Отравившегося рос-продюсера Бари Алибасова повезут лечиться на родину - в Казахстан

10:26 16.06.2019

Сын Алибасова объяснил приглашение продюсера на лечение в Казахстан

16 июня 2019,



Сын Бари Алибасова объяснил, почему семье поступило предложение лечить продюсера в Казахстане.

Накануне Алибасов-младший сообщил, что по "высокопоставленным каналам" его отцу поступило приглашение пройти полуторамесячную реабилитацию на курорте в Казахстане.

В интервью телеканалу "360" он пояснил, что это, вероятно, связано с участием продюсера в торжественных мероприятиях, посвященных переносу столицы республики из Алма-Аты в Астану (сейчас Нур-Султан. - Ред.). Теперь же "в память об этом" Казахстан пригласил Алибасова на реабилитацию.

"Мы сначала хотели его отправить в Германию. Наверное, мы его все-таки отправим в Казахстан", - заключил он.

14 июня Алибасов-младший заявил о желании отправить отца на реабилитацию в европейскую клинику.

По его словам, качественную реанимационную помощь продюсеру могут оказать только в НИИ Склифосовского, где он находится, однако последующее лечение будет комфортнее за границей, потому что "это все-таки Европа".

Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня из-за отравления средством для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени и другие ожоги ЖКТ.

До сих пор остается риск летального исхода.