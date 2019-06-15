США заставляют исламские страны атаковать КНР из-за уйгуров, - С.Стремидловский

21:30 15.06.2019

Вашингтон пытается сформировать антикитайскую международную коалицию по религиозным вопросам



Вице-президент США Майк Пенс готовится 24 июня выступить с "еще одной важной речью об американо-китайских отношениях", которая "сосредоточится на плохом послужном списке Коммунистической партии Китая" в части прав человека и религиозной свободы. Не исключено, что выступление Пенса расставит нужные акценты и предварит итоговые выводы организуемого американцами второго совещания на уровне министров иностранных дел и представителей общественных организаций о состоянии религиозной свободой во всем мире. Оно запланировано на 16−18 июля, местом проведения, как и в прошлом году, избран государственный департамент США.









Информационные атаки на Китай на этом направлении Вашингтон проводит давно. После того, как в сентябре 2018 года Святой престол подписал с Пекином временное соглашение о назначении епископов, американские дипломаты стали заявлять, что оно не исключило злоупотреблений против католиков в КНР и создает плохой прецедент для вмешательства китайского правительства в дела других религий, включая тибетский буддизм и мусульман-уйгуров в Синьцзяне. Однако Ватикан провел собственную кампанию и сумел сбить волну критики в свой адрес. Тогда Вашингтон решил сосредоточиться на уйгурах. В марте этого года посол США по особым поручениям по международной религиозной свободе Сэм Браунбэк принял участие в брифинге для журналистов, аккредитованных при госдепартаменте, рассказав, что "во время своей поездки в Азию выступил с речью в Гонконге в иностранном пресс-клубе, обсуждая растущую агрессию Китая по отношению к верующим людям. Китай воюет с верой, но это война, в которой они не победят". Особое внимание посол уделил Синьцзян-Уйгурскому автономному району (СУАР), расположенному на северо-западе Китая, где сконцентрировано уйгурское мусульманское меньшинство.



В июне высокопоставленные американские чиновники и политики, как сообщает Radio Free Asia, "активизировали кампанию по оказанию давления на Китай с целью изменения его политики содержания миллионов и более уйгуров в так называемых лагерях перевоспитания". При этом официальный представитель Пентагона, помощник министра обороны по вопросам безопасности в странах Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер, отметил, что "массовые заключения являются угрозой безопасности, поскольку это увеличивает "потенциал для радикализации" угнетенных мусульман". Эллиотская школа международных отношений Университета Джорджа Вашингтона провела специальную конференцию, посвященную проблеме уйгур и Синьцзяна, в которой приняли участие профильные сотрудники министерств и ведомств, конгрессмены, члены общественных организаций. Предоставили слово и самим прибывшим в США уйгурам, которые рассказывали о том, как над их соотечественниками "издевается Пекин" и сравнили происходящее со временами Культурной революции в Китае. Правда, иногда складывалось впечатление, что речи выступавших прошли редактуру голливудских сценаристов.



Китайскому правительству грозят санкциями. По словам спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, законодатели рассматривают соответствующий законопроект о правах человека. Лоббисты добиваются введения санкций в соответствии с "актом Магнитского" в отношении секретаря комитета КПК в СУАР Чэнь Цюаньго и других официальных лиц, "причастных к грубым нарушениям прав человека" в отношении этнических уйгуров и других мусульманских меньшинств в регионе. Однако Вашингтон не хочет оставаться в одиночестве и пытается сформировать международную коалицию. Пока это у него не получается. Как заявил Браунбэк в интервью американскому консервативному порталу The Daily Signal, "я бы сказал, что коалиция сейчас строится", хотя "мы не собираемся особо настаивать" на ее создании. В частности, Вашингтону до сих пор не удалось вовлечь в свою деятельность правительства исламских стран. Так, на днях посол США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы выразил "разочарование" тем, что они отказываются критиковать "массовое заключение в Китае уйгурских мусульман", предположив, что им "угрожал Пекин".



















Британская газета The Guardian констатирует молчание "ближайших союзников Вашингтона в исламском мире - Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Египта". При этом Браунбэк похвалил "за откровенный подход" Турцию. Также США стараются предотвратить поездки в Синьцзян международных наблюдателей, видимо, тех, кого они не способны проконтролировать. После того, как Пекин пригласил Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет лично посетить регион и увидеть "образовательные учебные центры", директор по Китаю спорной организации Human Rights Watch со штаб-квартирой в США Софи Ричардсон предположила, что это поездка является частью стратегии китайского правительства по противодействию критике накануне 41-й сессии Совета по правам человека ООН, запланированной на 24 июня - 12 июля. А вчера, 14 июня, заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район.



Как сообщается на сайте государственного департамента США, Салливан "заявил, что такой визит крайне неуместен в свете беспрецедентной репрессивной кампании, проводимой в Синьцзяне против уйгуров, этнических казахов, киргизов и других мусульман". Вашингтон пытается загнать Пекин в ловушку, выставляя требования обеспечить "неподконтрольный властям Китая" беспрепятственный доступ сотрудников ООН ко всем лагерям и заключенным в Синьцзяне. Фактически Пекин провоцируют на то, чтобы он в ответ ужесточил цензуру информации, поступающей из СУАР, перестал пускать туда каких-либо иностранных представителей. Тогда США могли бы и дальше вести кампанию против Китая, опираясь на лояльных им уйгурских общественников и своих же специалистов. Посмотрим, сможет ли китайское правительство противопоставить этому собственную контригру.



Станислав Стремидловский



15.06.2019