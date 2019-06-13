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|Госдеп США заявил о "неуместности" визита замгенсека ООН Воронкова в Синьцзян
12:44 15.06.2019
Госдеп счел неуместным визит замгенсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян. По мнению Вашингтона, поездка Воронкова в регион, где Пекин проводит "репрессивную кампанию" против уйгуров, ставит под угрозу репутацию и авторитет организации. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.
Она сообщила, что свою обеспокоенность этим визитом заместитель главы Госдепа Джон Салливан высказал в телефонной беседе генсеку ООН Антониу Гутерришу.