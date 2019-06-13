 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 14.06.2019
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21:15  Россия удерживает ШОС от эгоизма. Репортаж с Бишкекского саммита, - "Къ"
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17:07  ШОС энтузиастов: лидеры РФ и Индии закрепили курс на сотрудничество
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16:26  Игра в танкер: Ормузский пролив возьмут под усиленный контроль
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Четверг, 13.06.2019
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Одно из правительств Молдовы (Чеботаря) ушло в отставку
21:05 14.06.2019

Созданное Демпартией правительство Молдавии ушло в отставку

Заместитель председателя Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь заявил, что решение принято, чтобы найти выход из политического кризиса


Демократическая партия Молдавии (ДПМ) объявила о сложении полномочий созданного ей правительства, сообщает портал Point.md.

"ДПМ решила уйти из власти через отставку правительства", - сказал замглавы партии Владимир Чеботарь. По его словам, решение было принято в пятницу на заседании политического совета ДПМ.

Источник - rbc.ru
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