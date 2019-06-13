Печальная история о том, как в Казахстане сначала построили, а потом разрушили райский городок

16:23 14.06.2019

Есть такая социальная сеть - "Одноклассники". Она пользуется большим спросом у старшего поколения людей. Как и в любой соцсети, там много разного видео. Бывает, кликнешь на ролик про какой-нибудь казахстанский поселок или городок, прочитаешь комментарии людей, живших там когда-то, и словно попадаешь в машину времени, которая тебя переносит в уютное и беззаботное прошлое. Вместе с пользователями этой популярной соцсети корреспондент Tengrinews.kz предался воспоминаниям о поселке Красногорский, который находится в Акмолинской области. Некогда это был закрытый городок, где жили люди, добывающие уран. Сейчас это настоящий город-призрак.



1990 год, звучит характерная музыкальная аранжировка того времени. В кадре появляется девушка и поет лирическую песню.



Сейчас трудно поверить, что этот видеоклип снят в поселке Красногорский. Местные люди говорят об этом населенном пункте как о некогда райском месте. Теперь здесь руины. Повсюду каркают вороны.



В том клипе из 90-го года показывают местный красногорский клуб.



Здание клуба стоит здесь до сих пор. Вот только сейчас при виде того, что с ним стало, бывшие жители ужасаются. Они не могут поверить своим глазам.



Архивные кадры.



После развала СССР люди из Красногорского разъехались по разным странам. И теперь стоит кому-то выставить фото того, что стало с городком, как остальные красногорцы не могут сдержать слез.



"Боль за городок невыносимая", - пишут люди. Каждый пытается высказать, что у него на душе, но все их комментарии похожи один на другой. Бывшие жители Красногорского потрясены, ведь они запомнили этот поселок совсем другим.



"Боже мой, какая разруха! А как было хорошо, уютно. В памяти, конечно, Красногорский будет еще долго жить", - пишут пользователи "Одноклассников" со всего мира, увидев сюжет новостей из поселка.



В 2011 году казахстанский телеканал рассказывал о том, как оставшиеся жители теперь уже депрессивного поселка пытаются привлечь к себе внимание властей, некоторые из них объявляют голодовку.









"Веры никому нет, все обманывают", - заявляют в сюжете люди.



Все это было еще до того, как в Красногорский и в соседнее село Калачи пришла таинственная сонная болезнь. Этот непонятный недуг и последовавшее за ним переселение вконец уничтожили некогда цветущий райский поселок.



"Здесь был самый настоящий малинник, у нас же при Союзе обеспечение было из Москвы, из всех совхозов ездили сюда покупать все. Жизнь была отличной. Это был закрытый городок. У нас был клуб, четыре магазина, был детский магазин, спортивный магазин, все было", - рассказывает местный житель, который раньше жил в пятиэтажках Красногорского, а теперь в соседнем селе Калачи.



Когда дома лишились отопления, в них какое-то время жили люди, ставили в квартирах печки-буржуйки, носили на верхние этажи ведра с углем. Потом многие переселились в частные дома, а в квартирах остались лишь единицы.



"Слов нет! Хорошо, что наши родители уже не видят этого. Ведь этот городок был построен их руками. А мы провели здесь свои лучшие детские годы. Городок разрушен как после войны. Так государство оценило труд шахтеров", - пишет кто-то из случайно увидевших видео о Красногорском в "Одноклассниках".



В шахте работал когда-то Виктор Николаевич Лукьяненко. Сейчас этот мужчина - местный активист. Он в поисках справедливости не устает писать письма в разные инстанции.



Как и многие другие, он в свое время переехал из отключенных от коммуникаций пятиэтажек на землю, в частный дом.



"В поселке невыносимая жизнь стала, в 1997 году отключили все", - вспоминает он.



О случаях необъяснимой сонной болезни он и его односельчане давно уже не слышали. На вопрос, что же это все-таки было, отвечает так: "Возможно, причиной сонной болезни были какие-то психотропные паралитические газы".



Еще одно архивное видео из "Одноклассников".



1991 год. Все тот же клуб. Празднование Нового года. Люди играют в "Поле чудес", а потом начинается дискотека.



В коридоре можно заметить зеркало, частично оно сохранилось до сих пор.



"Атас, веселей, рабочий класс. Атас, танцуйте мальчики, любите девочек", - доносится с танцпола. Люди отплясывают от души.



"Уран не нужен стал, разоружаться начали, и такой город пропал. Это же все в ручную развалили, кувалдами били, а кирпич на продажу. Жалко смотреть", - с досадой говорит местный житель, который никуда не стал уезжать отсюда.



"Люди жили хорошо, богато, все было", - отмечает он.



"Жизнь продолжается, вон картошка взошла уже. Когда спать? Некогда спать", - говорит мужчина.



Несмотря на то, что от Красногорского остались лишь руины, каждое лето на берег Ишима съезжается много бывших местных жителей, в частности из России. Люди живут в палатках и вспоминают родной край.



Вот на очередном видео из "Одноклассников" мужчина в возрасте заходит в реку и восклицает: "Ну здравствуй, родной Ишим!"



А вот на другом видео группа людей сидит на камнях и под гитару поет песни своей молодости.



"Боль бесконечная! Единственное, чего нас не могут лишить, - воспоминаний о светлом времени детства и юности. Мы действительно были счастливы", - признается кто-то в комментариях.



"На самом деле запасов в руднике еще битком, и уран там сильный, хороший", - говорит один из коренных жителей.



Сейчас в поселке Красногорский живут 18 семей (34 человека), в соседнем селе Калачи - 116 семей (251 человек).



Когда-то, рассказывают местные, в Красногорском проживало более 7 тысяч человек.



"У нас в Красногорском жизнь была прекрасной. Медицина была на хорошем уровне, школы, преподаватели были сильные. Чего стоит наш Ишим. Еще много можно говорить и говорить. Я думаю, что если бы не эта разруха, никто никуда не уехал бы", - высказывает мнение та самая девушка из клипа 90-го года. Теперь она живет совсем в другом месте.



Кстати, оператор того клипа сочинил песню про город-сказку Красногорский.



А ведь это лишь один такой городок. Можно представить, сколько похожих мест по всему Казахстану.



Ренат Ташкинбаев