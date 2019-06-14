Провокация "дежа вю". CША ищут предлог для нападения на непокорный Иран? - В.Малышев

07:07 17.06.2019 Владимир Малышев

14.06.2019



В минувший четверг в Оманском заливе на два нефтяных танкера было совершено нападение. Речь идет о танкерах "Фронт Альтаир" и "Кокука Карейджес". Одно судно в результате полученных повреждений затонуло. Однако экипажи пострадавших танкеров удалось спасти. Нападение произошло в территориальных водах ОАЭ, к востоку от эмирата Эль-Фуджайра - возле стратегически важного Ормузского пролива.



Первый танкер принадлежит норвежской компании Frontline, второе судно под панамским флагом управляется компанией BSM Ship Management.

"Кокука Карейджес" плыл в Сингапур с грузом метанола, а на втором танкере - 75 тысяч тонн нафты (сырье для нефтехимической промышленности).

Это уже второе нападение на танкеры в этом районе за последнее время. 12 мая было совершено нападение на четыре нефтяных танкера у берегов ОАЭ. Согласно заявлению представителя ОАЭ в Совете Безопасности ООН, за нападениями стояла неназванная "государственная структура".

На этот раз США, недолго думая, тут же обвинили в случившемся Иран и объявили, что направляют в Оманский залив ракетный эсминец "Мэсон" вооруженный крылатыми ракетами в дополнение к другим американских кораблям ВМС, которые уже находятся в регионе. Центральное командование вооруженных сил США (СЕНТКОМ) при этом заявило, что война с Ираном не отвечает стратегическим интересам США и мирового сообщества, но американцы и их союзники "готовы защищать свободу судоходства и торговли в регионе".



В подтверждение своих обвинений в адрес Ирана американские военные выложили в сеть видеозапись, на которой видно, как моряки с катера, принадлежащего Корпусу стражей исламской революции, якобы снимают с борта одного из танкеров неразорвавшуюся мину.

Об этом сообщил в четверг официальный представитель СЕНТКОМ капитан Билл Урбан. Однако изображение почему-то расплывчатое, и точно понять, что там происходит, невозможно. Но даже, если бы иранцы и на самом деле снимали мину, то это еще вовсе не значит, что это именно они туда ее поставили. Тегеран категорически отрицает свою причастность к инциденту и призывает провести международное расследование.



Атака в Тонкинском заливе



В связи с тем, что сейчас происходит у берегов Ирана, наблюдатели вспоминают инцидент, который произошел в августе 1964 года и послужил для США предлогом для начала войны во Вьетнаме. Вечером 4 августа в Тонкинском заливе был шторм. Радары показывали, что к эсминцам США приближается более десятка неизвестных объектов, и американские корабли открыли огонь. Но поднятые с авианосца самолеты не обнаружили в районе двух эсминцев никаких других кораблей. В это время первые сообщения о предполагаемом нападении на американские корабли в Тонкинском заливе прибыли в Вашингтон. Ситуация была неясной, однако президент Джонсон распорядился нанести авиационные удары по базам северовьетнамских торпедных катеров и по нефтехранилищу. Операция под кодовым названием "Пронзающая стрела" была проведена 5 августа, это был первый налет американской авиации на Северный Вьетнам. А затем Конгресс США принял так называемую "Тонкинскую резолюцию", которая уполномочивала президента принять меры для пресечения дальнейших нападений. Эта резолюция стала правовой основой для начала полномасштабного участия США в боевых действиях без формального объявления войны.

Но сегодня практически все современные исследователи уже признают, что атаки 4 августа не было. В конце 2005 года Агентство национальной безопасности рассекретило ряд документов, касающихся инцидента в Тонкинском заливе. Среди них была статья историка АНБ Роберта Хэниока, в которой он пришел к выводу, что АНБ намеренно предоставляло американскому руководству искаженные отчеты о событиях 4 августа.

Но многие историки полагают, что Тонкинский инцидент был устроен самим руководством США для того, чтобы получить предлог для вооруженного вмешательства во Вьетнаме.



Но вот сегодня история, как видно, повторяется. США уже давно конфликтуют с непокорным Ираном, который они обвиняют в агрессивной политике и покровительстве терроризму, а также в попытках создать ядерное оружие. Они обложили страну жесточайшими санкциями, запрещают покупать у нее нефть и открыто намекают на возможность принятия против Ирана военных мер.

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео недавно потребовал от Ирана радикальных изменений в политике и пригрозил, что "санкции будут становиться все сильнее, если Иран не сойдет с того пути, которым республика идет сейчас", и даже добавил, что санкции будут "самими жесткими в истории". Он предупредил, что Соединенные Штаты "раздавят" иранских оперативников и их союзников за рубежом, и потребовал от Тегерана вывести свои войска из Сирии, где они помогают президенту Башару Асаду бороться с террористами. Власти Ирана отвергли ультиматум Помпео, заявив, что США не имеет права навязывать свою волю ни одной стране.



Чем чреват отказ от "ядерной сделки"



Позицию США по отношению к Ирану и их выход из так называемой "ядерной сделки" подверг критике президент России Владимир Путин, выступая в пятницу в Бишкеке на саммите ШОС. Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия, заявил Владимир Путин.



Как известно, в 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции. Однако в мае прошлого года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон в одностороннем порядке выходит из соглашения и восстанавливает все санкции против Тегерана. Год спустя Иран также объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД. В Тегеране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов решить возникшие проблемы.



А потому нынешние события в Оманском проливе обозреватели рассматривают, как продолжение опасной политики США, которые предпочитают переговорам и мирному решению проблем тактику грубого давления и провокаций.



Реакция России



Решение США направить в Оманский залив ракетный эсминец чревато серьезными негативными последствиями, что не может не беспокоить Россию, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк, комментируя ситуацию после нападения на танкеры у берегов Ирана.

"Этот шаг, как и любые шаги по повышению военного присутствия США в этом регионе, не могут не беспокоить Россию. Такое решение чревато большими и долгосрочными негативными последствиями", – сказал сенатор.



Он отметил, что в сложившейся ситуации международное сообщество должно спокойно и объективно разобраться в происходящем.

"Сейчас такое беспристрастное, объективное разбирательство, а не реакция на вброшенные фотографии непонятного происхождения – это крайне важно", – заявил сенатор.



Инцидент прокомментировал в интернете также глава Чечни Рамзан Кадыров. Он напомнил, что через Оманский залив и Ормузский пролив проходит "караванный" морской путь, по которому вывозятся огромные объемы нефти, добываемой в целом ряде стран. В этой связи данный регион имеет очень высокий уровень милитаризации. В частности, там находятся военные базы США, а сам залив кишит американскими военными кораблями.

"Если поджечь фитиль в этом квадрате, вспыхнет военный пожар, потушить который не удастся десятилетиями, миллионы людей погибнут или станут беженцами", – предупредил Кадыров.



Он добавил, что в этом же регионе расположены сразу две исламские святыни – "благословенная Мекка" и "лучезарная Медина". Кроме того, данный регион находится всего в 2 тысячах километров от южных границ России. Это ничтожное расстояние для современных ракетных комплексов.



"Мы очень надеемся, что перед лицом общей угрозы страны арабского мира сплотятся, забудут о мелочных распрях и дадут врагам, кто бы они ни были, понять, что едины и не допустят раскола!" – призвал Рамзан Кадыров.

Между тем провокация с танкерами показала, что попытки обострить ситуацию в регионе не прекращаются. Но если речь действительно идет о намеренной провокации, как это было более полувека назад в Тонкинском заливе, то хотелось бы напомнить, что последовавшее за этим вторжение США во Вьетнам закончилось для них позорным поражением. Источник - столетие

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