 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 15.06.2019
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Четверг, 13.06.2019
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    Узбекистан   | 
Г.Каримова жива и здорова, но денег сама не отдает, - УзбГенпрокуратура
00:53 15.06.2019

АН Podrobno.uz. Состояние здоровья у Гульнары Каримовой удовлетворительное и сейчас нет никаких препятствий в доступе к ней медицинской помощи, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на пресс-секретаря Генпрокуратуры Сурайе Рахманову.
"На сегодняшний день Гульнара Каримова отбывает наказание по приговору в установленном законом порядке. Что касается возврата активов, то процесс продолжается, осуществляются все необходимые конструктивные системные меры. В этом ракурсе идет сотрудничество. Сейчас никаких препятствий в этом процессе нет", – отметила Рахманова сегодня на пресс-конференции в столице.

При этом заместитель генерального прокурора Эркин Юлдашев отметил, что сейчас он не может назвать сумму активов, которые уже были возвращены в Узбекистан, но главная цель ведомства – полностью вернуть все средства.
Что касается здоровья Каримовой, то, по словам Сурайе Рахмановой, она чувствует себя удовлетворительно.
"На сегодняшний день никаких препятствий в доступе к ней медицинской помощи или врачей, которых бы она указала, нет. В дальнейшем также будут приняты все меры в доступе к ней врачебной помощи, в этом никаких проблем нет", – подчеркнула она.

Напомним, что ранее швейцарский юрист, представляющий интересы Гульнары Каримовой, Грегуар Манжа (Grégoire Mangeat) заявил, что дочь первого президента Узбекистана находится под постоянным психологическим давлением.
"Каримовой отказывают в лечении. Ее вывезли из тюремного медицинского блока сразу после нашего последнего визита к ней. Ей отказывают в дальнейшем доступе к врачам, и она находится под постоянным психологическим давлением", – отметил он в своем Твиттер-аккаунте.

Темир Исаев

Источник - Podrobno.uz
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