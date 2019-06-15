Елбасы царствует, Токаев - правит, - Д.Ашимбаев

06:56 17.06.2019 Клятва президента: не навреди

Д.Ашимбаев: Главная задача президента Касым-Жомарта Токаева - не ухудшив ситуацию, увеличить политическую конкуренцию и уменьшить количество неприкасаемых лиц



Аскар Машаев, expertonline.kz, 10 июня



Политика Токаева во многом будет зависеть от того, на каких принципах он будет взаимодействовать с елбасы, как сложатся отношения с членами его семьи, а также с представителями разных финансово-промышленных групп (ФПГ). Об этом в интервью с политологом Данияром Ашимбаевым.



Елбасы царствует

- На каких принципах будет основываться взаимодействие елбасы и второго президента?

- Вопрос взаимоотношений двух действующих президентов достаточно необычен сам по себе. На постсоветском пространстве подобной модели еще не было. Ближайшим аналогом можно, конечно, назвать тандем Путин - Медведев. В качестве другого аналога можно привести связку - первый секретарь ЦК и председатель президиума Верховного совета. У первого была политическая власть, у второго, скажем так, советская.

В нашем случае ситуация осложняется тем, что Нурсултан Абишевич активно реализует свои полномочия и не устает напоминать, что он председатель Совбеза, председатель "Нур Отана", председатель АНК. Недавно выяснилось, что под его председательством проходит заседание совета по управлению "Самрук-Казыны", еще ему присвоили статус почетного сенатора и избрали почетным председателем ЕАЭС.

С именем Нурсултана Назарбаева связаны такие идеологические символы, как стабильность, согласие и многовекторность. Ему, понятное дело, хочется, чтобы эти ценности оставались актуальными. И посты, которые он сейчас занимает, позволяют ему это контролировать. Вместе с тем статус елбасы и правовая база его статуса достаточно гибки. Например, Совбез обсуждает кандидатуры, но не согласовывает. Все-таки закон о Совбезе - обычный закон, а полномочия действующего президента закреплены в Конституции и конституционных законах, то есть формально стоят выше. Партия "Нур Отан" сейчас по большей части является трибуной, нежели реальным инструментом власти. АНК представляет собой общественный институт, ту же трибуну, а не властную вертикаль. Елбасы как бы царствует, но не управляет.

Касым-Жомарт Токаев - человек, который прошел большую аппаратно-политическую школу. Сначала он аккуратно примерялся к своим полномочиям, формировал предварительное окружение. Тем более у него нет команды, способной с ходу возглавить страну, поэтому ему пришлось формировать ее из людей Назарбаева.

Стабильность и согласие - наши достижения, которыми могут похвастать не все постсоветские страны. Но у нас, повторюсь, полностью выпал вектор развития. И задача Токаева

Но мы уже видим, как нарастает уверенность в тоне выступлений второго президента. Он проводит кадровые решения, сущность которых в том, чтобы показать, что имеет на это право. Для чиновников, которые много лет работали под руководством Нурсултана Абишевича, трудно привыкнуть к тому, что решение в их отношении принимает другой человек. Многие кадровые решения Токаева не связаны с оперативной необходимостью, они нужны были, чтобы показать, что решения отныне принимаются им. Да, Нурсултан Абишевич усилил Совбез, но это не мешает Токаеву выстраивать вертикаль под себя. Например, он назначил новых заместителей министра обороны, МВД, генпрокурора, назначил новых ответсеков в нескольких министерствах.

- Будут ли конкурировать между собой елбасы и действующий президент за озвучивание каких-либо идей?

- Елбасы будет высказывать глобальные идеи, не имеющие прикладного значения. Конкретика - реформа госаппарата, модернизация экономической политики - постепенно войдет в сферу деятельности Токаева. В какой-то степени все это уже наблюдается. Главная задача Токаева - обеспечить транзит без конфликтов. Выборы не закрыли вопросов, связанных с транзитом, они сняли вопросы легитимности нового президента.

Роль елбасы в политике еще долго будет оставаться значительной. Нурсултан Назарбаев активно присутствует на политическом поле. Видно, что ему психологически трудно отойти в сторону даже на несколько дней. В медиаполе он временами затмевает Токаева.

Но страна понемногу привыкает ко второму президенту. У нас можно прописать широкие полномочия кому угодно, другое дело - начать их реализовывать. Токаев потихоньку берет рычаги управления в свои руки.

Вопрос, кого назначат руководить силовыми структурами и "Самрук-Казыной", очень важен, но всегда есть место компромиссу. По Конституции после официального оглашения результатов выборов в отставку уходят руководители центральных госорганов - главы КНБ, "Сырбара", Администрации президента, Агентства по делам госслужбы, Службы госохраны, Управления делами, а также прекращаются полномочия 17 акимов.

Формально кандидатуры могут быть обсуждены в Совбезе. Но решения по ним принимает второй президент - это его конституционная прерогатива. Токаев, безусловно, будет советоваться с Назарбаевым, но я думаю, что по ряду кандидатур у него есть собственное мнение. Думаю, что могут быть разногласия. И тут важен уровень договороспособности первого и второго президентов. Понятное дело, что Токаеву захочется кого-то поменять, а Назарбаев, может, будет против. Но оба умные и опытные политики.



Каста неприкасаемых

- Семья Назарбаева за последние 20 лет стала заметным фактором политики и экономики. Какова будет ее роль в дальнейшем и как следует выстраивать политику в отношении семьи второму президенту?

- "Большая семья" Назарбаева - понятие растяжимое, поскольку туда можно причислять некоторых сородичей и вхожих в узкий круг сановников. Вообще, большая семья редко была монолитной, зачастую конфликты между членами семьи определяли новейшую историю Казахстана.

Как минимум, две фигуры имеют большой политический авторитет и необходимый ресурс: спикер сената Дарига Назарбаева и руководитель Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Тимур Кулибаев.

Они вошли в политический истеблишмент как члены семьи, но сейчас имеют и собственный авторитет. За Даригой Назарбаевой закреплено определенное кураторство массмедиа. Пост спикера сената делает ее возможным президентом. Интересы Тимура Кулибаева - в стратегических для РК банковской сфере и нефтянке.

Понятно, что их легитимность в определенной мере проистекает из легитимности Нурсултана Назарбаева. И сохранение их в качестве основных игроков, видимо, является частью широкого пакетного соглашения. Обоих называли возможными преемниками. С другой стороны, Нурсултан Абишевич обкатывал потенциальных преемников на госслужбе, чтобы они набрались опыта госуправления. Но Дарига Назарбаева около года была вице-премьером, а Тимур Кулибаев несколько месяцев заместителем министра. Большого опыта на госслужбе у них нет. Думаю, в какой-то момент Назарбаев понял, что передача власти кому-то из семьи будет воспринята отрицательно казахстанским обществом и за пределами страны.

Закон о "Первом президенте РК" гарантирует елбасы неприкосновенность, а также членам его семьи, проживающим с ним. Как известно, взрослые дети живут отдельно, поэтому Назарбаев заинтересован в определенных гарантиях. Токаев, будучи министром, премьером, спикером сената, работал с обоими. У Токаева, скажем так, нет большого клана - аппаратного, политического, делового. Сейчас делаются попытки найти "бизнес-империю" Токаева, но без результата. Все эти годы он сознательно не создавал крупного аппаратного клана или своей ФПГ. И это дает ему возможность быть арбитром, потому что его решения не будут восприниматься в пользу своего зятя, племянника, внука, свата. Возможно, этот фактор стал решающим, когда его выбирали преемником.

- Политика Токаева затронет интересы других кланов?

- В нашей стране много проблем. И у нас принято эти проблемы решать за счет кого-то. Предвыборные лозунги Токаева - "преемственность", "справедливость", "прогресс". С "преемственностью" все понятно, это важно. Проблемы со "справедливостью" и "прогрессом". На пути к стабильности госаппарат начал вмешиваться во многие сферы. На фоне капитализма, диверсификации и демонополизации экономики парадоксальным образом расширился госсектор: появилось несколько крупных квазигоскорпораций, которые не дают развиваться рынку. Появилась большая прослойка неприкасаемых.



Для Токаева сейчас важно создать олигархическую и политическую конкуренцию

Теперь, чтобы оживить экономику, улучшить социальную политику, необходимо провести аудит и уйти государству из каких-то секторов, в том числе снизить круг неприкасаемых людей, вывести многие финансовые потоки из-под частного влияния. За эти годы накопилось столько взаимных счетов и компроматов, что этот вопрос легко может выйти из-под контроля. Токаев - человек, который никогда не претендовал на какие-то активы, поэтому способен безболезненно провести, скажем так, новую экономическую политику.

- Круг неприкасаемых будет сокращаться?

- В "КазАгро" прошла смена руководства. Когда-то Шукеев, будучи министром сельского хозяйства, взял под контроль "КазАгро". К работе этого холдинга всегда были вопросы. Сейчас холдинг курирует помощник елбасы Абай Бейсембаев - человек, мало известный широкой публике, но очень влиятельный. Новый глава и ответсек МСХ - люди из его команды. Аграрную политику и ее финансовые потоки часто критиковали. Недавно был арестован многолетний председатель комитета по водным ресурсам МСХ Исламбек Абишев. Он не только возглавлял это ведомство при нескольких министрах, но и имел отношение к отставке некоторых из них. Когда-то входил в круг неприкасаемых. Другими словами, происходят изменения, которые, возможно, приведут к смене определенных правил игры. Чем все это закончится, сейчас сказать очень сложно. Но в этом и весь цимес ситуации.

Для Токаева сейчас важно создать олигархическую и политическую конкуренцию: вводить в игру больше фигур, чтобы они обеспечили динамику. Это даст ему возможность быть арбитром в разных конфликтах, чего не хватало последние годы.

- Вы говорите, что у Токаева нет собственного клана. Но, как показывает опыт постсоветских стран, каждый президент вынужден создать клан, чтобы выжить политически. Какие факторы могут толкать Токаева к тому, чтобы создать собственный клан? Притом что сделать это сложно, поскольку есть верховный арбитр в лице Нурсултана Назарбаева.

- Для создания клана нужно время. Назарбаевский клан создавался долго. В 1995 году, когда я выпускал первый справочник "Кто есть кто в Казахстане", многие спрашивали: "А что тут делает Сара Алпысовна?" Через три года, когда готовилось очередное издание, уже говорили: "А почему нет Алии Назарбаевой?" То есть к тому моменту семья заняла определенные позиции, которые в последующем только укреплялись. Этот процесс отчасти был связан с тем, что первому президенту нужны были свои люди. Вначале, понятно, в его окружении были соратники по Карагандинскому обкому, по Совету министров, в какой-то момент вперед вышли сородичи, позже стало больше родственников.

Сейчас активно ищут родственников Токаева. И делают прогнозы: якобы такой-то дальний родственник - будущий госсекретарь, такой-то - будущий шеф "Самрука". В принципе, у него есть команда, которая формировалась постепенно: в 1994 году Токаев уже занимал пост министра, премьером стал в 1999‑м, спикером сената - в 2007‑м. С ним работали какие-то люди, кто-то из них продвинулся по карьере, кто-то ушел на пенсию.

Но нельзя сказать, что у Токаева есть готовый аппарат, который может возглавить страну. Нет у него готовых госсекретарей, готовых акимов и министров. Большинство людей его команды являются мидовскими сотрудниками. Из международника трудно за короткий срок сделать специалиста по внутренней политике.



Мандат на критику

- Последние годы власть говорила об усилении парламента, например, с 2017 года депутаты согласовывают кандидатуру премьер-министра. Заинтересован ли Токаев в дальнейшем усилении парламента?

- Усиление парламента декларировалось, но фактически никакого усиления не было. Принятый в 2007 году закон, напротив, значительно сократил полномочия парламента. Да, в 2017‑м были приняты кое-какие поправки в Конституцию, но принципиального усиления не произошло. Наоборот, сейчас у парламента нет того функционала, который был когда-то. Например, ревизионные комиссии перешли от маслихатов в ведение Счетного комитета.

В интересах Токаева создать из парламента, маслихатов систему сдержек и противовесов. В стране масса проблем, которые не решаются на местах и передаются в центр, выходят на уровень президента, например, контроль бюджетных средств, кадровая политика.

Здесь речь идет о подконтрольности. Нужно создать из парламента противовес правительству, из маслихата - противовес местной власти. Чтобы они на своем уровне решали вопросы, которые должны решаться там, а не уходить в центр.

- Токаев, получается, заинтересован, а елбасы?

- Назарбаев прекрасно понимает, что в созданной им системе масса достижений и масса недостатков. Достаточно взглянуть на темы, которые поднимались в его послании последние 15 лет: борьба с коррупцией, снижение административных барьеров, реформирование госслужбы, развитие МСБ, снижение тарифов. Эти темы перекочевывают из послания в послание, каждый раз все в более резких выражениях, потому что они не решаются на системном уровне.

Взять, к примеру, последнее снижение тарифов. Эту кампанию развязала Генпрокуратура, а не Антимонопольный комитет. Причем Генпрокуратура разбиралась не с тарифной политикой, а интересовалась некоторыми владельцами компаний-монополистов. То есть снижение тарифов произошло в результате аппаратной борьбы. Назарбаев понимает, что этими вопросами нужно заниматься. Возможно, это коснется интересов важных персон, но без перезагрузки, без сокращения круга неприкасаемых систему не удастся перезапустить.

- Сильный парламент сумеет помочь?

- Как минимум, будет подсказывать правительству, на какие вопросы следует обратить внимание. На местах точно такая же роль должна быть у маслихатов. Вспомните, Нурлан Нигматулин, когда был первым заместителем председателя "Нур Отана", сделал из партии мощный инструмент воздействия на исполнительную власть. Были созданы разные советы, партия всеми своими депутатами, фракциями давила на госаппарат. Что интересно, являясь партией власти, в какие-то моменты она выполняла роль партии оппозиционной - люди начали обращаться со своими проблемами туда. Все это способствовало росту бюджетной дисциплины…

- И в какой-то момент Назарбаев сделал замечание депутатам, что не нужно критиковать министров…

- В какой-то момент госаппарат не захотел, чтобы была отдельная вертикаль власти, дополнительный контроль.



Задача - не скатиться

- Предстоят парламентские выборы. Усиление парламента требует новых партий, возможно, оппозиционных?

- Нынешняя трехпартийная модель в каком-то смысле имеет свои плюсы. Другое дело, что сателлитам партии власти не давали развернуться. Надо им дать возможность более активно собирать правый и левый протестный электорат. Пятнадцать-двадцать мандатов не делают погоды в парламенте, но дадут гражданам понять, что есть партии, кроме "Нур Отана", которые готовы бороться за их интересы. Что касается оппозиции, надежды на нее нет: она как разлагалась, так и продолжает разлагаться.

У нас много неплохих госпрограмм, в аппарате работают вполне приличные кадры. Но в последние годы многие проблемы не решаются на уровне системы. Нельзя сказать, что в правительстве не понимают ситуации. Прекрасно понимают, и по многим моментам разговор во властных коридорах ведется жестче, чем на самой радикальной оппозиционной тусовке.

Проблема в том, что сама система не работает. И это связано с наличием неприкасаемых лиц, незадаваемых вопросов. Какие-то проблемы решаются не так, как нужно, а так, как сказали сверху. Принципиального прорыва мы все равно не сможем добиться - менталитет тормозит развитие. Вопросы развития у нас выпали, потому что архаизируются социально-экономические и политические отношения. Кто бы ни встал во главе страны, есть вещи, которые он не в силах изменить. Есть отдельные разговоры, но нет реального общественного запроса на развитие. Поэтому остается только улучшать работу на отдельных участках.

Наша концепция просвещенного авторитаризма, о которой в последнее время стали забывать, достаточно рабочая. Просто авторитаризм моментами нужно перезагружать, потому что с течением времени теряются просвещенность и вектор развития. В этом смысле нужен гражданский и парламентский, а главное - политический контроль, чтобы минимизировать злоупотребления на пути к развитию.

Если бы сейчас шла речь о полном уходе Назарбаева с политической сцены, мы могли бы говорить о другой модели. Стабильность и согласие - наши достижения, которыми могут похвастать не все постсоветские страны. Но у нас, повторюсь, полностью выпал вектор развития. И задача Токаева - нащупать этот вектор. Возможно, для этого нужны ужесточения, возможно, либерализация. Универсального рецепта успеха нет, и наличие конкурентных выборов ничего не гарантирует. На Украине президент менялся шесть раз, но сложно сказать, что страна движется вперед. В России третий президент, много партий, но нельзя с уверенностью сказать, что она движется вперед. Нам порой кажется, что демократия - это самоцель. Но это лишь инструмент для осуществления реальной политики.

- Это понятно. Позвольте вернуть вас к вопросу о сильном парламенте. Заинтересован ли Токаев в таком парламенте? Мы же помним, почему его ослабили: партии стали лоббировать интересы олигархов. За усилением парламента, возможно, в партии потекут деньги крупного бизнеса и мы вернемся к ситуации начала 2000‑х.

- Да, Аграрная партия была сформирована из представителей агробизнеса, Гражданская партия поддерживалась предприятиями Евразийской группы. Но они, как и многие другие партии, были проектами, созданными для формального плюрализма. Они не были инструментами влияния, политический контроль оставался за Астаной. Если создать партийную конкуренцию, то не будет никаких проблем. С другой стороны, сейчас олигархи не имеют влияния на партии. Наши партии координируются из одного центра.

- Играет ли на руку Токаеву политическое многообразие? Что он будет делать с ростом недовольных и вообще с оппозицией?

- В начале 1990‑х у нас возникало много политических партий и движений. Большинство из них, в том числе оппозиционные, создавались с помощью адмресурса. Самостоятельного ресурса у них не было, поэтому они принимали определенные условия власти.

Было много партий и политических идей, но эти партии были представлены лишь первыми руководителями. Грубо говоря, каждый кабинет "Дома демократии" в Алматы занимала какая-то одна партия во главе с одним-двумя руководителями. Были либералы, зеленые, патриоты, разные правозащитники… Все они выступали по телевидению, и казалось, что в стране плюрализм цветет пышным цветом. Люди смотрели на это и думали, что в стране создано много партий, которые заняты решением определенных проблем: кто-то решает экологические проблемы, кто-то возрождает национальные традиции, кто-то борется за повышение пенсий и так далее. Со временем все это выдохлось, и ничего нового не возникло.

В оппозицию уходили не по идеологическим соображениям, просто не всем хватило кресел: чиновники, проигравшие аппаратную борьбу, становились оппозиционерами. Причем уходили чиновники, которые видели себя лидерами. Как итог, в оппозиции было много вождей, но некому было работать, что называется, в поле. Поэтому без административного ресурса партии не выживали. И сегодня у нас нет сильной оппозиции. Есть некое национал-патриотическое направление, которое активно развивается при поддержке центра. Суть маневров в том, чтобы канализировать возможные национальные настроения, чтобы не допустить формирования национал-патриотической автономной оппозиции. Последние маневры привели к участию Косанова и Тугела в президентских выборах. И это, видимо, было смыслом всех этих маневров.

Но сама по себе самостоятельная оппозиция за эти годы не сложилась. Как только возникал человек, претендующий на роль главного оппозиционера, на него тут же дружно нападали другие оппозиционеры. Показательная ситуация с Косановым: власть не успела организовать формальную критику, как этим занялись его бывшие соратники. Поэтому не следует преувеличивать силу оппозиции, она не слишком конкурентоспособна.

Власть должна взять на себя определенные функции, например, направлять общество и страну на путь развития. Поскольку власть склонна к злоупотреблениям, общество должно ее контролировать. Но поскольку наше общество не в состоянии организоваться самостоятельно, власть должна помочь ему и в этом. Без изменения менталитета трудно что-то делать. Токаев, возможно, поднимет качество управления, но я сомневаюсь, что он сделает что-то революционное: в стране нет потенциала для этого, нет потенциала для резкого скачка. В таких условиях задача власти - не дать развиваться негативным тенденциям. Источник - expertonline.kz

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