 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 14.06.2019
17:17  Всемирный подкоп: торговая война США и КНР вдвое замедлит рост экономики РФ
17:16  Протесты в Гонконге и Москве: ожидаемая "неожиданность"
17:14  Натворили дел: к чему приведет уголовное преследование Порошенко
17:10  Каждый за себя. Расклад сил в Персидском заливе перед угрозой нового конфликта
17:07  ШОС энтузиастов: лидеры РФ и Индии закрепили курс на сотрудничество
16:27  Администрация Хорезма устроила во дворце хивинских ханов банкет для делегации ЕБРР
16:26  Игра в танкер: Ормузский пролив возьмут под усиленный контроль

16:23  Печальная история о том, как в Казахстане сначала построили, а потом разрушили райский городок
15:51  Гниение Запада. Германию захватывает "русская" оккультная секта "Анастасия", - Die Zeit
15:49  Каталонских сепаратистов посадили. Но закончился ли сепаратизм?.. - Le Temps
15:01  Куаныш Бишимов возглавил Казахстанскую оборонку ("НК "Казахстан инжиниринг")
14:57  Жанар Жаилганова возглавила Агентство по делам госслужбы Казахстана
14:55  Алик Шпекбаев назначен главой Антикоррупционной службы Казахстана
08:43  Нацики рвутся в новую УкрРаду, - Л.Шаповалов
07:44  Третий мир начинает мусорную войну с первым. Азиатские страны отказываются ввозить чужие отходы, - "НГ"
07:41  Информационное поле Турции зачищают под Эрдогана, - Т.Ахметов
07:39  Торпедная атака в Оманском заливе подняла цены на нефть, - А.Шарковский
07:33  Школа от "Газпрома" в Бишкеке (которой нет) - рус-аферизм и/или кыр-раздолбайство?
07:29  Мигранты перевели в Кыргызстан $740,5 миллиона за четыре месяца 2019 года
07:27  В Азербайджане арестовали журналиста редактора веб-сайтов П.Асланова по обвинению в госизмене
07:26  В ООН призывают Казахстан выполнять свои обязательства в области прав человека
07:23  Причина для бунта в России. главные "бузотеры" - рассерженные горожане, - Э.Лимонов
06:52  Уже не предупреждение, но заявка на лидерство, - М.Хазин
06:49  Проблема С-400. Во что обойдется Турции тактическое заигрывание с Россией? - Дж. Маркус
06:45  ШОС поборется с "тремя силами зла". Лидеры стран организации собираются в Бишкеке, - "Къ"
00:24  Сегодня "в Узбекистане еще жить можно".., - Б.Мусаев
Четверг, 13.06.2019
22:17  Россия разбомбила террористов, атаковавших турецких военных в Идлибе
22:11  США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
22:05  Борис Джонсон пробивается к креслу Брит-премьера
20:27  Танкеры в Оманском заливе взрывает неведомая сила
20:24  Почему Трамп хочет экономического "самоубийства" Китая, - А.Купцикевич
20:18  Глава Финразведки Киргизии Анарбаев признал, что он - сват крим-олигархов Матраимовых. Как-то само вышло...
20:15  Дочь пресс-секретаря Кремля Пескова выступила против режима Путина. Пчелка переела меда?
19:58  Акимом Мангистауской области назначен Серикбай Трумов
15:02  УзбПравительство провалило реализацию налоговой реформы, – Ю.Юсупов
13:26  Акимом Западно-Казахстанской области стал Гали Искалиев
13:13  Торпедированный неизвестно кем в Оманском заливе норвежский танкер "Front Altair" затонул
12:37  Генерал Садыкулов возглавил Службу государственной охраны Казахстана
12:32  "Южанин" и болашакер А.Кульгинов стал новым акимом Нур-Султана (экс-Астаны)
12:23  Новым министром образования и науки Казахстана назначен учитель истории Асхат Аймагамбетов
12:18  "Мы на пороге эпохи войны"... Макрон нагоняет мировой жути
12:03  Роль Москвы в очеловечивании Западного мира, - Р.Хубиев
12:00  В Бишкеке к саммиту ШОС появились "Потемкинские деревни"
11:57  Отъем с "переворотом". В чем суть конфликта в Молдавии
11:55  Грузия: еще одна новая старая оппозиция
11:50  ШОСовая заморозка: на саммите организации не поднимут вопрос ее расширения
11:48  Bloomberg: США рискуют попасть в опасную военную ловушку
10:50  В Казахстане воссозданно самостоятельное Агентство по борьбе с коррупцией при Президенте
09:17  "Вы внесли". Си Цзиньпину вручили высший кыргызский орден "Манас" 1-й степени
09:05  Уволенный за коррупцию из КырМинздрава Курманов возглавил Институт повышения квалификации...
09:01  Кыргызстан ждут многомиллионные иски из-за запрета по урану, - Б.Стамов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ШОС энтузиастов: лидеры РФ и Индии закрепили курс на сотрудничество
17:07 14.06.2019

Владимир Путин в первый день саммита провел переговоры с Сооронбаем Жээнбековым и Нарендрой Моди

Наталия Портякова
Дмитрий Лару

Первый день саммита лидеров стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по большей части был посвящен двусторонним встречам между съехавшимися в Бишкек главами государств. По прибытии в столичный аэропорт президент России Владимир Путин встретился с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, а позже провел переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди. Десятая встреча двух лидеров за прошедшие пять лет, но первая со времени недавнего переизбрания Моди на второй премьерский срок должна была продемонстрировать особые отношения Москвы и Нью-Дели.

Дружеское приветствие

В международном аэропорту Манас российского президента встретил его киргизский коллега Сооронбай Жээнбеков, который поздравил Владимира Путина с прошедшим Днем России и поблагодарил за помощь в организации саммита. Сойдя с трапа, глава РФ отведал традиционные для региона боорсоки. Уже в здании аэропорта состоялись переговоры между российским и киргизским лидерами, которые обсудили перспективы развития двусторонних отношений и предстоящие мероприятия в рамках ШОС.

ШОСовая заморозка: на саммите организации не поднимут вопрос ее расширения
Акцент на мероприятии в Бишкеке решено сделать на экономике

Особое внимание на переговорах было уделено расширению экономического сотрудничества. Товарооборот в 2018 году увеличился на 17,2% - до $1,9 млрд, а общая сумма накопленных российских инвестиций в республике превышает $200 млн. РФ осуществляет беспошлинный экспорт нефти, нефтепродуктов и битума в республику и помогает развивать энергетический сектор экономики Киргизии.

Развитие отношений со странами СНГ - важнейший приоритет для Москвы, заявил "Известиям" первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Встречи на высшем уровне проходят регулярно, что стимулирует расширение сотрудничества, отметил парламентарий. В конце марта глава РФ уже прилетал в Бишкек с госвизитом, и тогда стороны заключили сделок и соглашений на $12 млрд.

До новых встреч

После прибытия в Бишкек Владимир Путин также успел встретиться с переизбранным недавно на второй срок премьером Индии Нарендрой Моди. Во время переговоров российский президент пригласил индийского политика в качестве главного гостя принять участие в Восточном экономическом форуме, который состоится в сентябре во Владивостоке.

- За предыдущие годы мы очень многое сделали для развития наших межгосударственных отношений, и они развивались поступательно, в том числе благодаря вашим личным усилиям, вашему вниманию к развитию российско?индийских отношений, - заявил Владимир Путин.

Нарендра Моди поблагодарил российского президента за поддержку совместного проекта по производству автоматов Калашникова (завод открылся в марте 2019 года в городе Корва), а также выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке. Более того, индийский премьер-министр предложил провести в Японии переговоры в формате РИК (Россия–Индия–Китай).

Основной задачей в отношениях сторон остается расширение торгово-экономического партнерства, которое пока отстает от уровня политических отношений, но вполне может "дотянуться" при включении в структуру торговли продукции наукоемких производств, отметила в беседе с "Известиями" руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян.

"Подход США к РФ не будет определять взаимодействие Нью-Дели и Москвы"
Индийский политолог Самир Саран - о важности сотрудничества, перспективах ШОС и месте России в Азии

Именно расширение торгово-экономических связей стало ключевой темой прошедших переговоров в Бишкеке. В 2018 году товарооборот вырос более чем на 17% и достиг $11 млрд. Между странами реализуются взаимовыгодные проекты в нефтегазовой сфере и ядерной энергетике. В частности, ведется работа по сооружению второй и третьей очередей АЭС "Куданкулам".

Крайне продуктивно развивается и традиционно тесное военно-техническое сотрудничество между странами, которое Нью-Дели отстоял даже под угрозой американских санкций. В октябре 2018 года в ходе госвизита Владимира Путина в Индию стороны подписали соглашение о поставках в Нью-Дели пяти комплексов российских ПЗРК С-400. Эта сделка на $5 млрд стала крупнейшей в истории Рособоронэкспорта, даже с учетом того, что общий объем ВТС между странами с начала 1960-х годов эксперты оценивают в $65 млрд.

Важной частью двусторонних отношений остается и сотрудничество в гуманитарной сфере, поскольку в РФ обучается около 9,4 тыс. индийских студентов. При этом ежегодно гражданам Индии предоставляется порядка 100 стипендий.

Еще одна показательная деталь: в апреле этого года Нарендра Моди был удостоен высшей государственной награды России - ордена Андрея Первозванного за "выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства и дружественных связей между российским и индийским народами". До этого такой чести удостаивались всего трое иностранцев: ныне покойный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, экс-лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев и председатель КНР Си Цзиньпин.

Первый день рабочего визита российского президента в Киргизию завершился посещением гала-концерта по случаю проведения заседания глав государств - членов ШОС. 14 июня Владимира Путина ожидает еще более насыщенный график. Ему предстоит провести ряд двусторонних встреч, включая переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой и президентом Ирана Хасаном Роухани. С последним стоит ожидать обсуждения инцидента в Ормузском проливе 13 июня - Тегеран обвиняют в обстрелах норвежского и японского танкеров.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560521220
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 июня 2019 года №12
- Токаев снял общественное напряжение, сменив некоторых чиновников – политолог
- Под председательством спикера Сената Парламента состоялось заседание Совета по совершенствованию бюджетного законодательства
- Правопорядок восстановлен: глава полиции Алматы сообщил хронологию несанкционированных митингов
- Выступление Азата Перуашева на заседании Общенациональной коалиции демократических сил
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-мае 2019г. составил 103,7%
- У Касым-Жомарта Токаева нет своей команды – эксперт
- Роман Скляр отчитался перед населением Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  