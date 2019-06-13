Donya-e Eqtesad: Пока оседал дым горящих танкеров…

00:20 16.06.2019 Автор статьи приводит несколько версий событий в Оманском заливе. В то время как США бездоказательно обвиняют Иран в подрыве танкеров, российские СМИ рассказывают, что ВМС Ирана пришли на выручку экипажам двух судов. Почувствуйте, как говорится, разницу! В Иране считают, что инцидент с нефтяными танкерами - это не только не шутка, и не только не смешно, но весьма опасный и тревожный сигнал.



Donya-e Eqtesad (Иран): пока оседал дым горящих танкеров…



Инцидент в Оманском заливе в различных "версиях".



Четверг минувшей недели оказался в ближневосточном регионе весьма богатым на события. Пока премьер-министр Японии решал стратегические задачи своей "примирительной" дипломатии в ходе визита в Тегеран, подверглись атаке два нефтяных танкера в Оманском Заливе. Случайно ли такое совпадение?



Сразу после инцидента глава Госдепа США Майк Помпео, не предоставив ни документов, ни хотя бы заслуживающих доверия свидетельств, сразу же признает виновным Иран. И немедленно начинается массированная пропагандистская атака против Ирана в СМИ. А через несколько часов Объединенный комитет начальников штабов США публикует некое видео весьма низкого качества, которое будто бы и подтверждает "причастность" Ирана к инциденту.



Российское же информагентство Sputnik, в противоположность толкованиям данного видео, появившимся в западных СМИ, дает следующий комментарий инцидента: "ВМС Ирана пришли на выручку морякам двух судов, терпящих бедствие в Оманском Заливе. Когда одно из судов натолкнулось на неразорвавшуюся мину, иранская сторона отреагировала немедленно - на место событий немедленно был отправлен спецназ, который обезвредил мину".



Почувствуйте, как говорится, разницу? В Иране же инцидент сразу назвали "подозрительным" и "вызывающим озабоченность". Отразился инцидент и на мировом рынке нефти. В первые часы после инцидента рынок пережил так называемый "ценовой шок", который, однако, вдруг пошел на спад, и заметного скачка цен так и не последовало. Тоже, вероятно, неслучайно. Наше издание пыталось разобраться, что же все-таки произошло в Оманском заливе, и почему нефтяной рынок отреагировал на инцидент довольно вяло.



В середине минувшей недели весь регион с волнением ожидал итогов "челночной дипломатии" премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которая должна была "примирить" Ближний Восток с Дальним и сулила региону выгодные предложения, прежде всего, в сфере торговли энергоносителями. И как раз в этот момент происходит этот "подозрительный", по словам официального Тегерана, инцидент в Оманском Заливе. И сразу же началась, словно по сигналу некоего невидимого режиссера, мощная пропагандистская атака на Исламскую Республику Иран. Атака, которая должна была, с одной стороны, убедить мир в правоте инициаторов развала ядерной сделки, с другой, снова сделать первым "стрелочником" за отсутствие безопасности в регионе именно Иран. Министр иностранных дел Ирана, комментируя инцидент на своей страничке в "Твиттере", назвал обвинения США бездоказательными, не имеющими ни документальной, ни правовой базы, а сам инцидент, связанный с нападением в минувший четверг на два нефтяных танкера, назвал "подозрительным" и "вызывающим большие сомнения". Тогда как в тот же вечер четверга, США, а вслед за ними и Саудовская Аравия, не предоставив никаких весомых аргументов, тут же признают виновным в инциденте в Оманском Заливе Иран. Авторитетное же российское информагентство, в отличие от суждений, которые тут же стали тиражироваться в западных СМИ, сообщило, что у Ирана имеются некоторые доказательства и свидетельства по инциденту, которые, несомненно, могут вызвать опасения и попросту страх у США.



На следующий день, в пятницу, Мухаммад Джавад Зариф представил официальную реакцию иранской стороны на инцидент, произошедший в Оманском Заливе. Министр иностранных дел назвал последовавшие со стороны США обвинения по инциденту в Оманском Заливе в четверг бездоказательными, а также добавил, что событие является антииранской провокацией, инициированной Джоном Болтоном, Бениамином Нетаньяху, Мухаммадом Бин Салманом и Мухаммадом ибн Заидом (наследный принц Абу-Даби, ОАЭ). По словам министра, также есть основания считать инцидент "подозрительным", поскольку он весьма странным образом совпал с официальными переговорами в Тегеране премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Исламской Республики.



По поводу очередной антииранской риторики в заявлениях США Зариф отметил, что отсутствие в обвинениях из Вашингтона каких-то прямых или косвенных доказательств указывает, что за океаном начали реализовывать очередной антииранский заговор, направленный на разрушение всех дипломатических шагов, в том числе, предпринятых Синдзо Абэ, и также, нацеленный на оправдание политики "экономического терроризма" против Ирана. Кроме того, министр иностранных дел Ирана напомнил, что он уже предупреждал о вероятности подобного сценария, и констатировал, что хоть он и "не оракул", однако о методах действий "команды из Вашингтона" осведомлен хорошо. Затем, спустя еще некоторое время после данной публикации, Зариф делает в Твиттере еще одну запись: "Некоторые, будто бы случайные недоразумения, позволяют понять цель данной провокации, направленной на подрыв дипломатических шагов, предпринятых в последнее время в отношении Ирана, включая визит (в Иран) Синдзо Абэ, его важную и конструктивную встречу с руководством страны. Кроме того, данная провокация должна оправдать дальнейшую политику экономического терроризма США в отношении Ирана". Оценка, данная министром иностранных дел Ирана, становится еще более важной ввиду явной неудачи курса США, направленного на экономическое терроризирование Ирана - политики, которая стремительно теряет поддержку даже у традиционных американских партнеров, таких, как Япония. Напомним, что в четверг утром атаке неизвестных лиц в Оманском Заливе подверглись два танкера, перевозивших сырую нефть - один, под названием "Фронт Альтаир", который следовал под флагом Маршалловых островов и перевозил этанол, и другой, под название "Кокука - Кариджис" (Kokuka Courageous), следовавший из Саудовской Аравии под флагом Панамы, перевозивший метанол.



Телеканал BBC, ссылаясь на заявление владельца танкера "Кокука - Кариджис", сообщило, что нападение на танкер было совершено с воздуха. Ютака Катада, президент японской компании-оператора судна Кокука Кариджис (Kokuka Sangyo), заявил журналистам в Токио, что танкер был поврежден неким воздушным объектом. Также он отверг вероятность поражения судна подводной атакой - торпедой, или же иным способом. Он подчеркнул, что столкновение произошло с надводным объектом, и таким образом, это не мог быть подрыв на мине или поражение торпедой.



"Подозрительность" нападения



Представитель иранского МИДа, комментируя заявления официальных лиц США, подчеркнул, что инцидент с нефтяными танкерами - это не только не шутка, и не только не смешно, но весьма опасный и тревожный сигнал. Сейид Аббас Мусави, комментируя заявления госсекретаря США Майка Помпео, подчеркнул, что Иран несет ответственность за обеспечение безопасности в Ормозском проливе, и потому в кратчайшие сроки по тревоге были развернуты иранские силы специального назначения, которые организовали спасение моряков с терпевших бедствие морских судов.



В иранском МИДе подчеркнули, что для Помпео и других американских политиков обвинить Иран в печальном инциденте, причины которого до сих пор не ясны, - самое простое и наиболее комфортное решение проблемы. Там также поставили вопрос - чья таинственная рука могла повлиять на усилия, которые предпринял в последнее время премьер-министр Японии Синдзо Абэ для снижения напряженности вокруг Ирана и кто мог выиграть от данного инцидента?! Очевидно, что на этот вопрос, поставленный иранскими дипломатами, еще предстоит дать ответ. "Господин Помпео! Все это отнюдь не шутки, а напротив, весьма тревожно и серьезно. Так давайте же попытаемся ответить на вопросы, прежде чем заниматься спекуляциями" - заявил официальный представитель иранского МИДа Аббас Мусави, обращаясь к американским властям, и в частности, к Госдепу.



Обвинения бездоказательные, но согласованные: что говорят в США, Великобритании и Саудовской Аравии



А что же сами американские власти, их так называемые "партнеры" в Европе и пособники на Ближнем Востоке? Президент США Дональд Трамп почему-то заявил, что никогда не позволит Ирану использовать ядерное оружие. Какое отношение произошедшее имеет к иранской ядерной программе?- ответ на этот вопрос никто, кроме президента США, по-видимому, не знает. В телефонном интервью для канала "Fox News" Трамп также заявил, что никогда не даст разрешение закрыть Ормозский пролив, а если таковое произойдет, то "ответ последует незамедлительно". Кто дал американскому президенту право устанавливать режим акваторий, не имеющих к США никакого отношения?- ответ на этот вопрос также, видимо, никому неизвестен. Далее президент США в том же интервью заявил, что Иран "должен понести ответственность" за инцидент с двумя нефтяными танкерами в Оманском Заливе, и также, что есть фотоснимки, которые доказывают причастность Ирана к данному нападению. Где на упомянутых снимках можно увидеть "причастность Ирана" и в чем она заключается, также остается тайной, - для всех, но только не для Дональда Трампа. В ответ на вопрос телеканала, каким образом можно будет остановить Иран, Трамп ответил лаконично - "увидим". Глава американского Госдепартамента в минувший четверг, 13 июня, тоже называет ответственным за произошедшее именно Иран.



При этом глава Госдепа ссылается на некие данные разведки, которые "неопровержимо" доказывают, что в подобном нападении прослеживается "почерк" Ирана. Использованное в атаке на танкеры оружие также свидетельствует о причастности Ирана - по словам Помпео, подобное оружие может быть использовано лишь теми, кто обладает для проведения подобных операций навыками, опытом, и соответствующими ресурсами.Почему же подобные ресурсы, навыки и опыт могут находиться только у Ирана, и какие же морские атаки позволяют выделить характерный "иранский почерк", Помпео объяснить не удосужился. Зато он вспомнил, что Иран 12 апреля будто бы "пообещал всему миру" закрыть Ормозский пролив. И вот сейчас Иран, по его словам, как раз готовится это сделать. Что ж, отсылка на вырванные из контекста заявления - это, несомненно, характерный "почерк" американской дипломатии. Комментируя запись министра иностранных дел Ирана в "Твиттере", глава Госдепа заявил, что мир еще не видел столь изощренного авантюриста, "подобного Зарифу". Как известно, американская дипломатия и дипломатичный лексикон - две совершенно несовместимые вещи.



Далее Помпео рассказал о некой "подрывной" работе, которую ведет Иран, о работе, направленной на разрушение того механизма, который действует против Ирана и доказывает свою эффективность. Здесь глава американской дипломатии явно выдает желаемое за действительное. И заявляет также, что никакие экономические санкции не дают Ирану право и оправдание для осуществления нападений на ни в чем неповинных граждан, не позволяют ему вести разрушительную работу на нефтяных рынках, а также не могут служить оправданием для "ядерного шантажа".



Затем, в завершение своего памфлета, Помпео повторил демагогию президента Трампа о необходимости "дипломатическими усилиями" вернуть Иран за стол переговоров, чтобы обсудить новый всеобъемлющий план действий, поскольку старый якобы "перестал работать". В то же время Патрик Шанахан, первый замглавы Пентагона, в свою очередь, повторил голословные обвинения американских дипломатов, заявив, что произошедшее в Оманском Заливе в минувший четверг - это еще одна иранская атака против мира, международной безопасности и даже "свободы передвижения".



Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, комментируя произошедшее в Оманском Заливе, не сообщил ничего нового и оригинального, ограничившись лишь повторением риторики своих заокеанских коллег. Он, также, как это сделали и в Госдепе, возложил на Иран всю ответственность за нападение на нефтяные танкеры. То же самое сделал и министр иностранных дел королевства Саудовская Аравия, заявив, что за нападением на нефтяные танкеры в четверг "скрывается Иран". Со всей откровенностью, демонстрируя преданность и угодливость в отношении заокеанских хозяев, Адель Аль-Джубайр подчеркнул, что у Эр-Рияда нет причин не соглашаться с оценками, данными инциденту в американском Госдепе.



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Для удобства чтения текст приводится в сокращении Источник - ИноСМИ

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