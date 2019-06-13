 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 15.06.2019
18:51  В Ташкентском зоопарке сдохли от инфаркта последние детеныши снежного барса
18:20  Тетке напекло? Депутатка Карамушкина предлагает разогнать "предательский и трусливый" Киргизский Парламент
16:27  В Молдавии закончилось двоевластие. Буржуины-Плахотнюки бежали в Швейцарию
15:13  Последние из могикан. Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
14:59  Меч и щит Анкары. Роль и значение Сухопутных войск Турции в регионе, - Ст.Иванов
12:47  Ученые Бургундии доказали: рыбы могут испытывать любовные страдания
12:44  Госдеп США заявил о "неуместности" визита замгенсека ООН Воронкова в Синьцзян

11:51  Ринат Заитов – это казахский Высоцкий. Как надо правильно презентовать поликультурному обществу казахский "айтыс", - Н.Даутбек-кызы
08:38  На Молдавии мир клином сошелся, - "Къ"
08:12  Кому выгодно дружить с талибами, - Шарбатулло Содиков
00:53  Г.Каримова жива и здорова, но денег сама не отдает, - УзбГенпрокуратура
00:48  КазВласть. Почему никто из министров так и не ушел в отставку из-за проворовавшихся подчиненных?
00:43  Сегодня "в Узбекистане еще жить можно". Ч.2.., - Б.Мусаев
00:17  В казахстанском Акбауре архео-сенсация - найдено поселение оседлых саков XI–IX вв до н.э.
00:05  У Токаева нет своей команды. А жаль..., - Д.Ашимбаев
00:02  Тюркские аристократы в русской истории: что мы о них знаем?
Пятница, 14.06.2019
22:35  Токмакская ОПГ получила по сопатке. В КырПарламенте подрались депутаты Исаев и Джетигенов
21:54  Казахстан. От молодежи не убежишь…
21:15  Россия удерживает ШОС от эгоизма. Репортаж с Бишкекского саммита, - "Къ"
21:05  Одно из правительств Молдовы (Чеботаря) ушло в отставку
17:17  Всемирный подкоп: торговая война США и КНР вдвое замедлит рост экономики РФ
17:16  Протесты в Гонконге и Москве: ожидаемая "неожиданность"
17:14  Натворили дел: к чему приведет уголовное преследование Порошенко
17:10  Каждый за себя. Расклад сил в Персидском заливе перед угрозой нового конфликта
17:07  ШОС энтузиастов: лидеры РФ и Индии закрепили курс на сотрудничество
16:27  Администрация Хорезма устроила во дворце хивинских ханов банкет для делегации ЕБРР
16:26  Игра в танкер: Ормузский пролив возьмут под усиленный контроль
16:23  Печальная история о том, как в Казахстане сначала построили, а потом разрушили райский городок
15:51  Гниение Запада. Германию захватывает "русская" оккультная секта "Анастасия", - Die Zeit
15:49  Каталонских сепаратистов посадили. Но закончился ли сепаратизм?.. - Le Temps
15:01  Куаныш Бишимов возглавил Казахстанскую оборонку ("НК "Казахстан инжиниринг")
14:57  Жанар Жаилганова возглавила Агентство по делам госслужбы Казахстана
14:55  Алик Шпекбаев назначен главой Антикоррупционной службы Казахстана
08:43  Нацики рвутся в новую УкрРаду, - Л.Шаповалов
07:44  Третий мир начинает мусорную войну с первым. Азиатские страны отказываются ввозить чужие отходы, - "НГ"
07:41  Информационное поле Турции зачищают под Эрдогана, - Т.Ахметов
07:39  Торпедная атака в Оманском заливе подняла цены на нефть, - А.Шарковский
07:33  Школа от "Газпрома" в Бишкеке (которой нет) - рус-аферизм и/или кыр-раздолбайство?
07:29  Мигранты перевели в Кыргызстан $740,5 миллиона за четыре месяца 2019 года
07:27  В Азербайджане арестовали журналиста редактора веб-сайтов П.Асланова по обвинению в госизмене
07:26  В ООН призывают Казахстан выполнять свои обязательства в области прав человека
07:23  Причина для бунта в России. главные "бузотеры" - рассерженные горожане, - Э.Лимонов
06:52  Уже не предупреждение, но заявка на лидерство, - М.Хазин
06:49  Проблема С-400. Во что обойдется Турции тактическое заигрывание с Россией? - Дж. Маркус
06:45  ШОС поборется с "тремя силами зла". Лидеры стран организации собираются в Бишкеке, - "Къ"
00:24  Сегодня "в Узбекистане еще жить можно".., - Б.Мусаев
Четверг, 13.06.2019
22:17  Россия разбомбила террористов, атаковавших турецких военных в Идлибе
22:11  США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
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Последние из могикан. Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
15:13 15.06.2019

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на сына режиссера.

"Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Франко Дзеффирелли ушел сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры", - написал мэр в Twitter.
Дзеффирелли получил премию BAFTA и дважды завоевал премию "Эмми", а также пять раз становился лауреатом национальной премии "Давид ди Донателло". Режиссер известен картинами "Ромео и Джульетта" 1968 года и "Укрощение строптивой" 1967 года.
Ранее стало известно, что французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо скончался в Париже 11 мая в возрасте 74 лет.

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