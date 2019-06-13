Последние из могикан. Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

15:13 15.06.2019

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на сына режиссера.



"Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Франко Дзеффирелли ушел сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры", - написал мэр в Twitter.

Дзеффирелли получил премию BAFTA и дважды завоевал премию "Эмми", а также пять раз становился лауреатом национальной премии "Давид ди Донателло". Режиссер известен картинами "Ромео и Джульетта" 1968 года и "Укрощение строптивой" 1967 года.

Ранее стало известно, что французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо скончался в Париже 11 мая в возрасте 74 лет.