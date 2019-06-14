Масштабный сбой в энергосистеме обесточил Аргентину и Уругвай

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 16.06.2019
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19:31  Между греческим Кипром и Турцией новое обострение. Ситуация накаляется
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19:26  Казашка Динара Садуакасова стала чемпионкой Азии по шахматам
10:26  Отравившегося рос-продюсера Бари Алибасова повезут лечиться на родину - в Казахстан
09:52  Как-то в цирке Дю Салей, получил я... Президент Туркменистана провел учения и пострелял по мишеням с велосипеда (видео)

09:51  Советская Россия, Турция и Закавказье (1919 - 1922). Начало советско-турецкого диалога, - О.Айрапетов
09:47  Ринат Заитов – это казахский Высоцкий. Ч.2, - Н.Даутбек-кызы
09:45  Танварин одето прозрачную тюлевую юбку и кеды... Как живут "леди-бои" в Таиланде, - Der Spiegel
09:43  Главный недостаток казахов – желание нравиться другим, - САМ
09:42  ШОС раздвигает границы. И объясняет Вашингтону новые правила игры в Евразии, - В.Павленко
00:50  США обвиняют Иран в нападении на танкеры в Оманском проливе. Casus belli? - Л.Нерсисян
00:20  Donya-e Eqtesad: Пока оседал дым горящих танкеров…
Суббота, 15.06.2019
21:30  США заставляют исламские страны атаковать КНР из-за уйгуров, - С.Стремидловский
18:51  В Ташкентском зоопарке сдохли от инфаркта последние детеныши снежного барса
18:20  Тетке напекло? Депутатка Карамушкина предлагает разогнать "предательский и трусливый" Киргизский Парламент
16:27  В Молдавии закончилось двоевластие. Буржуины-Плахотнюки бежали в Швейцарию
15:13  Последние из могикан. Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
14:59  Меч и щит Анкары. Роль и значение Сухопутных войск Турции в регионе, - Ст.Иванов
12:47  Ученые Бургундии доказали: рыбы могут испытывать любовные страдания
12:44  Госдеп США заявил о "неуместности" визита замгенсека ООН Воронкова в Синьцзян
11:51  Ринат Заитов – это казахский Высоцкий. Как надо правильно презентовать поликультурному обществу казахский "айтыс", - Н.Даутбек-кызы
08:38  На Молдавии мир клином сошелся, - "Къ"
08:12  Кому выгодно дружить с талибами, - Шарбатулло Содиков
00:53  Г.Каримова жива и здорова, но денег сама не отдает, - УзбГенпрокуратура
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00:43  Сегодня "в Узбекистане еще жить можно". Ч.2.., - Б.Мусаев
00:17  В казахстанском Акбауре архео-сенсация - найдено поселение оседлых саков XI–IX вв до н.э.
00:05  У Токаева нет своей команды. А жаль..., - Д.Ашимбаев
00:02  Тюркские аристократы в русской истории: что мы о них знаем?
Пятница, 14.06.2019
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21:54  Казахстан. От молодежи не убежишь…
21:15  Россия удерживает ШОС от эгоизма. Репортаж с Бишкекского саммита, - "Къ"
21:05  Одно из правительств Молдовы (Чеботаря) ушло в отставку
17:17  Всемирный подкоп: торговая война США и КНР вдвое замедлит рост экономики РФ
17:16  Протесты в Гонконге и Москве: ожидаемая "неожиданность"
17:14  Натворили дел: к чему приведет уголовное преследование Порошенко
17:10  Каждый за себя. Расклад сил в Персидском заливе перед угрозой нового конфликта
17:07  ШОС энтузиастов: лидеры РФ и Индии закрепили курс на сотрудничество
16:27  Администрация Хорезма устроила во дворце хивинских ханов банкет для делегации ЕБРР
16:26  Игра в танкер: Ормузский пролив возьмут под усиленный контроль
16:23  Печальная история о том, как в Казахстане сначала построили, а потом разрушили райский городок
15:51  Гниение Запада. Германию захватывает "русская" оккультная секта "Анастасия", - Die Zeit
15:49  Каталонских сепаратистов посадили. Но закончился ли сепаратизм?.. - Le Temps
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14:57  Жанар Жаилганова возглавила Агентство по делам госслужбы Казахстана
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Масштабный сбой в энергосистеме обесточил Аргентину и Уругвай
21:06 16.06.2019

В системе энергоснабжения Аргентины и Уругвая произошел масштабный сбой, сообщает аргентинский дистрибьютор электроэнергии Edesur. "Cбой в системе энергоснабжения оставил всю Аргентину и Уругвай без электричества. Мы будем обновлять информацию",- говорится в сообщении Edesur в Twitter.
Электроснабжение прекратилось около 7:00 по местному времени (13:00 мск). В 14:40 мск дистрибьютор заявил, что восстановительные работы продлятся еще как минимум несколько часов.
К 12:10 (18:10 мск) было восстановлено электроснабжение 450 тыс. потребителей.
На работе аэропортов Буэнос-Айреса Ezeiza и Aeroparque сбой практически не отразился. "Отключение электроэнергии затронуло отдельные незначительные сервисы аэропортов, но не повлияло на прилеты и отправление рейсов",- рассказали "РИА Новости" в управляющей аэропортами компании Aeropuertas Argentina.

Источник - kommersant.ru
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