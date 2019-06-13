Всемирный подкоп: торговая война США и КНР вдвое замедлит рост экономики РФ

17:17 14.06.2019

Америка и крупнейшие страны Европы впадут минимум в стагнацию, а возможно, и в рецессию



Елена Рожкова

Дмитрий Гринкевич



Рост российской экономики в 2019–2020 годах может замедлиться примерно в два раза по сравнению с прогнозами официальных ведомств - до 0,7–0,8%, говорится в аналитическом обзоре рейтингового агентства АКРА (есть у "Известий"). Негативно на темпы развития нашей страны повлияет эскалация торговых войн США с Китаем и Мексикой, говорится в документе. Если в ближайшие месяцы стороны не уладят споры, то экономика Штатов, а также крупнейших стран Европы впадет минимум в стагнацию, а вероятнее всего, в рецессию. Прогнозы АКРА справедливы, считают опрошенные "Известиями" эксперты. По их словам, не исключено, что уже в 2020 году правительству придется распечатывать резервные фонды.



Реальный пессимизм



Перспективы компромисса в торговых конфликтах США с Китаем и Мексикой ничтожно малы, поэтому с высокой долей вероятности можно ожидать стагнации и рецессии в развитых странах уже в 2019 году - прежде всего в самих Штатах и ведущих странах Европы (таких как Германия или Франция), следует из аналитического обзора рейтингового агентства АКРА. В пользу такого сценария свидетельствуют два фактора, иллюстрирующих положение в американской экономике: загрузка мощностей промышленных предприятий и уровень занятости. С начала года оба показателя деградируют.



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Негатив на развитых рынках приведет к снижению спроса на продукты российского экспорта - минимум на 2%, считают в АКРА. Рост глобальной неопределенности отрицательно повлияет и на инвестиционные планы в России, а даже ограниченное ослабление рубля сдержит рост реальных доходов населения и потребление, сообщается в обзоре. В совокупности это отразится на темпах российской экономики: рост ВВП в 2019 году замедлится до 0,7%, а в 2020-м - до 0,8%. Заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА, автор прогноза Дмитрий Куликов уточнил "Известиям", что сценарий экономического развития России, который ранее агентство считало пессимистичным, стал базовым. В частности, в конце 2018-го АКРА предполагало, что экономика будет расти на уровне 1,4–1,5%.



- Теперь такие оценки мы считаем оптимистичными, а темпы ВВП в 0,7–0,8% - наиболее вероятными, - сказал Дмитрий Куликов.



Торговые войны - главная угроза для роста мировой экономики, заявила 9 июня управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на встрече министров финансов и глав ЦБ G20 в японском городе Фукуока. Также, по ее словам, противостояние США и КНР может уже в 2020 году понизить уровень мирового ВВП на 0,5 п.п. ($455 млрд) и оставить "серьезную вмятину" на мировой экономике.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"



10 мая 2019 года пошлины США в отношении китайской продукции выросли с 10 до 25%, на сумму $200 млрд. Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения тарифов на товары из КНР еще на $300 млрд. Штаты объясняют это отходом Китая от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам. В ответ КНР с 1 июня ввела пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.



Кризисная цепочка



Глобальные войны оказывают ограниченное влияние на Россию, поскольку экономика нашей страны относительно самостоятельна, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Ее прогноз роста ВВП на 2019 год не был оптимистичным изначально - 0,8%.



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В случае если прогноз АКРА сбудется, рост экономики России придется стимулировать за счет внутренних инвестиций, в первую очередь через реализацию нацпроектов, добавила Наталия Орлова. Не исключено, что для поддержания активности потребуется распечатать Фонд национального благосостояния и использовать его для финансирования внутренних проектов.



В мире сегодня прогрессируют торговые войны, долговой кризис и перегрев на отдельных финансовых рынках, сообщил "Известиям" руководитель направления "Макроэкономика и финансы" Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов. Главная неприятность состоит в том, что они могут синхронизироваться, считает эксперт.



Торговая война между США и Китаем приводит и к сокращению собственного производства в этих странах, и к перекладыванию этой тенденции на их партнеров по технологическим цепочкам. И почетное место в них, по словам эксперта, занимают финансово слабые развивающиеся страны и новые индустриальные государства с высокой закредитованностью. Таким образом, устраивая локальные неприятности друг другу, США и Китай могут стать зачинщиками кризиса в развивающихся странах. А он приведет к тому, что инвесторы будут вынуждены изымать свои средства с технологичных рынков, из-за того что они оказались в проблемных зонах.



В свою очередь, российская экономика может прийти к рецессии в условиях снижения цен на нефть и торможения мировой экономики, отметил Дмитрий Белоусов. Он добавил: несмотря на то что Россия имеет запасы прочности, повторения кризиса 2009–2010 годов исключать нельзя.



Если снижение или отсутствие роста объемов экспорта не приведет к значительному ослаблению рубля и стрессу в банковской системе, то экономика России может пережить пик негатива с малыми, но все же положительными темпами роста 0,2–0,7%, считает автор прогноза АКРА Дмитрий Куликов. По его словам, этот период, вероятнее всего, продлится год начиная с лета 2019-го.