии, управляемой другими. Так функционирует экологическая версия правой пропаганды", - заключает издание.
В Грабове культ Анастасии стал прочной частью жизни деревни. Маркус К. является членом деревенского совета. Зимой 2018 года в общине жили 5 семей. Это мало, однако по Европе таких поселений сотни, подчеркивает Хильдебрандт. На сайте общины в Грабове говорится о планах купить еще больше земли, поселить больше семей и основать школу.

"Анна Лер оборвала все контакты с общиной. Однако книги Анастасии все еще стоят у нее в шкафу. Верит ли она, что эта девушка действительно существует? Анна говорит: "Пятьдесят на пятьдесят", - пишет Die Zeit.
Источник: Die Zeit

Источник - Инопресса
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