 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 16.06.2019
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Суббота, 15.06.2019
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В Душанбе обсудили Иран и обменялись вазами. В Таджикистане завершилась встреча лидеров стран Азии
07:15 17.06.2019

27 президентов и премьер-министров обсуждали в выходные в Душанбе, как сделать Азию более стабильной и безопасной. Рецепт фактически повторял принятую днем ранее Бишкекскую декларацию саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС): противодействие "трем силам зла" (терроризму, сепаратизму, экстремизму), торговым войнам и милитаризации космоса, поддержка мирного процесса в Афганистане и "ядерной сделки" с Ираном. Единственным острым моментом стало несогласие Израиля с принятым в итоговой декларации пунктом о Иерусалиме.
В принятой по итогам встреч в выходные декларации участники саммита заявили, что стремятся к "прагматичному финансовому сотрудничеству", осудили терроризм, сепаратизм, экстремизм и религиозную нетерпимость, поддержали Совместный всеобъемлющий план действий по Ирану (СВПД), возмутились милитаризацией космоса и выразили обеспокоенность по поводу состояния экологии и ситуации в Афганистане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, вдохновившись успехом мероприятия, предложил трансформировать его "в полноценную международную организацию". Тем самым он одновременно сделал заявку на создание собственного международного проекта и выступил продолжателем дела своего предшественника Нурсултана Назарбаева. Именно первый глава Казахстана выступил с инициативой о создании СВМДА в 1992 году.
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) было предложено в 1992 году, но первый саммит был проведен в 2002 году. Задача мероприятия - укрепление доверия и безопасности в Азии. Сегодня СВМДА включает 27 государств-членов: Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Камбоджа, Катар, Киргизия, Китай, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Палестина, Российская Федерация, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка, Южная Корея.

Ярко на встрече выступил президент Ирана Хасан Роухани, заявивший, что "в отсутствие позитивных сигналов со стороны других стран" Тегеран не считает себя боле связанным условиями СВПД. Владимир Путин отнесся к иранскому коллеге с пониманием и сообщил, что выход США из иранской сделки в 2018 году "осложнил ее реализацию, негативно сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия". Он, впрочем, призвал все стороны (а значит, и Иран) условия сделки соблюдать.

Как Иран и Таджикистан вспомнили о былой дружбе

Конфликтом между участниками форума закончилось принятие совместного заявления по статусу Иерусалима. Большинство стран-членов высказались против "любых односторонних решений, которые могут привести к изменению статус-кво священного города Иерусалим", имея в виду под этим недавний перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Представитель Израиля выступили против параграфов 17, 18 и 19. В 17-м параграфе стороны призывают к созданию "полностью суверенного палестинского государства в границах по состоянию на 4 июня 1967 год со столицей в Восточном Иерусалиме", в 18-м - призывают к поддержке СВПД, в 19-м параграфе - к созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия.

Владимир Путин рассказал о приоритетах российского председательства в ШОС
В этом году СВМДА по датам совпало с днем рождения председателя КНР Си Цзиньпина. 15 июня ему исполнилось 66 лет. В честь этого события президент России Владимир Путин 16 июня пожелал ему "всего самого-самого доброго" и сообщил, что рад тому, что у него есть такой друг. После этого российский лидер вручил китайскому коллеге три подарка из России. Первым был торт, на котором большими иероглифами была написана китайская фраза "лю лю да шунь" ("большого благополучия в 66"). Эта фраза традиционно используется для пожелания людям среднего возраста успехов в труде, крепкого здоровья и семейного счастья. Второй была изящная ваза. "Она выполнена в нашем традиционном стиле нашими мастерами. И называется "Солнечный день". Как сегодня!" - сообщил Владимир Путин. Наконец, третьим был ящик мороженого, которое, предположительно, любит китайский лидер.

Внезапно решив в свой день рождения сделать ответный подарок, Си Цзиньпин преподнес Владимиру Путину вазу, а также китайский чай. "О, мы вам "Солнечный день", а вы нам - "Благополучие",- прокомментировал президент России.- Как все сходится".
Впрочем, если Владимир Путин хотел быть первым, кто поздравил председателя КНР, он опоздал: за сутки до того, еще в Бишкеке на саммите ШОС, Си Цзиньпину подарки вручил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подарил ему бронзовую скульптуру аиста и корзину продуктов из его родного села в Могилевской области, ныне агрогородка Александрия.

Михаил Коростиков
Газета "Коммерсантъ" №102 от 17.06.2019, стр. 3

Источник - kommersant.ru
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