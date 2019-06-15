Оманский залив – США делают новый шаг к войне с Ираном, - Н.Бобкин

06:43 17.06.2019

Николай БОБКИН | 15.06.2019 |



Война в Ираке покажется американцам легкой прогулкой в сравнении с вооруженным столкновением с Ираном

Атака 13 июня в Оманском заливе на два нефтяных танкера (Front Altair и Kokuka Courageous) резко увеличила опасность войны. В нападениях на танкеры США и Великобритания обвиняют Иран, но складывается впечатление, что в этом районе мира происходит нечто иное, задуманное и спланированное в администрации Трампа.



За день до инцидента, 12 июня, стремясь к переговорам о посредничестве, премьер-министр Японии Синдзо Абэ нанес необычный визит в Тегеран, чтобы передать "послание" президента Трампа, однако верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отклонил сделанное предложение. "Я не считаю Трампа человеком, заслуживающим обмена какими-либо сообщениями, и у меня нет ответа для него, и я не буду отвечать ему в будущем", – заявил Хаменеи на встрече с Абэ.

Госсекретарь США признал, что Абэ попросил Иран вступить в переговоры с Вашингтоном, но Тегеран отверг эту американскую инициативу. Более того, как утверждает Помпео, "правительство верховного лидера оскорбило Японию, атаковав принадлежащий японцам нефтяной танкер прямо у иранских вод". Зная Иран, рассматривать всерьез такое заявление главного американского дипломата абсолютно невозможно. Предположение о том, что, в то время как премьер-министр Японии встречается с первым лицом Исламской Республики Иран для снижения напряженности, иранские власти стремятся подорвать их усилия, ничего кроме гомерического хохота вызвать не может.



Легковесность заявления Помпео видна из того, что, по его словам, оценка правительства США основывается на "используемом оружии", "уровне опыта, необходимом для выполнения операции" и на том, что "ни одна прокси-группа, действующая в этом районе, не обладает ресурсами и навыками, чтобы действовать с такой высокой степенью изощренности".



О том, что в данном районе, в 25 милях от южного побережья Ирана в момент атаки танкеров действовал американский ракетный эсминец USS Bainbridge, Помпео умолчал. Как и не стал объяснять, почему эвакуированный экипаж японского танкера Kokuka Courageous оказался на борту американского эсминца, а моряки танкера Front Altair, в основном граждане России, были сняты иранскими катерами. Иран был первой страной, которая пришла помочь судам, терпящим бедствие.



Иран категорически отверг "необоснованные обвинения" США и назвал эти обвинения "смешными, но в то же время тревожными и опасными", заявил официальный представитель МИД Аббас Мусави 14 июня. В заявлении иранской миссии при ООН говорится: "Экономическая война США и терроризм против иранского народа и американское массовое военное присутствие в регионе по-прежнему являются основными источниками отсутствия безопасности и нестабильности вокруг Персидского залива". На специальном заседании Совета Безопасности американская сторона не представила доказательств ответственности Ирана за нападения, но президент Трамп настаивает, что Иран является автором нападений на танкеры в Оманском заливе. "Они сделали это", – сказал Трамп в телефонном интервью Fox News.

Каждый цикл американо-иранской эскалации приближает к грани новой войны. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предостерег от обострения, назвав рост конфронтации в Персидском заливе "непозволительным" для всего мира.



Military Times опросила более десятка военных экспертов, в том числе действующих и бывших военных чиновников США, по поводу перспектив военного конфликта. Преобладает мнение, что война в Ираке покажется Соединенным Штатам легкой прогулкой в сравнении с вооруженным столкновением с Ираном. Эксперты отмечают, что Иран, скорее всего, сделает весь Персидский залив недоступным для военных кораблей США. Передовая противоракетная оборона Ирана будет представлять серьезную угрозу для авиации, а арсенал баллистических ракет и крылатых ракет ставит под угрозу американские военные объекты в зоне ответственности Центрального командования США. Иран располагает самым большим и разнообразным арсеналом баллистических ракет в регионе, множеством противокорабельных ракет меньшей дальности и сложными системами ПВО.

Есть сообщения и о том, что проиранским прокси-группам приказано подготовиться к ударам по США и их союзникам по всему Ближнему Востоку.



И непонятно, как может выглядеть победа. Никто не выступает за крупномасштабную оккупацию, подобную той, которая последовала за вторжением США в Ирак в 2003 году. Многие эксперты предостерегают от предположения, что американское военное вторжение побудит иранцев свергнуть исламский режим и превратить Иран в американского союзника. При военном сценарии иранцы разных политических убеждений, скорее, сплотятся, поддержав правительство в борьбе против агрессора.

Администрация Трампа любит использовать "демонстрацию силы" для устрашения, нынешняя стратегия в отношении Ирана – не первый пример проведения внешней политики средствами запугивания. Однако именно это вызывает у иранцев рост антиамериканских настроений, каких не было со времени исламской революции 1979 года.



Детали того, что произошло 13 июня, еще скудны и противоречивы. Помпео не предоставил веских доказательств в поддержку американской версии. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что обвинения США являются частью "диверсионной дипломатии" так называемой команды "В". В нее входят советник по национальной безопасности США Джон Болтон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид. Иранский министр не сомневается, что именно они "саботировали дипломатию", испугавшись посредничества японского премьера с целью разрядить усилившиеся трения между США и Ираном.