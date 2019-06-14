Масштабный сбой в энергосистеме обесточил Аргентину и Уругвай

21:06 16.06.2019

В системе энергоснабжения Аргентины и Уругвая произошел масштабный сбой, сообщает аргентинский дистрибьютор электроэнергии Edesur. "Cбой в системе энергоснабжения оставил всю Аргентину и Уругвай без электричества. Мы будем обновлять информацию",- говорится в сообщении Edesur в Twitter.

Электроснабжение прекратилось около 7:00 по местному времени (13:00 мск). В 14:40 мск дистрибьютор заявил, что восстановительные работы продлятся еще как минимум несколько часов.

К 12:10 (18:10 мск) было восстановлено электроснабжение 450 тыс. потребителей.

На работе аэропортов Буэнос-Айреса Ezeiza и Aeroparque сбой практически не отразился. "Отключение электроэнергии затронуло отдельные незначительные сервисы аэропортов, но не повлияло на прилеты и отправление рейсов",- рассказали "РИА Новости" в управляющей аэропортами компании Aeropuertas Argentina.