 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Администрация Хорезма устроила во дворце хивинских ханов банкет для делегации ЕБРР
16:27 14.06.2019

На банкете для делегации Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с его президентом Сумой Чакрабарти, артистов областного музыкально-драматического театра имени Огахи и местных песенно-танцевальных коллективов заставили до полуночи плясать перед высокопоставленными гостями.

Как рассказывает работник культуры из Хорезма, попросивший не разглашать его имени из-за опасений за свою безопасность, на банкете 8 июня, который длился с 8 часов вечера до полуночи, 150 человек были вынуждены обслуживать делегацию Европейского банка реконструкции и развития из шести человек.

– Во дворце хивинских ханов 150 человек обслуживали шестерых гостей. Среди обслуживающего персонала были работники областного управления и городского отдела культуры, электрики, сотрудники телекома и других организаций. Всех нас, испытывающих голод и жажду, заставили несколько часов бегать и обслуживать иностранных гостей. Все были одеты неофициально, даже хоким и министр инвестиции. Они пили водку и под кайфом толкали молодых танцовщиц к гостям, приказывая: "Танцуй". Наверное, наших людей не унижали так даже во времена ханов, – говорит работник культуры.

Работники культуры и артисты из Хорезма сообщили, что обслуживать иностранных гостей во дворце хивинских ханов их заставил начальник Управления культуры и досуга населения администрации Хорезмской области Шавкат Яхшибоев.

– В конце мая нас заставили часами под палящим солнцем репетировать сцену встречи президента Германии, а затем премьер-министра России Медведева. А на сей раз нас заставили до полуночи обслуживать банкет банкиров, – говорит один из хорезмских артистов.

Представитель Управления культуры и досуга населения администрации Хорезмской области подтвердил информацию о проведении во Дворце Нуриллабай банкета для членов делегации ЕБРР.

Однако чиновник категорически опроверг сообщения наших источников о том, что работников культуры и сотрудников бюджетных организаций заставили обслуживать зарубежных банкиров.

– На самом деле, это обязанность работников культуры участвовать в подобных мероприятиях. В данном случае никто не нарушал их права. Их никто не заставлял, они выполняли свою работу. А то, что их оставили голодными, полная чушь. В тот день я тоже участвовал на том банкете. Разве может человек остаться голодным на таком мероприятии?, – заявил нашему радио сотрудник Управления культуры и досуга населения областной администрации.

Дворец Нуриллабай в городе Хива считался летним дворцовым комплексом хивинских ханов. Он был построен в 1893-1904 годы по поручению хивинского хана Мухаммед Рахим-Хана II для его сына принца Асфандияр-хана в северо-западной части Ичан-Калы.

Дворец отличается от других ханских резиденций в Хиве своим исключительным стилем и экстравагантным орнаментом. Многие элементы оформления дворца заказаны Асфандияр-ханом на Императорском фарфоровом заводе в Петербурге. В здании перемешана европейская и восточная архитектура, сохранившиеся все семь комнаты оформлены по-разному. Высокие двери и окна дворца были сделаны немецкими плотниками из племени Меннонитов.

Некоторые деятели культуры и искусства выразили свою обеспокоенность тем, что чиновники устраивают банкеты для зарубежных гостей на территории объектов культурного и исторического наследия.

– Они устроили банкет во дворце хивинских ханов с громкой музыкой и распитием алкоголя. Неужели не нашлось другого места для проведения подобного мероприятия? Эти чиновники просто глумятся над историческим наследием, – говорит хорезмский работник культуры.

Однако в Управлении культуры и досуга населения администрации Хорезмской области уверены, что подобные беспокойства безосновательны.

– Банкет прошел не внутри здания, а во дворе дворца. Звуковое оборудование никак не повлияло на состояние исторического объекта. Дворец Нуриллабая постоянно находится под нашей охраной, – заявил чиновник.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560518820
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