Иран и Таджикистан вспомнили о былой дружбе. Хасан Роухани нашел "второй дом" в Душанбе, - "Къ"

06:59 17.06.2019

Президент Ирана Хасан Роухани 15 июня посетил страну, всего год назад обвинявшую Тегеран в подготовке террористов,- Таджикистан. Там проходило Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Таджикский президент Эмомали Рахмон принял господина Роухани так, будто никаких противоречий и не было - отношения между странами он назвал дружественными, выразив надежду на "сотрудничество в интересах наших народов и региона". По словам опрошенных "Ъ" экспертов, обе страны действительно хотят возобновления экономических связей, особенно в условиях нарастающей конфронтации Тегерана с Вашингтоном. Однако о вступлении Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), чего так долго добивается Москва, пока говорить рано.



"Господин Роухани, уважаемый гость. Приветствую вас на таджикской земле, на вашей второй родине",- сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон 15 июня, начиная двустороннюю встречу со своим иранским коллегой на полях СВМДА. Господин Роухани тоже был очень приветлив. "Действительно, в Таджикистане мы чувствуем себя на родине. Традиции и обычаи народов Таджикистана и Ирана очень близки,- сказал он.- Я уверен, что этот визит послужит углублению отношений между нашими дружественными странами". Детали переговоров двух президентов, впрочем, не разглашаются: известно лишь, что они обсудили вопросы экономического сотрудничества и ситуацию в Афганистане, с которым граничат и Иран, и Таджикистан.



Между тем еще недавно Душанбе и Тегеран разговаривали совсем в другом тоне. Отношения между ними начали ухудшаться еще в 2015 году, однако кульминацией стал август 2018 года. Тогда таджикские власти фактически обвинили Иран в подготовке боевиков, которые совершили нападение на западных туристов в горах Таджикистана, убив двух американцев, швейцарца и голландца. Иностранцы ехали на велосипедах, а злоумышленники сначала сбили их легковым автомобилем, а затем вышли из него и добивали выживших ножами. Все участники атаки были ликвидированы таджикскими силовиками, кроме лидера Хусейна Абдусамадова, которого смогли задержать живым.



Чем в Таджикистане завершилась встреча лидеров стран Азии



Вскоре после нападения было опубликовано видео, на котором террористы позируют с флагом запрещенной группировки "Исламское государство" (ИГ) на берегу Нурекского водохранилища. Однако власти Таджикистана настаивали, что это - лишь прикрытие и на самом деле ответственность за теракт лежит на проиранской Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Напомним, что до 2015 года она входила в таджикский парламент, а затем объявлена экстремистской и запрещена. В МВД Таджикистана уточняли, что лидер группы Хусейн Абдусамадов прошел "идеологическое и военно-диверсионное обучение" в Иране. После этого МИД Ирана вызвал таджикского посла и назвал обвинения Душанбе "фальшивыми и беспочвенными".



Однако с начала этого года отношения Таджикистана и Ирана стали постепенно улучшаться. Весной обе страны назначили новых послов, а 1 июня глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин посетил Тегеран, где встретился со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом и президентом Роухани. Стоит отметить, что сближение Ирана и Таджикистана может быть выгодно Москве. В течение последних лет Россия добивается полноценного вступления Ирана в ШОС, однако Душанбе блокирует это решение. Поэтому ни на прошлогоднем саммите ШОС в Циндао, ни 13 июня в Бишкеке этот вопрос не поднимался вовсе. Об Иране президент России Владимир Путин говорил лишь в контексте региональной безопасности и ядерной сделки, которую США расторгли в одностороннем порядке.



Между тем, по мнению опрошенных "Ъ" экспертов, именно противостояние с Вашингтоном заставляет Тегеран восстанавливать связи со странами региона. "В условиях нового витка конфронтации с США Ирану важно предельно снизить любую конфликтность в своих внешних отношениях,- сказал "Ъ" востоковед Александр Князев.- Сделанный Тегераном шаг навстречу примирению можно рассматривать и в контексте сближения Таджикистана с Саудовской Аравией. Вероятно, иранское руководство стремится как-то уравновесить саудовское влияние возобновлением своего присутствия в Таджикистане". О саудовском факторе "Ъ" сказал и эксперт Российского совета по международным делам, иранист Никита Смагин. "Судя по всему, в Душанбе рассчитывали, что конфронтация с главным противником Эр-Рияда - Тегераном принесет в страну саудовские инвестиции. Но на деле они получили меньше, чем хотелось бы, и хотят отыграть назад",- предположил он. Перспективы нового сближения Таджикистана с Ираном действительно неплохие. Например, это откроет Душанбе возможность морской торговли через иранский порт Чабахар - обсуждение этого вопроса уже идет.

Что же касается перспектив вступления Ирана в ШОС, то о них оба эксперта отозвались весьма скептически, но по разным причинам. Господин Князев считает, что за смягчение своей позиции в Душанбе захотят "авансом получить иранские инвестиции", а господин Смагин - что Иран сомневается в целесообразности членства в ШОС. "Разговоры о вступлении Ирана идут давно, но их позиция не столь однозначна. И Таджикистан - не единственное препятствие, которое надо преодолеть",- сказал Никита Смагин.



Кирилл Кривошеев

"Коммерсантъ" от 17.06.2019,