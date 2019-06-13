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Россия удерживает ШОС от эгоизма. Репортаж с Бишкекского саммита, - "Къ"
21:15 14.06.2019

Владимир Путин рассказал о приоритетах российского председательства

Президент РФ Владимир Путин 14 июня в Бишкеке принял эстафету председательства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) у своего киргизского коллеги Сооронбая Жээнбекова. Из выступления российского лидера следовало, что к саммиту 2020 года ожидать кардинального изменения вектора развития региональной организации не стоит: восемь стран и дальше будут заниматься "построением взаимовыгодного партнерства без всякого политического и экономического эгоизма". То есть, по мнению участников ШОС, делать противоположное тому, чем заняты США и другие западные державы.
Киргизский саммит стал самым массовым с момента основания организации в 2001 году лидерами РФ, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. За прошедшее время к ШОС присоединились в качестве полноправных членов Индия и Пакистан, а статус наблюдателей получили Белоруссия, Иран, Монголия и Афганистан.

Как сообщил "Ъ" завотделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияр Сыдыков, власти страны приложили максимум усилий для того, чтобы очередной саммит прошел плодотворно.

В итоге лидеры стран ШОС рассмотрели и подписали более 20 документов, которые охватывают различные сферы: от борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков до культуры.

Так или иначе, основной темой для ШОС по-прежнему остается региональная безопасность. В итоговом документе саммита - Бишкекской декларации - подчеркивается необходимость совместной борьбы с "тремя силами зла": сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом (см. "Ъ" от 14 июня). Как и в предыдущих подобных документах, в декларации говорится о "безальтернативности урегулирования ситуации в Сирии путем диалога", а также о необходимости "скорейшего урегулирования ситуации в Афганистане". Упомянуты и новые вызовы: государства-члены ШОС намерены "противодействовать использованию информационно-коммуникационных технологий в целях подрыва политической, экономической и общественной безопасности, пресекать пропаганду идей терроризма, сепаратизма и экстремизма с использованием сети Интернет".

Немало внимания на бишкекской встрече было уделено и экономическим проблемам. Так, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил ускорить строительство железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан, которая, по его мнению, призвана дать "мощный толчок развитию торговли и взаимному росту инвестиций". Как сообщили "Ъ" в аппарате президента Киргизии, практически все вопросы по строительству дороги решены.

Главные участники - Москва и Пекин - согласовали спорные моменты, и сейчас не осталось ни политических, ни финансовых преград для старта самого крупного экономического проекта ШОС.

Впрочем, в целом из всех подписанных ранее в рамках ШОС документов лишь 9% затрагивают вопросы экономики.
Для наращивания экономического потенциала организация должна ускорить создание Фонда развития и Банка развития ШОС. В Бишкекской декларации, впрочем, конкретики по этому вопросу мало - лишь говорится, что члены организации "высказались за продолжение соответствующих консультаций". Кроме того, в документе отмечена необходимость расширения практики использования национальных валют во взаиморасчетах между государствами-членами ШОС.

Экс-спикер парламента Киргизии Зайнидин Курманов заверил "Ъ": экономическая составляющая деятельности ШОС пойдет в гору после того, как два лидера - Россия и Китай - найдут точки соприкосновения в этой сфере. По его мнению, сейчас идет "притирка двух взглядов - китайской политики большого экономического пояса и евразийской модели интеграции". Этому процессу может придать ускорение межпарламентская ассамблея ШОС, создание которой анонсировалось еще в момент основания организации. Напомним, что все решения в ШОС принимаются на основании консенсуса, но многие из стратегических вопросов требуют законодательного закрепления в странах-членах организации.
"Авторитет ШОС растет, и сегодня эта региональная организация оказывает огромное влияние на многие мировые процессы",- заверил "Ъ" посол Киргизии в РФ Аликбек Джекшенкулов.

По его мнению, "определяющим фактором успешного развития ШОС" в последние годы стало то, что Россия, Китай и Индия прилагают большие усилия как для популяризации организации, так и для укрепления ее влияния на ситуацию в мире.
"ШОС сегодня обеспечивает не только региональную безопасность, но и направляет все усилия для поддержания стабильности в мире",- согласился с этой мыслью в ходе саммита президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

То, что вектор развития ШОС устраивает всех участников организации, включая Россию, дал понять 14 июня Владимир Путин. "Российское председательство обеспечит преемственность в работе организации",- заявил он. И подробно пояснил эту мысль. Во-первых, речь будет идти о "наращивании сотрудничества в рамках региональной антитеррористической структуры ШОС, блокировании финансовой подпитки терроризма за счет доходов от наркотрафика", предотвращении попадания в руки боевиков оружия массового уничтожения. Во-вторых, отметил президент РФ, "предстоит много работы по разрешению кризисных ситуаций и мирному урегулированию конфликтов вблизи внешних границ" стран ШОС - и тут он опять вспомнил про Сирию и Афганистан.
После этого Владимир Путин уделил внимание стране-наблюдателю в ШОС - Ирану. А точнее, его главному антагонисту. "Озабоченность вызывает положение дел вокруг иранской ядерной программы. Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий - напомню, он был единогласно утвержден Советом Безопасности ООН в 2015 году,- не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия",- заявил российский президент.

Как ШОС делают щитом от санкций

После этого Владимир Путин перешел к экономике: предложил "сообща подумать о новых перспективных проектах", вспомнил в связи с этим о значимости работы делового совета и межбанковского объединения ШОС, анонсировал проведение в РФ в 2020 году первого заседания Форума глав регионов, а также упомянул о "состыковке идущих в Евразии интеграционных процессов", в первую очередь Евразийского экономического союза и китайской программы "Пояс и путь". Цель, по мнению Владимира Путина,- "построение пространства открытого и равноправного созидательного сотрудничества, основанного на принципах и нормах международного права, без всякого политического и экономического эгоизма, а с учетом законных интересов друг друга". Участникам саммита не стоило напоминать, что таких принципов, как считают в Москве, сегодня придерживаются далеко не все.

Свое выступление Владимир Путин закончил предложением к своим коллегам приехать в Россию 9 мая 2020 года на празднование 75-летия Победы над фашизмом. Возражений ни от кого не прозвучало. Напомним, что в этом году 9 Мая зарубежных лидеров в Москве не было: как пояснил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль никого специально и не приглашал.

Кабай Карабеков, Бишкек; Павел Тарасенко

Источник - kommersant.ru
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