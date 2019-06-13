Тетке напекло? Депутатка Карамушкина предлагает разогнать "предательский и трусливый" Киргизский Парламент

18:20 15.06.2019

24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Разогнать шестой созыв Жогорку Кенеша предложила депутат от СДПК



Депутат парламента от СДПК Ирина Карамушкина предлагает разогнать шестой созыв Жогорку Кенеша. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Нардеп выразила недовольство составом депутатской комиссии по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. По ее мнению, в нее вошли "иуды, обиженные и униженные".



"Народ, запомните эти фамилии, пусть навсегда в историю Кыргызстана войдут они как иуды, кто обижен и унижен был не Алмазом Атамбаевым, а своей кармой и судьбой! От фракции СДПК вошла Строкова, которую Алмаз Шаршенович поднял от учительницы начальных классов, доверил быть депутатом высшего законодательного органа страны", - отметила Ирина Карамушкина.



"Я за то, чтобы разогнать шестой, предательский и трусливый, созыв Жогорку Кенеша. Но очень сомневаюсь, что придут лучшие", - пишет она.

Напомним, что накануне парламент утвердил состав комиссии по лишению неприкосновенности бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева.