 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 14.06.2019
22:35  Токмакская ОПГ получила по сопатке. В КырПарламенте подрались депутаты Исаев и Джетигенов
21:54  Казахстан. От молодежи не убежишь…
21:15  Россия удерживает ШОС от эгоизма. Репортаж с Бишкекского саммита, - "Къ"
21:05  Одно из правительств Молдовы (Чеботаря) ушло в отставку
17:17  Всемирный подкоп: торговая война США и КНР вдвое замедлит рост экономики РФ
17:16  Протесты в Гонконге и Москве: ожидаемая "неожиданность"
17:14  Натворили дел: к чему приведет уголовное преследование Порошенко

17:10  Каждый за себя. Расклад сил в Персидском заливе перед угрозой нового конфликта
17:07  ШОС энтузиастов: лидеры РФ и Индии закрепили курс на сотрудничество
16:27  Администрация Хорезма устроила во дворце хивинских ханов банкет для делегации ЕБРР
16:26  Игра в танкер: Ормузский пролив возьмут под усиленный контроль
16:23  Печальная история о том, как в Казахстане сначала построили, а потом разрушили райский городок
15:51  Гниение Запада. Германию захватывает "русская" оккультная секта "Анастасия", - Die Zeit
15:49  Каталонских сепаратистов посадили. Но закончился ли сепаратизм?.. - Le Temps
15:01  Куаныш Бишимов возглавил Казахстанскую оборонку ("НК "Казахстан инжиниринг")
14:57  Жанар Жаилганова возглавила Агентство по делам госслужбы Казахстана
14:55  Алик Шпекбаев назначен главой Антикоррупционной службы Казахстана
08:43  Нацики рвутся в новую УкрРаду, - Л.Шаповалов
07:44  Третий мир начинает мусорную войну с первым. Азиатские страны отказываются ввозить чужие отходы, - "НГ"
07:41  Информационное поле Турции зачищают под Эрдогана, - Т.Ахметов
07:39  Торпедная атака в Оманском заливе подняла цены на нефть, - А.Шарковский
07:33  Школа от "Газпрома" в Бишкеке (которой нет) - рус-аферизм и/или кыр-раздолбайство?
07:29  Мигранты перевели в Кыргызстан $740,5 миллиона за четыре месяца 2019 года
07:27  В Азербайджане арестовали журналиста редактора веб-сайтов П.Асланова по обвинению в госизмене
07:26  В ООН призывают Казахстан выполнять свои обязательства в области прав человека
07:23  Причина для бунта в России. главные "бузотеры" - рассерженные горожане, - Э.Лимонов
06:52  Уже не предупреждение, но заявка на лидерство, - М.Хазин
06:49  Проблема С-400. Во что обойдется Турции тактическое заигрывание с Россией? - Дж. Маркус
06:45  ШОС поборется с "тремя силами зла". Лидеры стран организации собираются в Бишкеке, - "Къ"
00:24  Сегодня "в Узбекистане еще жить можно".., - Б.Мусаев
Четверг, 13.06.2019
22:17  Россия разбомбила террористов, атаковавших турецких военных в Идлибе
22:11  США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
22:05  Олух царя британского Борис Джонсон пробивается к креслу Брит-премьера
20:27  Танкеры в Оманском заливе взрывает неведомая сила
20:24  Почему Трамп хочет экономического "самоубийства" Китая, - А.Купцикевич
20:18  Глава Финразведки Киргизии Анарбаев признал, что он - сват крим-олигархов Матраимовых. Как-то само вышло...
20:15  Дочь пресс-секретаря Кремля Пескова выступила против режима Путина. Пчелка переела меда?
19:58  Акимом Мангистауской области назначен Серикбай Трумов
15:02  УзбПравительство провалило реализацию налоговой реформы, – Ю.Юсупов
13:26  Акимом Западно-Казахстанской области стал Гали Искалиев
13:13  Торпедированный неизвестно кем в Оманском заливе норвежский танкер "Front Altair" затонул
12:37  Генерал Садыкулов возглавил Службу государственной охраны Казахстана
12:32  "Южанин" и болашакер А.Кульгинов стал новым акимом Нур-Султана (экс-Астаны)
12:23  Новым министром образования и науки Казахстана назначен учитель истории Асхат Аймагамбетов
12:18  "Мы на пороге эпохи войны"... Макрон нагоняет мировой жути
12:03  Роль Москвы в очеловечивании Западного мира, - Р.Хубиев
12:00  В Бишкеке к саммиту ШОС появились "Потемкинские деревни"
11:57  Отъем с "переворотом". В чем суть конфликта в Молдавии
11:55  Грузия: еще одна новая старая оппозиция
11:50  ШОСовая заморозка: на саммите организации не поднимут вопрос ее расширения
11:48  Bloomberg: США рискуют попасть в опасную военную ловушку
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Токмакская ОПГ получила по сопатке. В КырПарламенте подрались депутаты Исаев и Джетигенов
22:35 14.06.2019

14 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Депутаты Канатбек Исаев и Бакытбек Джетигенов подрались. Из-за Атамбаева

В парламенте подрались два депутата - Канатбек Исаев и Бакытбек Джетигенов. Информация об инциденте появилась в СМИ и социальных сетях.
Однако получить комментарии от самих участников конфликта, якобы произошедшего накануне в кабинете Канатбека Исаева, не удалось. Они пока недоступны.
Известно, что Канатбек Исаев сегодня не явился на заседание комиссии по лишению Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента. По какой причине, также неизвестно.

Коллега парламентариев Урмат Самаев сообщил 24.kg, что видел сегодня Канатбека Исаева на пятничном намазе.

"Он выглядел совершенно нормально и о драке я ничего не знаю", - сказал Урмат Самаев.
Другие нардепы с Канатбеком Исаевым сегодня не встречались, но некоторые из них на условиях анонимности сообщили, что драка была. Причиной инцидента между коллегами якобы стало то, что Бакытбеку Джетигенову не понравилось выступление Каната Исаева с резкой критикой в адрес Алмазбека Атамбаева и его заявление о том, что именно экс-президент привел в Жогорку Кенеш членов токмакской ОПГ.
Помощники Канатбека Исаева и Бакытбека Джетигенова также не комментируют ситуацию, заявив, что ничего не знают.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560540900
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 июня 2019 года №12
- Токаев снял общественное напряжение, сменив некоторых чиновников – политолог
- Под председательством спикера Сената Парламента состоялось заседание Совета по совершенствованию бюджетного законодательства
- Правопорядок восстановлен: глава полиции Алматы сообщил хронологию несанкционированных митингов
- Выступление Азата Перуашева на заседании Общенациональной коалиции демократических сил
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-мае 2019г. составил 103,7%
- У Касым-Жомарта Токаева нет своей команды – эксперт
- Роман Скляр отчитался перед населением Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  