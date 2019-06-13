Игра в танкер: Ормузский пролив возьмут под усиленный контроль

16:26 14.06.2019 После ЧП на стратегической магистрали усилят охрану всех нефтеналивных судов



Эльнар Байназаров

Евгения Перцева



Отныне все танкеры, следующие через Ормуз, будут снабжены дополнительной охраной, в регионе введут усиленное морское патрулирование, чтобы не допустить повторения провокации. Об этом "Известиям" рассказали в норвежской Frontline - одной из крупнейших в мире нефтеналивных компаний, чей танкер Front Altair был накануне атакован в территориальных водах Ирана. Там также заявили, что пожар на судне до сих пор не потушен. Однако винить в инциденте исламскую республику преждевременно, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Так, по мнению эксперта РИСИ Владимира Фитина, за нападением могут стоять аравийские монархии, заинтересованные в росте противостояния между Вашингтоном и Тегераном.



Горит до сих пор



Экипаж рассказал о взрывах перед возгоранием танкеров в Оманском заливе



13 июня два танкера - норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous, шедшие под флагами Маршалловых Островов и Панамы, подали сигналы бедствия - оба судна получили пробоины ниже и выше ватерлинии. По предварительным данным, корабли были атакованы торпедами, прозвучали взрывы. Вскоре на них начался пожар. Все члены экипажа были эвакуированы подоспевшими к месту происшествия иранскими военными. Как рассказали "Известиям" в посольстве РФ в Тегеране, моряков с обоих судов доставили в порт ближайшего иранского города Джаск.



- По последним данным, все спасенные моряки находятся в порту. Их накормили, жизни ничего не угрожает. Идет процесс установления национальной принадлежности, - сообщил пресс-атташе посольства Андрей Ганенко.



На борту корабля находились 11 граждан России, аналогичное количество филиппинцев и один гражданин Грузии, все они в настоящее время перевезены в порт Бандар-Аббас, заявил "Известиям" представитель компании Frontline Пэт Адамсон. Он также сообщил, что представители Норвегии тесно сотрудничают с иранскими властями и посольствами стран, чьи граждане были в составе экипажа, чтобы обеспечить их скорейшую репатриацию.



На борту атакованного в Оманском заливе танкера были россияне



- На борту был взрыв, после чего начался пожар. Судно не может продолжать движение самостоятельно, рядом находится спасательный буксир. Но операция по его перемещению не может начаться, пока пожар не будет потушен. Мы также можем подтвердить, что танкер не затонул, как ранее писали некоторые СМИ. У нас пока нет информации о возможном загрязнении вод, - сообщили в компании.



Там также отметили, что после инцидента все компании-нефтеперевозчики, с которыми у Frontline есть партнерские соглашения, договорились увеличить количество охраны в Ормузском проливе, а также усилить патрулирование региона.



- На всех своих танкерах мы введем усиленные меры безопасности уже в самое ближайшее время, не дожидаясь завершения расследования, - заверили в компании. - Ормузский пролив становится еще одной точкой турбулентности на Ближнем Востоке. Нельзя допустить, чтобы подобные провокации подорвали рынок нефтеперевозок, учитывая, что через этот пролив проходит до 40% мирового морского экспорта нефти.



В Frontline признали, что подсчитать даже приблизительно ущерб от взрыва пока не в силах - необходимо дождаться, когда пожар будет потушен. По данным перевозчика, на борту судна находилось 75 тыс. т сырой нефти.



За усиление морской охраны в районе Ормуза будут отвечать не только региональные державы. Сейчас акватории морей, где существует угроза гражданскому мореходству, охраняются так называемыми международными тактическими группами. В них входят корабли военно-морских сил разных стран. Среди зон, где идет постоянное патрулирование, - Аденский залив, а также Малаккский и Оманский проливы, рассказал "Известиям" ведущий эксперт Центра военно-морского анализа Михаил Кофман.



Рябков прокомментировал атаку на танкеры в Оманском заливе



- В районе, где произошла атака на танкеры, действуют несколько кораблей, в том числе американские и английские, - пояснил "Известиям" эксперт. - Их задача - это противодействие пиратам, а также оказание помощи кораблям, которые подадут сигнал тревоги. На самих танкерах военнослужащих нет. Есть только сотрудники частных военных компаний (ЧВК), которых нанимают судовладельцы или арендаторы судов.



Он также отметил, что бойцы ЧВК могут защитить корабль от пиратов на легких лодках, вооруженных ручными гранатометами и автоматами Калашникова. Но у них нет средств, позволяющих обнаружить профессиональных подводных диверсантов.



- В нашем же случае, скорее всего, действовали именно они. Вероятно, танкеры были повреждены подводными магнитными минами. Причем диверсанты установили их еще в порту с таким расчетом, что взрыв произойдет, когда корабли выйдут в открытое море. Все это говорит о том, что в операции участвовали специалисты высокого класса, - заключил эксперт.



Без вины виноватый



По мнению руководителя Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимира Фитина, за нападением на танкеры стоят силы, желающие подтолкнуть США к прямому военному столкновению с Ираном. Эксперт считает, что это могут быть как аравийские монархии, которые противостоят Тегерану по всем фронтам, так и израильские спецслужбы, желающие скорейшей военной развязки конфликта.



- Не исключаю, что это могли быть и йеменские хуситы, которые ведут борьбу с саудовской коалицией. Как раз не так давно они опубликовали очередное предупреждение, где заявили: если саудиты не прекратят атак, то они примут серьезные контрмеры, - сообщил эксперт.



После инцидента с танкерами в Оманском заливе усилят охрану



Он, однако, исключил, что за атакой стоят морские пираты, аналогичные тем, что действуют у берегов Сомали и у выхода из Аденского залива.



В пользу версии о том, что за нападением могли стоять монархии Персидского залива, говорит и тот факт, что сразу после появления новости об этом фьючерсы на Brent с поставкой в августе, по данным биржи ICE Futures (крупнейшая нефтяная биржа), выросли более чем на 4%, достигнув $62,48 за баррель. Немного позднее они отскочили до $61,86, но в итоге снова перешагнули 62-долларовый барьер.



Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов заявил, что если инцидент носит разовый характер, то он не окажет серьезного влияния на рынок. Цены изменятся буквально на несколько дней, а потом ситуация стабилизируется и вернется к тому, что было.



- Пока у меня нет ощущения, что произошедшее в Оманском заливе несет какую-то системную проблему для рынка. Более того, этот эпизод имеет меньше значение, чем аналогичный прошлогодний, когда хуситы обстреляли танкер Саудовской Аравии. Тогда саудиты приняли решение: до выяснения причин произошедшего для повышения безопасности прохода судов временно приостановить транспортировку нефти, - отметил эксперт.



Опубликовано первое видео атакованного в Оманском заливе танкера



Между тем в результате аналогичной атаки в эмиратском порту Фуджейра в начале мая пострадали четыре судна, принадлежащих Саудовской Аравии, ОАЭ и Норвегии. По предварительным результатам расследования, корабли подорвались на магнитных минах.



Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сразу же возложил вину за произошедшее на Иран, который незадолго до этого обещал заблокировать Ормузский пролив.



- Ясно, что Иран стоит за атакой в Фуджейре. Кто еще, вы думаете, мог бы сделать это? Кто-то из Непала? - вопрошал политик.



В Тегеране отвергли обвинения, призвав Вашингтон сменить агрессивную риторику и перейти к конструктивному диалогу.



Примечательно, что атака на танкеры произошла во время визита японского премьера Синдзо Абэ в Иран. Планировалось, что он, за неделю до этого потчевавший в Токио президента США Дональда Трампа, поможет навести мосты между Тегераном и Вашингтоном и выступит посредником на возможных переговорах. Подрыв двух судов, одно из которых принадлежало Японии, можно расценивать как недвусмысленный посыл от противников исламской республики - кое-кто очень не хочет, чтобы США мирились с Ираном. Источник - Известия

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