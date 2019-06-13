В Ташкентском зоопарке сдохли от инфаркта последние детеныши снежного барса

18:51 15.06.2019

ДЕТЕНЫШИ СНЕЖНОГО БАРСА НЕ ВЫЖИЛИ В ТАШКЕНТСКОМ ЗООПАРКЕ



Два детеныша снежного барса, обнаруженные в Гиссарском заповеднике, скончались от заболеваний сердечно-сосудистой системы, сообщает администрация Ташкентского зоопарка.



Как отмечается в сообщении, котятам снежного барса организовали консультативную и методическую помощь руководителей различных служб Московского зоопарка.



Несмотря на обеспеченный уход, детеныши барса прожили в зоопарке недолго: один из них умер от миокардита, другой - от обширного инфаркта миокарда, информирует администрация зоопарка Ташкента.