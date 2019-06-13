 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Молдавии закончилось двоевластие. Буржуины-Плахотнюки бежали в Швейцарию
16:27 15.06.2019

- Конституционный суд Молдавии на чрезвычайном заседании в субботу, продолжавшемся не более пяти минут, отменил все свои решения, которые привели к двоевластию и непризнанию нового правительства.
"В связи с тем, что Конституционный суд подвергся давлению и не был свободен в принятии своих решений, руководствуясь положениями Кодекса конституционной юрисдикции, Конституционный суд постановил отменить все свои решения, принятые в период 7-9 июня 2019 года", - сказал председатель суда Михай Поалелунжь.
Решение Конституционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Новое правительство Молдавии приступило к работе
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Накануне вечером власть в Молдавии полностью перешла к новому правительству во главе с лидером правого блока ACUM Майей Санду.
В субботу состоялось первое заседание правительства, после этого премьер и президент Игорь Додон представили в министерствах новых министров.
Как сообщалось, 14 июня правительство Молдавии, созданное Демократической партией 20 января 2016 года, ушло в отставку.

Тем самым, вопрос о двоевластии в Молдавии был решен в пользу нового правительства, созданного в субботу, 8 июня, Партией социалистов и правым блоком ACUM.
Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией, в пятницу вечером покинули страну.
В субботу в Демпартии Молдавии сообщили, что ее лидер - олигарх Владимир Плахотнюк - покинул страну и отправился к семье в Швейцарию. Однако, как отметили в партии, Плахотнюк выехал лишь на несколько дней.

Источник - INTERFAX.RU
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