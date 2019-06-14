Бердымухамедов не поехал на саммит в Душанбе. Занят в цирке?

20:54 16.06.2019

14-15 июня в Душанбе прошел пятый саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Ожидалось, что в столицу Таджикистана прибудет также и президент Гурбангулы Бердымухамедов. Однако глава Туркменистана встречу проигнорировал. Не поехал в Душанбе также и глава МИД Рашид Мередов.

Туркменские информационные издания отказ президента от участия в саммите никак не комментируют.



Отметим, что в 2017 году между Туркменистаном и Таджикистаном возник конфликт из-за нежелания Душанбе строить свой участок железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан (ТАТ). После того, как возобновилось движение поездов между Таджикистаном и Узбекистаном, необходимость в ветке ТАТ для Душанбе отпала. Посол Таджикистана в Узбекистане заявил, что таджикская сторона намерена "отложить до лучших времен" идею строительства железной дороги через Афганистан. Заявление возмутило туркменский МИД, который выразил свое "непонимание".



Конфликт привел к тому, что Туркменистан начал задерживать у своих границ фуры, следующие в Таджикистан или из Таджикистана.