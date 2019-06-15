Люди вышли на улицы, потому что обеднели – Токаев о митингах в Казахстане

07:30 17.06.2019

Глава Казахстана заверил, что власть извинится перед теми, кого незаконно задержали во время несанкционированных митингов



НУР-СУЛТАН, 14 июн - Sputnik



Многие казахстанцы вышли на улицы с протестами из-за ухудшения материального положения, считает Касым-Жомарт Токаев. Сейчас требования демонстрантов анализируются, заверил президент.

"В основном это требования социального характера. Я не отрицаю, что эти вопросы существуют. В основном, они исходят из того, что люди обеднели. Они требуют от правительства решения их насущных социально-экономических проблем", - сказал Токаев в интервью телеканалу Euronews.

Люди, которые не нанесли серьезный ущерб общественной безопасности, будут скоро выпущены, продолжил глава страны.

"Власть услышала. И мы будем работать. Мне доложили, что есть там люди, которые попали просто случайно. Перед ними мы, конечно, извинимся, в том смысле, что быстро выпустим. И эта проблема будет решена", - пообещал президент.

"А те, кто просто сказал, что выборы нечестные. С ними что будет?"- поинтересовалась журналист.

"Конечно же, они будут выпущены. Потому что они так считают. А я, например, считаю, что в целом выборы были честными. Вот и все", - ответил Токаев.

Президент отметил, что незаконные действия будут пресекаться. Он напомнил, что Генеральная прокуратура не раз предупреждала о незаконности несанкционированных митингов. Беспорядки мешают людям, которые не хотят участвовать в подобных акциях, заявил Токаев.

В период выборов в Казахстане на улицы Алматы и Нур-Султана вышли сотни протестующих. В двух городах за участие в несанкционированных митингах задержали почти тысячу человек. По состоянию на 13 июня в спецприемниках оставались 180 человек. Президент дал поручение освободить людей, которые оказались в местах протеста случайно.



Токаев заявил, что в Казахстане грядут реформы

Страна нуждается в политических и экономических реформах, считает новый президент Казахстана.

"Я реформатор, поэтому статуса-кво не будет. Без политической трансформации Казахстана не ждет успех. Без политических реформ не будет прогресса в экономических реформах", - цитирует Токаева The Wall Street Journal.

Во внешней политике Токаев намерен продолжать курс, выстроенный первым президентом Нурсултаном Назарбаевым. Казахстан продолжит укреплять стратегическое партнерство с Китаем и Россией. Немаловажно, как отметил Токаев, и экономическое взаимодействие с Соединенными Штатами Америки.



Как Токаев стал президентом Казахстана

В течение трех месяцев Касым-Жомарт Токаев дважды приносил присягу народу Казахстана. В марте этого года полномочия главы государства перешли к нему после отставки Нурсултана Назарбаева. А в июне Токаев официально вступил в должность президента, так как заручился поддержкой 70,96% избирателей на выборах.

На инаугурации Токаев заявил, что скоро будут объявлены важные решения для улучшения благосостояния казахстанцев.