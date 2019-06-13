ШОС энтузиастов: лидеры РФ и Индии закрепили курс на сотрудничество

17:07 14.06.2019

Владимир Путин в первый день саммита провел переговоры с Сооронбаем Жээнбековым и Нарендрой Моди



Наталия Портякова

Дмитрий Лару



Первый день саммита лидеров стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по большей части был посвящен двусторонним встречам между съехавшимися в Бишкек главами государств. По прибытии в столичный аэропорт президент России Владимир Путин встретился с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, а позже провел переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди. Десятая встреча двух лидеров за прошедшие пять лет, но первая со времени недавнего переизбрания Моди на второй премьерский срок должна была продемонстрировать особые отношения Москвы и Нью-Дели.



Дружеское приветствие



В международном аэропорту Манас российского президента встретил его киргизский коллега Сооронбай Жээнбеков, который поздравил Владимира Путина с прошедшим Днем России и поблагодарил за помощь в организации саммита. Сойдя с трапа, глава РФ отведал традиционные для региона боорсоки. Уже в здании аэропорта состоялись переговоры между российским и киргизским лидерами, которые обсудили перспективы развития двусторонних отношений и предстоящие мероприятия в рамках ШОС.



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Особое внимание на переговорах было уделено расширению экономического сотрудничества. Товарооборот в 2018 году увеличился на 17,2% - до $1,9 млрд, а общая сумма накопленных российских инвестиций в республике превышает $200 млн. РФ осуществляет беспошлинный экспорт нефти, нефтепродуктов и битума в республику и помогает развивать энергетический сектор экономики Киргизии.



Развитие отношений со странами СНГ - важнейший приоритет для Москвы, заявил "Известиям" первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Встречи на высшем уровне проходят регулярно, что стимулирует расширение сотрудничества, отметил парламентарий. В конце марта глава РФ уже прилетал в Бишкек с госвизитом, и тогда стороны заключили сделок и соглашений на $12 млрд.



До новых встреч



После прибытия в Бишкек Владимир Путин также успел встретиться с переизбранным недавно на второй срок премьером Индии Нарендрой Моди. Во время переговоров российский президент пригласил индийского политика в качестве главного гостя принять участие в Восточном экономическом форуме, который состоится в сентябре во Владивостоке.



- За предыдущие годы мы очень многое сделали для развития наших межгосударственных отношений, и они развивались поступательно, в том числе благодаря вашим личным усилиям, вашему вниманию к развитию российско?индийских отношений, - заявил Владимир Путин.



Нарендра Моди поблагодарил российского президента за поддержку совместного проекта по производству автоматов Калашникова (завод открылся в марте 2019 года в городе Корва), а также выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке. Более того, индийский премьер-министр предложил провести в Японии переговоры в формате РИК (Россия–Индия–Китай).



Основной задачей в отношениях сторон остается расширение торгово-экономического партнерства, которое пока отстает от уровня политических отношений, но вполне может "дотянуться" при включении в структуру торговли продукции наукоемких производств, отметила в беседе с "Известиями" руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян.



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Именно расширение торгово-экономических связей стало ключевой темой прошедших переговоров в Бишкеке. В 2018 году товарооборот вырос более чем на 17% и достиг $11 млрд. Между странами реализуются взаимовыгодные проекты в нефтегазовой сфере и ядерной энергетике. В частности, ведется работа по сооружению второй и третьей очередей АЭС "Куданкулам".



Крайне продуктивно развивается и традиционно тесное военно-техническое сотрудничество между странами, которое Нью-Дели отстоял даже под угрозой американских санкций. В октябре 2018 года в ходе госвизита Владимира Путина в Индию стороны подписали соглашение о поставках в Нью-Дели пяти комплексов российских ПЗРК С-400. Эта сделка на $5 млрд стала крупнейшей в истории Рособоронэкспорта, даже с учетом того, что общий объем ВТС между странами с начала 1960-х годов эксперты оценивают в $65 млрд.



Важной частью двусторонних отношений остается и сотрудничество в гуманитарной сфере, поскольку в РФ обучается около 9,4 тыс. индийских студентов. При этом ежегодно гражданам Индии предоставляется порядка 100 стипендий.



Еще одна показательная деталь: в апреле этого года Нарендра Моди был удостоен высшей государственной награды России - ордена Андрея Первозванного за "выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства и дружественных связей между российским и индийским народами". До этого такой чести удостаивались всего трое иностранцев: ныне покойный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, экс-лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев и председатель КНР Си Цзиньпин.



Первый день рабочего визита российского президента в Киргизию завершился посещением гала-концерта по случаю проведения заседания глав государств - членов ШОС. 14 июня Владимира Путина ожидает еще более насыщенный график. Ему предстоит провести ряд двусторонних встреч, включая переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой и президентом Ирана Хасаном Роухани. С последним стоит ожидать обсуждения инцидента в Ормузском проливе 13 июня - Тегеран обвиняют в обстрелах норвежского и японского танкеров.