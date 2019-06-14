Как-то в цирке Дю Салей, получил я... Президент Туркменистана провел учения и пострелял по мишеням с велосипеда (видео)

09:52 16.06.2019

Президент Гурбангулы Бердымухамедов продемонстрировал военным свои способности стрельбы по мишеням из боевого оружия во время езды на велосипеде. Произошло это во время проведенной главой государства внезапной проверки боеготовности Национальной армии.



Президент в целях внезапной проверки войск национальной армии после полуночи отдал приказ о приведении войск в состояние боеготовности. По тревоге был поднят личный состав воинских частей, боевые самолеты и вертолеты, сообщило 13 июня госинформагентство ТДХ.



По данным издания, ранним утром глава государства прибыл на территорию одного из подразделений военно-правоохранительных органов, где на плацу выстроились военные со служебными собаками породы алабай и лошадьми.



"Идея использовать их в работе МВД принадлежит президенту Туркменистана", пишет ТДХ.



Затем глава государства посетил казарму, где ознакомился с бытовыми условиями жизни солдат. После с трибуны учебно-тренировочной площадки наблюдал за показательными выступлениями, подготовленными военнослужащими спецназа.



По данным ТДХ, "здесь были также продемонстрированы способности служебной собаки по имени Горагчы, которую в марте 2016 года пограничники вручили щенком в качестве подарка Гурбангулы Бердымухамедову".



Пресс-служба президента также объяснила пристрастие главы государства к стрельбе. Как оказалось, он занимается стрельбой с юношеских лет и во время учений "в очередной раз продемонстрировал меткость профессионального стрелка". Стрелял президент прямо из легкого открытого внедорожника.



После Бердымухамедов осмотрел военную технику, где среди прочих машин были выставлены "различные виды транспорта производства Узбекистана" и распорядился "держать в центре внимания вопросы освоения инновационных технологий во всех структурах военных и правоохранительных органов, в том числе в МВД".



Непосредственно на территорию, где проводили учения, президент прибыл на вертолете, которым управлял лично. В учениях участвовали самолеты-истребители, вертолеты, ракетные комплексы, танки и бронированные автомобили.



В завершение учений президент еще раз продемонстрировал свои навыки стрельбы, но уже с велосипеда.



"Проезжая на велосипеде, глава государства начал выполнять повороты на уровне установленных здесь мишеней. В этот момент президент страны открыл огонь. Четко попадая в цели, туркменский лидер еще раз продемонстрировал свою физическую подготовку и мастерство, подав для военнослужащих образцовый пример", сообщило ТДХ.





