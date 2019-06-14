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Как Рашидов передавал Крым УкраинеКак Рашидов передавал Крым Украине
00:20 17.06.2019

Узбекский лидер Шараф Рашидов участвовал в передаче Крыма из РФСФР в состав Украинской ССР. Тогда он возглавлял Верховный Совет своей республики.

Советскому народу объяснили - Украина получает Крым в качестве подарка по случаю 300-летия Переяславской рады (под руководством Богдана Хмельницкого запорожские казаки вступили в русское подданство).

Инициатором был, впрочем, лично первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. В перерыве одного из заседаний ЦК, по дороге на обед, он обронил : "Да, товарищи, тут есть мнение передать Крым Украине". Возражать первому лицу среди коммунистов было не принято.

Решающее заседание Президиум Верховного Совета состоялось 19 февраля 1954 года. Из 27 его членов присутствовали только 13, кворума не было. Но на эту формальность никто не обратил внимания. Пункт "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР" значился 11-м в перечне вопросов. Его обсуждение заняло 15 минут.

Вот стенограмма.

"ВОРОШИЛОВ К.Е., председатель Президиума Верховного Совета СССР:

- Сегодня мы должны обсудить один вопрос - о совместном представлении Президиума Верховного Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета УССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Слово предоставляется тов. Коротченко.

КОРОТЧЕНКО Д.С., председатель Президиума Верховного Совета УССР:

- Товарищи! Президиум Верховного Совета Украинской Советской Социалистической Республики выражает свою сердечную благодарность великому русскому братскому народу за исключительно замечательный акт братской помощи…

ШВЕРНИК Н.М., председатель ВЦСПС:

- …Такая передача крупнейшей области, богатой сырьевыми ресурсами, с развитой крупной промышленностью, ценными природными лечебными факторами может быть осуществлена только в условиях нашей социалистической страны, навсегда освободившейся от гнета капиталистов и помещиков, в стране, где на первом плане стоит забота о человеке и его материальных и культурных потребностях.

РАШИДОВ Ш.Р., председатель Президиума ВС Узбекской ССР:

- Передача Крымской области в состав Советской Украины отвечает общим интересам нашей великой Родины. Это возможно только в нашей стране, где нет национальной розни и национальных противоречий, где жизнь всех советских людей протекает в обстановке мирного созидательного труда во имя мира и счастья всего человечества…

КУУСИНЕН О.В., председатель Президиума ВС Карело-Финской ССР:

- Только в нашей стране возможно, чтобы такой великий народ, как русский, без всяких колебаний великодушно передал другому братскому народу одну из своих областей…

ВОРОШИЛОВ К.Е.:

- Записавшихся больше нет. Других предложений нет? Кто "за" это предложение, тех прошу поднять руку. Кто "против"? Таковых нет. Кто "воздержался"? Тоже нет. Принято единогласно.

Даже по советским законам, вопрос нужно было вынести на открытое обсуждение Верховного Совета РСФСР, выяснить на референдумах мнение жителей обеих республик - УССР и РСФСР - и самого Крыма, затем провести общесоюзный референдум. Этого сделано не было.

Уже в октябре 1991 году Президиум Верховного Совета Крыма заявил, что полуостров передали Украине в 1954 году "без учета мнения народа", и предложил отменить указ, а затем провести референдум. Не успели, вскоре Союз распался.

Референдум был проведен в марте 2014 года после свержения законно избранного президента Украины Виктора Януковича. 96,77% проголосовавших поддержало присоединение Крыма к России.

Источник - Вести.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560720000
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