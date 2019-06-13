Кому выгодно дружить с талибами, - Шарбатулло Содиков

08:12 15.06.2019

Кому выгодно дружить с талибами



Странам, граничащим с Афганистаном, приходится выстраивать отношения с незваными соседями



Об авторе: Шарбатулло Джаборович Содиков – кандидат юридических наук, адвокат, научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России.

13.06.2019



В Москве недавно состоялись очередные переговоры о мирном урегулировании ситуации в Афганистане с участием представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ). Это был третий визит делегации талибов в Москву. Предыдущие раунды переговоров прошли в феврале и в ноябре 2018 года.



Среди прибывшей в Москву делегации не было представителей легитимной власти Афганистана, поскольку талибы не согласны на прямые переговоры с ними. Однако наличие в составе делегации лидера таджиков Афганистана генерала Атто Мухаммади Нура позволяет утверждать, что уровень диалога довольно высокий.

В переговорном процессе принял участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который озвучил позицию России, состоящую в том, что все иностранные войска должны быть выведены из Афганистана. В этом она полностью совпала с желанием талибов, которые заявили, что на переговорах с США в Катаре обсуждаются сроки возможного вывода американских войск из Афганистана. Талибы надеются на достижение соглашения по данному вопросу в среднесрочной перспективе.



Для России весьма выгодно поддерживать прямой диалог с талибами, поскольку движение "Талибан" на территории Афганистана противостоит международной террористической организации ИГ (запрещена в РФ), ведя с ней ожесточенные бои, что, безусловно, в интересах Москвы. Так, в 2018 году движение "Талибан" провело зачистку и объявило о полном уничтожении анклава ИГ на севере страны, однако некоторым террористам удалось спастись благодаря американским военным. Также талибы активно борются с наркоиндустрией, в чем заинтересована российская сторона. Еще в 2000 году "Талибан" ввел запрет на выращивание опийного мака, из которого производится героин. В результате этих мер выращивание мака на контролируемых талибами территориях практически прекратилось, а продажа героина в мире сократилась на 65%. В свою очередь, после падения режима талибов в Афганистане резко выросло производство опиума. Всем этим комплексом взаимных интересов и обусловлен прямой диалог Москвы с "Талибаном".



Не так давно после боев с афганскими правительственными силами талибы захватили уезд Аргандж-Хва, расположенный в северной провинции Бадахшан, неподалеку от границы с Таджикистаном. Так гражданская война в Афганистане подошла к границе с центральноазиатскими республиками. Ряд районов на таджикской границе в афганском Бадахшане и Кундузе контролируется боевиками уже более года. Также талибы пришли в провинцию Балх к Хайратону, почти у самой границы с Узбекистаном.



Таким образом, граничащие с Афганистаном республики сталкиваются с новой реальностью, когда сопредельную территорию контролируют не правительственные силы, а талибы, признанные во многих странах террористической организацией. В результате страны СНГ сталкиваются с необходимостью выстраивания отношений с новыми незваными соседями, которые преследуют свои интересы.

Концентрация боевиков на границе с Туркменистаном объясняется скорым завершением строительства магистрального газопровода, по которому туркменский газ будет проходить транзитом через Афганистан по маршруту "Туркмения–Афганистан–Пакистан–Индия".

Талибы намерены занять участок земли, по которым проложена газовая труба. Таким образом, они рассчитывают на получение с этого финансовых дивидендов. И сейчас создают себе базы для длительного пребывания на прилегающих к газопроводу территориях. Правительственные войска не могут в полной мере обеспечить безопасность этого проекта от всевозможных угроз, включая нападение местных племен и ИГ. У них нет на это сил и средств в отличие от талибов, которые вполне могут взять на себя эту задачу.



Неслучайно, что Туркменистан оказал фактическую помощь талибам в захвате в плен большой группы афганских пограничников. Не только Туркменистан быстро сориентировался в сложившейся ситуации. После выхода из-под контроля афганской провинции Балх в половине балхских районов появились боевики движения "Талибан" и вспыхнули беспорядки. В этих условиях Узбекистан пытается наладить с "Талибаном" прямой диалог, чем и были вызваны встречи узбекского руководства с талибами в Ташкенте. За прошлый год делегации талибов минимум дважды посетили Ташкент, а в этом году представители МИД Узбекистана встретились с ними в катарской Дохе.

Узбекистан ведет с талибами переговоры о гарантиях безопасности для Узбекистана и узбекских проектов в Афганистане, в особенности о железной дороге Термез – Мазари-Шариф. Этот путь планируется продлить до Герата и Кабула, а в перспективе выйти к Пакистану и Ирану, создав трассу между промышленностью России и Казахстана с рынками на побережье Индийского океана.



В свою очередь, Таджикистан находится в зоне риска больше других республик. Через таджикскую территорию проходит ряд крупных маршрутов наркотрафика, что усугубляет все существующие проблемы. Во многом непростая ситуация на границе с Афганистаном стала причиной появления Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, в которую вошел Таджикистан.

Душанбе прилагает значительные усилия для установления порядка в пограничной полосе, о чем свидетельствует недавний инцидент в Горном Бадахшане между президентом и местными элитами. Однако к прямому диалогу с талибами Душанбе не стремится. Впрочем, подобную работу в рамках ОДКБ осуществляет Россия, по инициативе которой был создан Московский формат переговоров с участием всех заинтересованных региональных игроков, официального Кабула и движения "Талибан". Казахстан также выражает готовность создать аналогичную переговорную площадку, ссылаясь на успехи Астанинского процесса по Сирии.

Становится очевидно, что все страны региона ищут новые модели соседства с Афганистаном, где сейчас сосуществуют два политических режима: официальный Кабул, поддерживаемый США, и теневая власть движения "Талибан", поддерживаемой иными заинтересованными внешними акторами.



В условиях войны, роста террористической угрозы и транснационального наркотрафика каждое из государств ищет способы обеспечить собственную безопасность. Однако все возлагают большие надежды на переговорный процесс в Москве и Дохе, который может завершить войну и использовать талибов для борьбы с ИГ и наркотрафиком.

Если мир не будет заключен, а конфликт в Афганистане будет развиваться по старому сценарию, то нынешнее положение дел может стать долгосрочной политической проблемой не только для приграничных с Афганистаном территорий, оказавшихся заложниками ситуации, но и для России и ее интересов в регионе.