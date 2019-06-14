Казашка Динара Садуакасова стала чемпионкой Азии по шахматам

19:26 16.06.2019

Казахстанская шахматистка Динара Садуакасова стала чемпионкой Азии. Об этом в Facebook сообщила Казахстанская федерация шахмат, передает Tengrinews.kz.



"Динара Садуакасова стала чемпионкой Азии! Поздравляем Динару с этой победой и желаем ей дальнейших успехов и вдохновения для новых свершений. Динаре удалось обойти 36 соперниц из 15 стран мира, получив 7,5 очков из 9 возможных", - сообщили в федерации.



По данным шахматной федерации, Казахстан на этом турнире был представлен тремя шахматистами: Ринатом Джумабаевым в мужской секции, Динарой Садуакасовой и Гульмирой Даулетовой - в женской.



Динара Садуакасова - четырехкратная чемпионка мира по шахматам. Она также является послом доброй воли ЮНИСЕФ в области защиты прав детей. Садуакасова имеет звание ФИДЕ международного мастера (IM) и женщины-гроссмейстера (WGM). В апреле этого года она вошла в список Forbes Asia "30 до 30". Это рейтинг самых талантливых, ярких, успешных молодых предпринимателей, ученых, новаторов, спортсменов, общественных деятелей. Это люди, которые не перешагнули тридцатилетний рубеж и смогли добиться многого, и их заслуги признали на мировой арене.