Каждый за себя. Расклад сил в Персидском заливе перед угрозой нового конфликта

17:10 14.06.2019 В мае и июне в Персидском заливе были атакованы несколько нефтяных танкеров. США обвиняют в нападениях Иран и усиливают там военное присутствие.



13 июня в Персидском заливе прогремели взрывы на двух нефтяных танкерах, шедших из Саудовской Аравии в Сингапур и на Тайвань. США возложили ответственность на Тегеран, обвинив Иран в "вопиющем нападении" на грузовые суда.



Персидский залив - одно из самых беспокойных мест мира, которое за последние 40 лет пережило несколько войн и сотни локальных конфликтов. Каждая из стран Залива ведет иногда осторожную, а иногда и агрессивную политику, пытаясь занять лидирующее положение в регионе и ослабить соседей.



Сейчас ситуация обострилась из-за того, что Дональд Трамп вышел из сделки о постепенном ядерном разоружении Ирана, наложив на страну новые санкции.



Теперь Вашингтон обвиняет Тегеран в атаках на танкеры. Иранские власти это категорически отрицают.



Расклад сил и интересов в регионе Персидского залива сейчас такой.



Иран



Иран претендует на главенствующую роль в регионе и строит свою политику на жестком противостоянии с США и Израилем.



По данным израильской разведки, Тегеран поддерживает "Исламский джихад" (запрещенную в России группировку), которая ведет обстрелы израильских поселений.



Страна долгие годы была под санкциями из-за своей ядерной программы и заключила сделку о ее приостановке в 2015 году. Санкции были сняты, но временно.



Иран конфликтовал с Ираком, когда его возглавлял Саддам Хусейн. Стратегический соперник Ирана в регионе - Саудовская Аравия, которую Тегеран обвиняет в притеснении шиитского меньшинства.



В последние месяцы ситуация обострилась. Высокопоставленные чиновники страны атаки на танкеры категорически опровергают, говорят о провокациях и настаивают на международном расследовании.



Отношения с Россией



Весьма тесные. Между странами налажено торговое и военное сотрудничество. Российские специалисты строили атомную станцию в Бушере. Москва и Тегеран выступили на стороне Башара Асада в сирийском конфликте.



Россия всегда защищала Иран от санкций, а в 2015 году, оказавшись под ними после присоединения Крыма, предоставила Ирану кредит в размере 7 млрд долларов - на инфраструктурные проекты.



Отношения с США



На грани вооруженного конфликта - по крайней мере, в американской администрации есть люди, которые совсем не исключают этот вариант, например, советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.



В 2015-м Иран заключил ядерную сделку - снятие санкций в обмен на резкое сокращение ядерной программы. Выйти из этой сделки было одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.



Дональд Трамп много критиковал это соглашение за то, что, по его условиям, через 10-15 лет Иран смог бы вернуться к разработке атомной бомбы.



Осенью 2018 года США возобновили санкции против Ирана в полном объеме. После нападений на танкеры США начали увеличивать военное присутствие в регионе.



20 мая Трамп даже пригрозил, что Иран прекратит свое существование в случае войны между двумя странами.



Саудовская Аравия



Одна из главных нефтедобывающих стран мира, много раз влиявшая на мировую политику, устанавливая цены на нефть. Ключевой политический игрок региона, страна, активно распространяющая и отстаивающая идеи ислама суннитского толка.



Многократно критиковалась во всем мире за поддержку террористических организаций, официально признавала правление талибов в Афганистане.



Главный соперник Саудовской Аравии в регионе - Иран, и это тоже противостояние на почве религии. В Саудовской Аравии большинство населения - сунниты, в Иране - шииты.



Отношения с Россией



В советские времена с 1930-х годов до распада СССР дипломатических отношений между двумя странами не существовало. В 1990-е и 2000-е они восстановились, но близкими не были.



С начала 2010-х годов главным препятствием является война в Сирии, где Россия поддерживает президента Башара Асада, а Саудовская Аравия - борцов с ним.



Впрочем, в последнее время отношения явно улучшаются. Саудовские политики высказывались против западных санкций в отношении России.



В октябре 2017 года Владимир Путин принимал в Москве саудовского короля Сальмана бен Абдель Азиз аль Сауда. 1 июня 2019 года Кремль заявил, что готовит ответный визит.



Отношения с США



Были и остаются довольно близкими. США - крупнейший стратегический и торговый партнер Саудовской Аравии. Страны часто взаимодействовали в самых разных вопросах внешней политики.



Саудовская Аравия - крупнейший в мире импортер американского оружия.



Отношения между двумя странами резко ухудшились после исчезновения и убийства в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле жившего в США журналиста Джамаля Шашогги.



Сенаторы требовали внести причастных к убийству саудовских чиновников в список, аналогичный списку Магнитского.



Президент Дональд Трамп в ответ хоть и пообещал разобраться с убийством, но выступил против крайних мер.



ОАЭ



Объединенные Арабские Эмираты ведут наиболее взвешенную и осторожную политику в регионе.



На государственном уровне страна поддерживает все светские силы в регионе и выступает против радикальных исламистов.



В ОАЭ давно заморожены счета организаций, подозреваемых в причастности к терроризму.



Отношения с Россией



На государственном уровне - хорошие. В апреле 2017 года Владимир Путин принимал в Кремле наследного принца Абу-Даби Мохаммеда аль-Нахайяна.



На встрече звучали слова о том, что между странами открыты "все каналы общения по региональным и международным вопросам".



11 июня российский президент и принц по телефону договорились о необходимости сохранить стабильность и безопасность в регионе.



ОАЭ и Россия сотрудничают в решении региональных конфликтов, Эмираты также покупают у России вооружение - например, в феврале 2019-го были закуплены боевые машины пехоты.



Как минимум с 2000-х годов Дубай и Абу-Даби - самые привлекательные в регионе города для российских бизнесменов и чиновников.



Отношения с США



Не менее тесные, чем с Россией. В Абу-Даби и Дубае располагается около тысячи офисов различных американских компаний.



США закупали у Эмиратов нефть, конкурировали с Россией в вопросах поставок вооружений. Порты ОАЭ используются американскими военными кораблями.



Катар



Исторически был тесным союзником Саудовской Аравии, но со временем начал проводить все более самостоятельную внешнюю политику, балансируя между Саудовской Аравией и Ираном.



Здесь находится штаб-квартира крупнейшего в мире арабского телеканала "Аль-Джазира".



Здесь же пройдет чемпионат мира по футболу в 2022 году. Катар предпринимал необычные для этого региона шаги - например, пытался установить торгово-дипломатические отношения с Израилем.



В 2018 году Катар вышел из ОПЕК - потому что хочет проводить самостоятельную политику в вопросах добычи нефти и газа.



В мае 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, а также Бахрейн и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.



Формальным поводом для этого стала финансовая поддержка, которую государство якобы оказывает террористическим группировкам.



По мнению Московского центра Карнеги, это - расплата за дружбу с Ираном и излишне самостоятельную политику. Иранские власти поддержали Катар. Этот конфликт продолжается до сих пор.



Отношения с Россией



Позитивно-нейтральные. Как и в случае с Саудовской Аравией, Россия имеет с Катаром разногласия по поводу Сирии, но развивает торговое сотрудничество.



В 2017 году после ссоры Катара с соседями Россия включилась в спор в качестве посредника.



Отношения с США



Гораздо более тесные - начиная от приобретения в США оборудования для нефтедобычи и заканчивая обменом студентов.



Сейчас Катар как тесный союзник и Ирана, и США призывает стороны воздержаться от эскалации конфликта.



Кувейт



После нападения Ирака и последующего освобождения страны международной коалицией в 1990-1991 годах страна старается занимать нейтральную позицию в региональных конфликтах.



Одно из исключений: Кувейт был частью международной коалиции, воевавшей в Йемене против боевых организаций шиитов, которых поддерживал Иран.



Отношения с Россией



Стабильно хорошие. Страны сотрудничают в газовой сфере; еще в 2010 году подписано соглашение, по которому Россия может помочь Кувейту со строительством АЭС.



Отношения с США



Стабильно хорошие, страны имеют развитые торговые отношения. В Кувейте расположены военные базы, где проходят службу около 130 тыс. американских солдат.



В современном американо-иранском конфликте Кувейт настаивает, что конфронтация не выгодна никому.



Ирак



Больше 30 лет назад Ирак и Иран воевали; после свержения и казни Саддама Хуссейна новое руководство страны проводит политику сотрудничества с Тегераном.



В последние годы страна была занята войной с экстремистской группировкой "Исламское государство" (запрещена в России). Об окончании этой войны страна заявила только в декабре 2017 года.



Отношения с Россией



Страны сотрудничают, Россия поддерживала Ирак в войне с боевиками.



Кроме того, Россия на протяжении многих лет поставляет в Ирак разнообразные виды вооружений. Ирак занимает второе место в мире после Индии по закупке российского оружия.



Отношения с США



Американские войска находились в Ираке до 2011 года, еще пять лет после казни Саддама Хуссейна.



Сейчас интересы США в Ираке связаны с нефтью, но несмотря на большой объем ее экспорта, страна все еще находится в плохом экономическом положении после войны. Источник - BBC

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560521400

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Указ Президента Республики Казахстан от 13 июня 2019 года №12

- Токаев снял общественное напряжение, сменив некоторых чиновников – политолог

- Под председательством спикера Сената Парламента состоялось заседание Совета по совершенствованию бюджетного законодательства

- Правопорядок восстановлен: глава полиции Алматы сообщил хронологию несанкционированных митингов

- Выступление Азата Перуашева на заседании Общенациональной коалиции демократических сил

- Краткосрочный экономический индикатор в январе-мае 2019г. составил 103,7%

- У Касым-Жомарта Токаева нет своей команды – эксперт

- Роман Скляр отчитался перед населением Казахстана

