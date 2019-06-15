Вашингтону может потребоваться провокация крупнее уже состоявшихся, - Д.Седов

06:47 17.06.2019

Дмитрий СЕДОВ | 15.06.2019



Иран готовится мобилизовать своих сторонников от Бейрута до Саны



В настоящее время в оперативной зоне Персидского залива находится американская ударная авианосная группа, возглавляемая авианосцем "Авраам Линкольн". В группу входят ракетный крейсер Leyte Gulf, испанский фрегат Mendez Nunez и атомный ракетный крейсер Bainbridge. К ним вскоре присоединится десантно-транспортный корабль-док Arlington.



Направлять группировку через Ормузский пролив в Персидский залив Центральное командование (CENTCOM) США не решается. Группа стоит пока неподалеку, у берегов Омана. В то же время два американских эсминца McFaul и Gonzalez вошли в залив для "охраны гражданских судов". На входе в Персидский залив, у побережья ОАЭ находится универсальный десантный корабль Kearsarge, на борту которого могут быть размещены 20-30 самолетов и вертолетов, в том числе новейшие истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35B. Группа стратегических бомбардировщиков В-52, способных нести ядерные крылатые ракеты, прибыла на базу ВВС в Эль-Удейд в Катаре.



Однако международная ситуация не достигла того уровня напряженности, который позволил бы Вашингтону дать добро на начало боевых действий. Шум, искусственно раздутый Вашингтоном, носит во многом театрализованный характер, и любая военная эскалация может обернуться для Дональда Трампа крахом его надежд на второй президентский срок.



Поэтому начатый с большой помпой "поход армады против аятолл" притормаживается. Армада остановилась, не дойдя до Персидского залива, и Вашингтон пока не знает, что дальше. Командующий ВМС КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил о возможности перекрытия Ормузского пролива для нефтеналивных танкеров, что вызовет мировой нефтяной кризис.

На фоне этой ситуации и началась серия таинственных инцидентов, единственной целью которых является попытка доказать, что Иран угрожает миру и безопасности Ближнего Востока.



В мае у берегов ОАЭ было совершено нападение на четыре танкера разной национальной принадлежности. Произошли взрывы слабой мощности в бортах судов. В Вашингтоне заявили, что Иран демонстрирует свою агрессивность. Последовала новая волна "возмущения и предупреждений". Однако специальная международная комиссия, расследовавшая инцидент, никаких иранских следов не нашла.



13 июня произошли нападения на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous, но теперь ВВС США "сумели" снять ролик о том, как "иранские моряки удаляют с борта одного из танкеров не взорвавшуюся магнитную мину".

Мировые СМИ приняли на веру версию США о том, что "иранцы провоцируют обострение", но британская "Гардиан" отозвалась о видеозаписи следующим образом: "Смутные черно-белые съемки, сделанные с самолета, показывают маленькую лодку рядом с бортом танкера и фигуру, которая встает на нос лодки, чтобы устранить какой-то объект с борта танкера. Затем лодка отплывает от танкера. В СМИ распространяется утверждение американских военных, что это лодка принадлежит КСИР. Она якобы приблизилась к танкеру после того, как тот был атакован, а устраненным предметом являлась не взорвавшаяся магнитная мина. Не совсем понятно, утверждается ли, что это иранские моряки устраняли улику. Инцидент добавил страхов касательно нефтяных танкеров, идущих через пролив, и, похоже, сорвал японскую попытку наладить посредничество между Тегераном и Вашингтоном".



Никаких доказательств того, что на видео засняты иранцы, ролик не содержит. Из манипуляций с "невзорвавшейся миной" не видно, что там на самом деле происходило. Все это напоминает попытку сфабриковать обвинения с помощью негодного материала. Тем более что подрыв произошел в тот момент, когда премьер-министр Японии Синдзе Абе вел переговоры с аятоллой Али Хаменеи о путях разрядки напряженности. Для иранцев такая дискредитация верховного лидера совершенно немыслима, зато партия войны в Вашингтоне (Джон Болтон, Майк Помпео и другие) может рассчитывать получить отсюда повод к "ограниченной военной операции против Ирана".

Госсекретарь Майк Помпео поднял против Ирана новую волну обвинений, назвав подрывы "наглым нападением". Он собрал "до кучи" все нападения на американцев и их союзников от Афганистана до Йемена и возложил ответственность за случившееся на Тегеран. По уверениям Помпео, Иран "мстит за суровые экономические санкции США, которые сильно повлияли на состояние иранской экономики".



CENTCOM издал официальное предупреждение о том, что "не будет терпеть никакого вмешательства в свои дела в зоне Персидского залива". Это означает, что готовится усиление военной компоненты присутствия США в регионе. Отставной адмирал флота США Джеймс Ставридис предположил, что Иран и США не способны снизить накал противостояния. "Мы на пути к столкновению", – заявил он.

Как это уже бывало не раз в истории США, военные начинают приближать вооруженное столкновение, независимо от того, каковы планы Белого дома. И если военные возьмут верх, для того чтобы американская авианосная армада сдвинулась с места, потребуется еще одна провокация – крупнее тех, что уже состоялись. Например, нападение на американское военное судно или американский самолет. За пособием в таких делах далеко ходить не надо: достаточно поднять архивы Пентагона в отношении инцидента в Тонкинском заливе в 1964 году, когда "северо-вьетнамские катера", оказавшиеся впоследствии южно-вьетнамскими, обстреляли американские эсминцы и началась долгая война во Вьетнаме.



Пока сторонники американской партии войны говорят не о большой войне, а о желании "разбить нос" Тегерану (give Iran a "bloody nose"), то есть о локальной операции. Однако "локальным" нападение США на Иран не останется. В ответ на агрессию Иран мобилизует своих сторонников на огромной территории от Бейрута до Саны.

Предупреждают об этом и в Америке. "Некоторые официальные лица в администрации сильно преувеличивают положительный эффект от "разбитого носа"", – осторожно замечает в интервью агентству NBC бывший сотрудник ЦРУ, эксперт по ближнему Востоку Брюс Ридель (Bruce Riеdel).