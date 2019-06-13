На Молдавии мир клином сошелся, - "Къ"

08:38 15.06.2019 Как Россия, ЕС и США на одну неделю превратились из противников в союзников



Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк перестал быть властью в республике, которой единолично правил последние несколько лет. После вмешательства внешних сил - России, ЕС и США - в стране начался демонтаж режима, который оппозиция, ставшая 14 июня властью, называла "преступным". Молдавия стала первым за последние годы примером успешных совместных действий Москвы и Запада. Общими усилиями они заставили олигарха отдать власть, предотвратив возможные столкновения по украинскому сценарию 2014 года. Эксперты, впрочем, считают, что временный консенсус России, ЕС и США по Молдавии вряд ли распространится на другие страны.



Острая фаза политического кризиса в Молдавии миновала. Демократическая партия Владимира Плахотнюка, который контролировал в стране не только все госинституты, но и финансовые потоки, и без которого в стране не принималось ни одно решение, капитулировала перед новой властью - правительством Майи Санду, а также коалицией пророссийских социалистов (поддерживают президента Игоря Додона) и прозападного блока ACUM.

О том, что Демпартия решила не продолжать длившуюся неделю блокаду правительственных зданий, сообщил ее зампред Владимир Чеботарь. "Премьер-министр и министры уходят в отставку. Демпартия не держится за власть",- отметил он. И подчеркнул: "Партия остается единой командой и готова работать эффективно и на благо граждан".



При этом демократ добавил: правительство госпожи Санду остается незаконным "до тех пор, пока есть решения действующего Конституционного суда".

Напомним, подконтрольный демократам КС объявил, что сформированная 8 июня в парламенте коалиция и назначенное альянсом правительство нелегитимны, поскольку были созданы позже срока, отведенного конституцией. Новая власть, со своей стороны, заявила, что это КС неверно трактует основной закон и вообще вышел за рамки своих полномочий.

Так или иначе, кабинет прежнего премьера во главе с демократом Павлом Филипом, который еще днем 14 июня называл себя единственным легитимным правительством, объявил об отставке.



Призываю следующее правительство не мстить тем, кто не захотел выбирать между политическими лагерями и руководствовался в своей работе конституцией и законом",- заявил господин Филип, пожелав удачи новой власти.

Демократы и их лидер Владимир Плахотнюк, намеревавшиеся противостоять правительству Санду и президенту Додону и имеющие для этого все ресурсы (партия располагает хорошо подготовленными отрядами из сотрудников ЧОПов), передумала не сама по себе. Еще утром ЦИК сообщил, что начинает подготовку к досрочным парламентским выборам в соответствие с указом Павла Филипа, специально для этого назначенного Конституционным судом и. о. президента. При этом вокруг правительственных зданий продолжали нести вахту, блокируя доступ в госучреждения, свезенные туда из разных районов страны люди, которых демократы называли своими сторонниками.

Как выборы изменили состав парламента, но не власть в стране



Все изменилось после визита в партийный офис посла США Дерека Хогана. Дипломат 15 минут провел наедине с господином Плахотнюком. О содержании встречи ничего не сообщалось, но, судя по заявлениям Владимира Чеботаря и Павла Филипа, олигарху было сделано предложение, от которого он не смог отказаться. В итоге, пока господин Чеботарь рассказывал прессе о капитуляции своей партии, выставленные у правительственных зданий импровизированные блокпосты оперативно сворачивались. Ближе к вечеру молдавские СМИ стали сообщать о внезапно слетевшихся в кишиневский аэропорт частных бизнес-джетах.



Президент Игорь Додон объявил о победе: "Правительство, которое ушло в отставку, признало поражение. Фактически Демпартия и Владимир Плахотнюк признали поражение. Это важное символическое решение".

При этом президент призвал КС пересмотреть свои решения, а назначенных демократами генпрокурора и главу Национального центра по борьбе с коррупцией - уйти в отставку.



Премьер Майя Санду тоже прокомментировала последние события. "Чтобы было ясно: не может уйти в отставку правительство, которого нет. Правительство Филипа не существует с 8 июня",- отрезала она, пообещав привлечь к ответу всех, кто нарушал закон: "Блокирование входов в госучреждения, шантаж и угрозы, использование военизированных структур и нападки на журналистов, непризнание правительства - эти действия не останутся безнаказанными. Скоро независимая юстиция накажет гражданина Плахотнюка и тех, кто нарушил закон, напрямую подчиняясь ему".



Премьер-министр Молдавии Майя Санду рассказала "Ъ" о том, кто в стране власть

Кризис в Молдавии породил уникальную геополитическую ситуацию. Он сразу же оказался в центре внимания трех влиятельных игроков в регионе - России, ЕС и США. Их решающая роль впервые проявилась 3 июня - в этот день в Кишинев одновременно прилетели вице-премьер РФ Дмитрий Козак (также занимает пост спецпредставителя президента по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией), еврокомиссар Йоханнес Хан и директор офиса Восточной Европы Госдепартамента США Брэд Фреден. Все они провели встречи с лидерами Партии социалистов, ACUM и Демпартии, а также встретились с Игорем Додоном. Господин Козак при этом высказался за выход из кризиса через создание социалистами и ACUM временного альянса.

Уже 8 июня эта коалиция появилась, демократы обвинили оппонентов в том, что они марионетки Кремля, а кризис вошел в острую фазу. Все еще подчинявшаяся демократам полиция оцепила правительственные здания, а их неформальные силовые структуры - несколько крупных частных охранных агентств и спортсмены - были приведены в повышенную готовность. Все указывало на то, что Владимир Плахотнюк не собирается отдавать власть. В процесс урегулирования конфликта, который мог в любой момент пойти по украинскому сценарию зимы 2014 года, активно вовлеклись послы России, стран ЕС и США.

Позиции Запада и РФ по молдавскому вопросу совпали: Россия и Евросоюз в первые же дни признали новую власть. Такого консенсуса не наблюдалось с начала украинского кризиса.

"Отвечу цитатой из фильма "Касабланка": "Думаю, это может стать началом прекрасной дружбы"",- прокомментировал "Ъ" возникший консенсус приглашенный эксперт Фонда Карнеги Балаш Ярабик. По его словам, после обострения ситуации на Украине нечто подобное впервые наблюдалось в Армении, где в 2018 году на волне уличных протестов к власти пришел Никол Пашинян. "Тогда не было никакого вмешательства в местные дела. А теперь в Молдавии произошло общее вмешательство против захвата власти местным олигархом",- сказал эксперт.

По словам председателя президиума российского Совета по внешней и оборонной политике Федора Лукьянова, сегодняшняя Молдавия - "вопиющий пример карикатурно-олигархического управления государством": "Страна-член ООН оказалась приватизирована не просто коррумпированной олигархической группой, а одним человеком, который, являясь практически владельцем республики, собственных политических взглядов не имел, а исходил из текущих бизнес-интересов". По мнению эксперта, именно разногласия с Владимиром Плахотнюком заставили объединиться против него "несопоставимые друг с другом силы" - пророссийских и прорумынских или проевропейских политиков:

Это такая коалиция ужа и ежа, которая возникла от отчаяния и рискует рухнуть, если действительно удастся отстранить Плахотнюка и разгромить Демпартию в ее нынешнем виде".

"Необычно то, что парадигма автоматического соперничества России и Запада за страны в Молдавии не сработала. Впрочем, не уверен, что эта же модель может оказаться применима для других территорий, например, для Украины: молдавская ситуация очень специфическая",- говорит Федор Лукьянов. В целом же, отмечает эксперт, сегодня перед такими странами, как Молдавия и Украина, встает вопрос, который перед ним не стоял на протяжении почти трех десятилетий: "До сих пор им скорее приходилось выбирать, к кому примкнуть. А сейчас встает вопрос, как выжить и состояться самим по себе, а не как часть эксклюзивной зоны влияния тех или иных стран"



Дмитрий Козак рассказал "Ъ", что Москве предлагал молдавский олигарх Владимир Плахотнюк

По словам исполнительного директора кишиневского Института стратегических инициатив Владислава Кульминского, проявившееся в Молдавии сотрудничество геополитических конкурентов "идет вразрез с региональной тенденцией конфронтации между Западом и Востоком". "Плахотнюк пытался "разыграть" одних против других, а в итоге разыграли его самого,- комментирует он.- Сработала предохранительная система оповещения друг друга об опасности. Плахотнюк был опасен тем, что мог затянуть Россию с одной стороны и США с ЕС с другой в прямое противостояние друг с другом. Он предложил силовым путем удержать власть в обмен на туманные обещания стратегического партнерства сначала одним, а потом и другим. И его просто вырезали с применением местного наркоза". При этом господин Кульминский уверен, что случившееся не отменяет геополитической конфронтации между РФ и Западом. "Это было скорее исключением, чем правилом: удалением нарыва, который грозил неприятностями и России, и Западу, грозил привести их к ненужному никому противостоянию друг с другом",- заключил собеседник "Ъ".



Владимир Соловьев, Кишинев; Галина Дудина



Газета "Коммерсантъ" №102 от 15.06.2019, стр. 1 Источник - kommersant.ru

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