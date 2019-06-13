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Натворили дел: к чему приведет уголовное преследование Порошенко
17:14 14.06.2019

В июне у политика обещают отнять недвижимость и имущество

Игорь Кармазин

Петр Порошенко только оставил пост президента Украины, а против него уже возбудили несколько уголовных дел. Госизмена, покушение на захват власти, махинации, отмывание денег - все это ставят в вину бывшему главе государства. По некоторой информации, уже в июне может быть арестовано имущество и недвижимость политика. "Известия" разбирались в том, есть ли перспективы у преследования Порошенко.

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Локомотивом уголовного преследования Петра Порошенко выступил юрист Андрей Портнов. До победы майдана он был заместителем главы администрации президента Украины, а потом уехал из страны и проживал в Вене. Портнов долгое время критиковал режим Порошенко, выиграл несколько судебных процессов против киевских властей.

После победы Владимира Зеленского на выборах юрист вернулся на Украину. 21 мая по его заявлению Государственное бюро расследований открыло против Порошенко первое уголовное дело. Бывшего главу государства обвинили в госизмене, превышении служебных полномочий и покушении на захват власти. Обвиняемому грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

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Поводом послужил инцидент, произошедший 25 ноября 2018 года. Военно-морские силы Украины тогда пытались устроить провокацию в Керченском проливе. По приказу Киева корабли ВМСУ без предупреждения вошли в российские территориальные воды. Произошло столкновение с российскими пограничниками, украинских моряков арестовали. "По замыслу Порошенко и возглавляемой им организованной группы, спровоцированный инцидент должен был привести к резонансным последствиям и возможности утверждать об открытой агрессии Российской Федерации против Украины в Азовском море и, как следствие, о наличии повода для введения военного положения. В конечном результате введение военного положения должно было обеспечить отмену и перенос на неопределенное время выборов президента Украины", - говорится в тексте заявления Портнова.

Другое уголовное дело, касающееся применения вооруженных сил, потребовал возбудить депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич. Парламентарий в иске указал, что Порошенко 30 июня 2014 года прекратил перемирие и возобновил активные боевые действия в Донбассе. По его словам, до 30 июня погибших было 74–86 человек. Доллар стоил 12 гривен, экономика Донбасса была интегрирована в экономику Украины. "Последствия [прекращения перемирия] мы все знаем. Тысячи погибших - сколько точно, не знает никто. Уничтожение экономики, обнищание людей", - отметил Шуфрич.

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Несколько уголовных дел возбуждено в связи с экономическими преступлениями. Специализированная антимонопольная прокуратура (САП) расследует махинации в сфере энергетики. О них рассказал бывший директор компании "Энергомережа" Дмитрий Крючков, которого обвиняют в том, что он присвоил 1,4 млрд гривен ($52 млн). Крючков дал показания в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Своими подельниками назвал Порошенко и его бизнес-партнера Игоря Кононенко.

В опубликованных им записях телефонных разговоров указывается, что доля тандема со всех схем составляла 50–75%. "В пятницу вечером были у П. Дал добро. Лично… И контактное лицо будет Игорь Кононенко", - говорил Крючков в одном из разговоров. В другом утверждал, что поедет с отчетом и отвезет Кононенко "то, что ему надлежащее, где-то 430 с хвостиком".

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Другое разбирательство касается отмывания средств и неуплаты налогов на заводе Порошенко "Кузница на Рыбальском". Якобы бывший президент легализовал $300 млн доходов через офшорные компании, "заключив несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств".

Еще одно уголовное дело касается незаконного приобретения телеканала "Прямой", который в ходе избирательной кампании был основным информационным ресурсом Порошенко. "Оно [заявление] уже зарегистрировано и касается совершения возможных коррупционных преступлений, связанных в результате приобретения телеканала "Прямой" касательно легализации доходов, полученных коррупционным путем по предварительному сговору группой лиц", - сказано в заявлении госбюро расследований.

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Оппоненты Порошенко утверждают, что уже до конца года бывший президент окажется за решеткой, а его имущество и недвижимость арестуют в июне. Сам политик говорит, что уголовного преследования не боится. По его словам, указ о прекращении перемирия в 2014 году, в частности, позволил киевским властям отвоевать две трети Донбасса. Другие разбирательства он комментировать не стал.

Наблюдатели говорят, что перспективы уголовных дел пока выглядят туманно. Да, в обществе существует огромный запрос на наказание Порошенко. Во многом благодаря ему победу на выборах президента одержал Владимир Зеленский, который в ходе дебатов с Порошенко на стадионе "Олимпийский" в Киеве прямо обещал ему "встречу с прокурором". Для украинской власти сейчас велик соблазн дать ход громким расследованиям.

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Однако есть и существенные возражения против того, что негативный для Порошенко сценарий будет реализован. Во-первых, уже 21 июля состоятся внеочередные выборы в Верховную раду. Рейтинг партии бывшего президента "Европейская солидарность" невысок, но соцопросы свидетельствуют, что пятипроцентный барьер она преодолевает. Недавний глава государства пройдет в парламент и получит неприкосновенность.

Во-вторых, против уголовного преследования Порошенко выступают западные партнеры Украины. Они долгие годы поддерживали политика. Тюремное заключение протеже США и ЕС бросит тень на них самих. По некоторой информации, бывший президент получил гарантии безопасности перед вторым туром президентских выборов. В пользу этого свидетельствует то, что главный пост он оставил достаточно спокойно, не пытался оспорить, переиграть результат.

Новой власти выгодно было бы привлечь к ответственности хотя бы кого-то из ближайших команды Порошенко. Например, на ход избирательной кампании большое влияние оказало дело о хищениях в "Укроборонпроме". Соратники главы государства покупали контрабандные российские запчасти к военной технике и перепродавали их на украинские оборонные заводы. Предприятия ОПК переплачивали за детали в несколько раз. Однако даже после выборов президента разбирательство по опубликованным записям не ведет ни одно ведомство. В правоохранительной и судебной системе на Украине руководящие должности сохраняют люди Порошенко. Они имеют возможность тормозить расследования.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560521640
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