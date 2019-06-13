У Токаева нет своей команды. А жаль..., - Д.Ашимбаев

00:05 15.06.2019

У Касым-Жомарта Токаева нет своей команды – эксперт

Касым-Жомарт Токаев не имеет собственной команды соратников, он работает с людьми Елбасы. Но отсутствие большой команды только расширяет возможности президента и позволяет оценивать людей по компетентности, а не по знакомствам. Об этом рассказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев



newtimes.kz, 13 июня



Касым-Жомарт Токаев не имеет собственной команды соратников, он работает с людьми Елбасы. Но отсутствие большой команды только расширяет возможности президента и позволяет оценивать людей по компетентности, а не по знакомствам. Об этом рассказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

- На сегодня у большинства казахстанских крупных чиновников такие команды есть, причем зачастую это переходит все границы. Когда вместе с руководителем переезжают с места на место 50, 70 человек.

Говоря о Токаеве, нужно учитывать, что специфика его работы за годы независимости менялась несколько раз. Он - человек, выросший в дипломатической среде, понятно, что в этой части у него наибольшее количество соратников. За последние годы многие из них уже выросли в послов.

К слову, в период его работы премьер-министром, в 1999-2002 годах, у Токаева также не было особой команды. Были люди, пришедшие из министерства иностранных дел, но они в основном занимались различными информационными вопросами.

На посту спикера сената ему нужны были хорошие хозяйственники в окружении. Кроме того, была важна внешне политическая работа, ведь председатель сената постоянно руководит действующим секретариатом съезда мировых и традиционных религий.

Получается, в силу специфики работы, Токаеву никогда особо и не нужна была своя команда сотрудников. Поэтому сегодня в его окружении нет готовых кандидатов на посты, к примеру, главы администрации президента, премьер-министра, акимов. Ведь Токаев почти всегда занимался внешнеполитической работой.

Кто же будет помогать президенту принимать решения?

- Те же люди, которые работали с Нурсултаном Назарбаевым. Очень важную роль в президентской структуре играет канцелярия. За последние десятилетия канцелярия президента превратилась в достаточно влиятельную структуру. В ней находится личный график и почта президента, спичрайтерская группа, протокол и масса других вопросов.

Как правило, после смены главы государства, сразу меняется и руководитель канцелярии президента. В случае с Токаевым такая смена тоже произошла, но главой администрации президента стал Бакытжан Сагинтаев. Понятно, что он не является членом команды Токаева, но становится им де-юре. Сагинтаев сам по себе политический тяжеловес, поэтому он в курсе, чем занимается администрация президента и как она работает. К тому же он много лет работал под руководством Назарбаева.

Получается, сейчас Токаев продолжает работать с командой Елбасы, просто он расставляет людей на разные должности, в соответствии с компетенциями. Потому что своей готовой гвардии у него нет.

При этом мы видим, что президент за последнее время переназначил большое количество дипломатических работников. Это логично, ведь данная сфера ему хорошо знакома. Кому как ни Токаеву знать возможности и компетенции дипломатов.

Отсутствие своей команды - это хорошо или плохо для президента?

- Невозможно однозначно ответить на этот вопрос. Наличие команды в Казахстане является распространенным явлением, но не обязательным. Чиновник может приехать в регион работать с чемоданом и семьей - это дает возможность присмотреться к местным новым кадрам.

Конечно, когда слишком большие команды - это очень плохо. Представьте, приехал новый аким в Караганду, привез с собой 50 человек, которых расставил на ключевые должности. В итоге страдают местные кадры, потому что лишились возможности продвижения по службе. В команду приходят люди, имеющие опыт, но не владеющие спецификой региона.

Отсутствие команды расширяет возможности президента по взаимодействию с другими людьми. Он может присматриваться к людям, которые не работали с ним раньше. Это дает ему возможность оценивать людей, не по старым знакомствам, а по компетентности.

К слову, Нурсултан Назарбаев зачастую принимал решения о кадрах, приезжая на место и исходя из своего видения ситуации. Помню случай, когда он приехал в регион, где шла борьба за пост акима. Елбасы посмотрел всех кандидатов, поговорил с действующим акимом и понял, что тот не в состоянии ответить ни на один вопрос по региону. На все вопросы отвечал его заместитель, который собирался уходить на пенсию через пару дней. После визита Елбасы назначил этого заместителя акимом области. Такие случаи бывали.

Токаеву тоже хорошо подходит такой вариант: осматриваться на месте и принимать решение. Тем более, что у него есть хорошее умение оценивать людей, он ведь сам работал на многих должностях.

Охарактеризуйте, пожалуйста, Касым-Жомарта Токаева.

- Он человек дипломатичный. Когда работал премьер-министром, это было время тяжелейших политических конфликтов в стране и экономического кризиса. В то время министры работали каждый сам на себя, шли политические войны. На Токаеве была тяжелейшая ответственность по сглаживанию острых политических углов, многие тогда ломались и уходили. Но Токаев человек крепкий сам по себе, свою работу и возложенную на него ношу он тогда выполнил.

Он сын писателя, и сам писатель. Это человек, сам пишущий свои книги, в которых можно найти немало интересных вещей. Он имеет литературный дар и может сам писать свои речи, хорошо выступает без бумажки.Токаев - это городская интеллигентность во втором поколении.

Посмотрите даже на название его предвыборной платформы - преемственность, справедливость и прогресс. С преемственностью все понятно. Но "справедливость" и "прогресс", вынесенные в заголовок - это ведь очень больные вопросы сейчас в нашей стране. Казахстану всегда не хватало справедливости во многих социальных сферах. По поводу прогресса - в последнее время произошла консервация многих движений, которые пора возобновить.