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ШОС как платформа полицентричного миропорядка, - В.Пироженко
06:44 17.06.2019

Виктор ПИРОЖЕНКО | 16.06.2019

На фоне торговой войны, развязанной США, усиливается значение взаимной поддержки Россией, Китаем, Индией друг друга

13-14 июня в Бишкеке состоялась очередная встреча ШОС в верхах. Вопросы евразийской безопасности и евразийской интеграции, укрепления мировой торговой системы, борьбы с терроризмом и экстремизмом, роли ШОС в улучшении мирового управления в условиях разрушения мирового порядка и торгового протекционизма были на встрече основными.

Позиция ШОС по данным вопросам зафиксирована в Бишкекской декларации. Принципиальным положением является фиксация ШОС как платформы для "формирования полицентричного миропорядка", а сама эта организация строится как модель международных отношений нового типа на основе "уважения самостоятельного выбора народами пути своего политического и социально-экономического развития" и общего "видения идеи создания сообщества единой судьбы человечества".

Члены ШОС обязались углублять сотрудничество в противодействии угрозам стабильности и безопасности в регионе ШОС, совершенствовать архитектуру мирового экономического управления для развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества развивать открытое, взаимовыгодное и равноправное сотрудничество в Евразии.

В основе этих принципов межгосударственных отношений лежит "шанхайский дух" – доверие, взаимная выгода, равенство, консультации, уважение к культурному разнообразию и стремление к общему развитию. В соответствии с этими принципами члены ШОС поддержали урегулирование сирийского и афганского кризисов на основе внутреннего диалога.

Повестка состоявшегося форума ШОС в значительной степени стала развитием тех проблем, которые обсуждались на двух предыдущих международных форумах – "Шангри-Ла диалог" в Сингапуре по вопросам безопасности и на недавно завершившемся ПМЭФ.
На форуме в Сингапуре в полной мере проявились противоположные подходы США и КНР к обеспечению безопасности в Евразии. КНР предлагала Соединенным Штатам равноправный диалог по вопросам безопасности с отказом от разделения стран региона на блоки и с учетом принципа территориальной целостности КНР (принцип "одного Китая). И. о. министра обороны США П. Шанахан рекламировал "пользу" американского вмешательства в дела региона и продвигал так называемую Индо-Тихоокеанскую стратегию, нацеленную на сдерживание Китая.

В этой стратегии США особое место отводят Индии, ее военному потенциалу, который заметно выигрывает на фоне таких союзников США, как Австралия и Япония, хотя в Японии, например, размещены 23 военные базы США. По замыслу Вашингтона, Индия должна завершить геополитическое и экономическое окружение Китая с запада в дополнение к восточному и южному флангам в формате США – Япония – Австралия.

Однако Нью-Дели пока воздерживается от того, чтобы подыгрывать Вашингтону. Симптоматично, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в этом году отсутствовал на "Шангри-Ла – диалоге". А в 2017 г. индийский премьер-министр заявил, что Индия не рассматривает Индо-Тихоокеанский регион как закрытый клуб и отношения между странами региона не должны быть направлены против какой-либо одной страны.
Сомнительно и то, что попытки Вашингтона пристегнуть Индию к антикитайской стратегии США будут иметь успех в будущем.

Во-первых, китайские эксперты отмечают, что Индо-Тихоокеанское командование США простирается от западного побережья США до западного побережья Индии и охватывает весь Индийский океан, где Индия стремится сохранить свое преобладающее влияние. Не в интересах Нью-Дели согласиться с включением Индии в сферу влияния США и подорвать тем самым основы собственной политики "стратегической автономии".

Во-вторых, администрация Трампа, проводя протекционистскую политику, официально прекратила с 5 июня преференциальный торговый режим в отношениях с Индией. Это показало индийской стороне, что стратегическое партнерство с Соединенными Штатами – вовсе не гарантия учета индийских интересов: любое партнерство с американцами предполагает в их глазах учет только американских интересов.

Накануне встречи ШОС в верхах индийская Economic Times прогнозировала, что Индия, вероятно, присоединится на полях ШОС к критике протекционизма США и поддержит китайско-российский призыв к созданию новой мировой торговой системы. Итоги ШОС этот прогноз подтвердили.
На фоне торговой войны, развязанной Соединенными Штатами, усиливается значение взаимной поддержки Россией, Китаем, Индией друг друга. Например, одной из главных проблем является дефицит торгового баланса Индии с Китаем. Сейчас, ввиду уменьшения экспорта США в КНР, открываются новые возможности на китайском рынке для индийских и российских товаров, особенно для сельхозпродукции. Так, согласно отчету Bloomberg, экспорт Индии в Китай в 2017-18 финансовом году увеличился в годовом исчислении на 31%, что помогло Индии заметно сократить свой торговый дефицит с Китаем.

Новая мировая торговая система, роль и место в ней евразийской интеграции стали важными вопросами на форуме ШОС. Первый подход к этой теме состоялся еще на ПМЭФ. Там в рамках российско-китайского стратегического партнерства обсуждались при участии генерального секретаря ШОС Владимира Норова транспортные проблемы стран-участниц ШОС, тенденции развития мирового экономического порядка, крупномасштабные совместные проекты в области инфраструктуры, энергетики и высоких технологий.

Встреча ШОС в верхах в Бишкеке дополнила и уточнила повестку Большого евразийского партнерства. Примечательны подписанные в Бишкеке 22 документа, среди которых – программы развития межрегионального сотрудничества членов ШОС; концепции сотрудничества на 2019–2021 гг. в областях цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения и другие.
Сейчас в отношении определения мировой повестки сформировались два противоположных подхода: подход, предложенный ШОС, в основе которого лежат равноправие, взаимная выгода, уважение к культурной самобытности и своеобразию развития разных стран, и подход, исходящий из национального эгоизма, политики санкций и одностороннего доминирования.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560743040
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