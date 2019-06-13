В казахстанском Акбауре архео-сенсация - найдено поселение оседлых саков XI–IX вв до н.э.

00:17 15.06.2019

В ВКО археологи нашли поселение оседлых саков



Самое начало археологического сезона 2019 года ознаменовано сенсацией. Исследователь Зейнолла Самашев обнаружил близ исторического комплекса Акбаур в Восточно-Казахстанской области поселение эпохи финальной бронзы и раннего железного века, опровергающее мнение, что саки были исключительно кочевниками.



Как сообщает портал YK-news.kz, сенсационная находка открывает новые подходы к изучению экономики и общественного устройства древних сакских народов.



Находки большого количества зернотерок, керамики без орнамента, точильных камней, пряслиц, костей лошадей, овец и коз явно свидетельствуют о комплексном характере хозяйства людей, которые оставили этот памятник, – говорит профессор Самашев. – Предварительно этот памятник можно датировать XI–IX веками до нашей эры. Находки означают, что ранние саки региона вели оседлый образ жизни, у них было развито земледелие, придомное скотоводство, металлургия и промыслы.



На поселении Акбаур-1 сделано очень важное научное открытие, - уверен старший научный сотрудник отдела археологии Государственного института истории материальной культуры Российской академии наук Николай Боковенко. – Впервые на территории Восточного Казахстана открыто раннесакское поселение. Это подтверждают многочисленные находки вещей, характерных и для скотоводческого, и для земледельческого хозяйства.



Раскопки проходят в рамках областной программы археологических исследований, курируемой непосредственно акимом области Даниалом Ахметовым. Все находки будут переданы в фонды областного краеведческого музея.



Раскопки памятника будут продолжены в следующем году. Ученым предстоит определить статус различных типов памятников, расположенных на территории этого района, классифицировать и датировать их.



Александр СКРЕЛИНГ | Нур-Султан