Ученые Бургундии доказали: рыбы могут испытывать любовные страдания

12:47 15.06.2019

13 июня 2019 г.

Амели Грэн | Stern



"Согласно новому исследованию ученых из Университета Бургундии, рыбы могут страдать от любви", - сообщает немецкий журнал Stern.



"Ученые из Университета Бургундии во французском Дижоне обнаружили, что самки цихлид ведут себя необычным образом, когда их разлучают с партнером, с которым они долгое время были вместе. Они становились апатичными и лишь изредка подплывали к кормушке, чтобы добыть себе пропитание", - передает журналистка Амели Грэн.



"Свое исследование ученые считают доказательством того, что рыбы могут испытывать эмоциональную привязанность - и, как и люди, страдать от любви. (...) Чтобы проверить свое предположение, исследователи на протяжении двух недель проводили дополнительные эксперименты над 33 рыбами. Они наблюдали за тем, как менялось поведение самок, когда их "сводили" с самцами, которых те не выбирали самостоятельно. В результате рыбы нерестились реже и медленнее. Если же партнера они находили самостоятельно, они снова становились активнее", - говорится в статье.



"Этим исследованием мы доказали, что присутствие или отсутствие партнера влияет на эмоции самки в сексуальном контексте", - говорит соавтор исследования Франсуа-Ксавье Дешам-Моншармен. "Последующие эксперименты показали, что у самок рыб, не выбиравших партнера самостоятельно, пропадало желание к активному плаванию. Ученые расценили это как "депрессивное поведение", - передает Stern.



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