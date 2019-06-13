Одно из правительств Молдовы (Чеботаря) ушло в отставку

21:05 14.06.2019

Созданное Демпартией правительство Молдавии ушло в отставку



Заместитель председателя Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь заявил, что решение принято, чтобы найти выход из политического кризиса





Демократическая партия Молдавии (ДПМ) объявила о сложении полномочий созданного ей правительства, сообщает портал Point.md.



"ДПМ решила уйти из власти через отставку правительства", - сказал замглавы партии Владимир Чеботарь. По его словам, решение было принято в пятницу на заседании политического совета ДПМ.