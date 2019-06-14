В Туркмении для привлечения иностранных инвестиций создана очередная Госкомиссия

19:29 16.06.2019

Как передает госинформагентство ТДХ, 14 июня президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о создании межведомственной комиссии по иностранным инвестициям. Ожидается, что это поможет активно привлекать иностранные средства "во все отрасли экономики в период перехода страны на современные рыночные отношения".



В апреле 2019 года по итогам визита консультантов МВФ в Туркменистан был опубликован пресс-релиз, в котором отмечалось значительное падение иностранных инвестиций. В 2015 году вложения составляли 8,6% ВВП, в 2016 – 5,4%, в 2017 – 4%, в 2018 – 3,7%, а 2019 году прогнозируется падение инвестиций до 3,3% ВВП.



Для привлечения иностранного капитала МВФ рекомендовал "повысить" конвертируемость валюты, гарантировать права инвесторов и упростить бюрократические процедуры.