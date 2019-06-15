На нет и судов нет: Россия не будет усиливать охрану в Ормузском проливе, - Э.Байназаров

07:36 17.06.2019 Москва не планирует вводить дополнительные силы в Персидский залив для защиты своего нефтяного и торгового флота, заявили в Госдуме



Россия не планирует наращивать военное присутствие в районе Ормузского пролива после недавнего инцидента с атакой на нефтяные танкеры, заявил "Известиям" глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. По его словам, российским судам ничего не угрожает, поэтому предпосылок для усиления мер безопасности нет. Между тем США, Великобритания и Саудовская Аравия уже ввели дополнительные силы в Оманский залив - якобы для охраны своих судов от иранской угрозы. Однако другие европейские страны никак не отреагировали на явную провокацию против Ирана, и инцидент вряд ли испортит их отношения с исламской республикой, уверены опрошенные "Известиями" эксперты.



Кто атаковал

Вечером 13 июня, сразу после атаки на два танкера, шедших под флагами Панамы и Маршалловых островов, на экстренном заседании Совбеза ООН госсекретарь США Майк Помпео обвинил в произошедшем Иран. В качестве доказательств политик представил видеозапись, на которой бойцы в форме иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) предположительно снимали неразорвавшуюся мину с корпуса одного из танкеров. По словам политика, иранцы тем самым хотели уничтожить доказательства своей причастности к атакам.

Глава американской дипломатии напомнил, что 22 апреля на фоне усиления санкций против нефтяного сектора исламской республики Тегеран пообещал перекрыть Ормузский пролив. Нынешние атаки не что иное, как выполнение обещания, заключил Помпео.



Президент США присоединился к обвинениям с некоторым запозданием, что успело породить версию о том, что сам Дональд Трамп еще не до конца уверен в причастности Тегерана к взрывам. Сомнение выразили и журналисты CNN, а также израильская Haaretz, задавшаяся вопросом - а, собственно, зачем Ирану сейчас нужна подобная атака?



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Позицию США поддержали в МИД Саудовской Аравии и Великобритании. Главы дружественных Вашингтону ведомств заявили, что направят в район дополнительные силы реагирования.

Москва следовать примеру США и их союзников и усиливать охрану судов в регионе не намерена, заявил "Известиям" Владимир Шаманов.

- Никаких причин вводить дополнительные силы для охраны наших судов, следующих через Ормузский пролив, я не вижу, - подчеркнул политик.

Пролив имеет стратегическое значение для всего мирового рынка нефти: через него проходит до 40% экспорта углеводородов в мире. Однако для России ввиду наличия своих каналов экспорта углеводородов Ормуз представляет куда меньшую значимость. Поэтому присутствие российских военных кораблей для охраны судоходства в проливе не столь масштабно, пояснил Владимир Шаманов.

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Россия и Китай пока воздерживаются от принятия поспешных решений по лекалам Вашингтона. На саммите ШОС, который проходил 13–14 июня в Бишкеке, присутствовал также и президент Ирана Хасан Роухани - в столицу Киргизии в важные для его страны дни он прибыл явно в поисках поддержки Москвы и Пекина. И поддержку он получил.

В ходе двусторонней встречи с иранским лидером председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что вне зависимости от изменений в международной и региональной обстановке Китай намерен сохранить партнерские отношения с Ираном.

Владимир Путин во время встречи с Роухани не затронул столкновения в Оманском заливе, но сосредоточился на сирийском урегулировании и ядерной сделке, призвав всех ее подписантов соблюдать предписания договора.

Президент Ирана в ответ заявил о необходимости большего взаимодействия между Москвой и Тегераном в свете той ситуации, которая сегодня складывается в регионе. В речи иранского лидера ни разу не прозвучало слов "танкер" или "Ормуз", но и без этого было понятно, о какой ситуации говорит Роухани.

Европейские участники ядерной сделки - Германия и Франция - также решили не спешить с обвинениями в адрес Ирана. Так, глава МИД ФРГ Хайко Маас публично выразил недоверие к представленным США доказательствам причастности Тегерана к подрыву двух танкеров.



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По мнению руководителя института Ближнего и Среднего Востока Владимира Фитина, подобная отстраненность Берлина лишний раз доказывает, что западные европейцы не готовы так просто отказываться от партнерства с Ираном.

- Заявления США о причастности Тегерана к атакам - такая же фейковая новость, как и их заявления о применении химического оружия правительством Башара Асада, - сообщил эксперт. - Западные европейцы не настолько слепы, чтобы проглатывать любую наживку, которую им подсовывает Вашингтон. Они все прекрасно понимают, что это бездоказательное обвинение, а потому, так же как и в случае с ядерной сделкой, спешить порывать с Ираном они не станут.

По его словам, ожидать санкционного давления со стороны ЕС в отношении Тегерана пока все же не следует - по крайней мере, до завершения международного расследования по горячим следам атаки на танкеры.



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Владимир Фитин также выразил сомнение, что за атакой на танкеры могут стоять израильтяне - несмотря на то, что за плечами "Моссада" и есть подобные операции, и Израилю в принципе было бы выгодно ослабление Ирана, применение магнитных мин - это слишком грубо с технической точки зрения.

- Думаю, что у израильтян более серьезные и продуманные операции. Нельзя исключать, что за нападением стояло не государство, а отдельная группировка или компания, - заметил востоковед.

Интересен в этом танкерном противостоянии также и региональный расклад, а именно - как поведут себя такие игроки, как Катар и Оман, имеющие прочные связи с Ираном.

Как пояснила "Известиям" советник директора РИСИ Елена Супонина, Оман всегда очень осторожен в такого рода ситуациях и вряд ли пойдет на разрыв отношений с Тегераном или Эр-Риядом.



- Как раз наоборот - оманская равноудаленность, трезвость в оценке событий будет крайне востребована при посредничестве между Ираном и странами Персидского залива или США, которое сейчас как раз необходимо, - подчеркнула эксперт.



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А вот насчет Катара не все так просто - после кризиса 2017 года, когда практически все страны залива, а также Египет, объявили о разрыве дипотношений с Дохой, эмират начал укреплять отношения с Ираном и Турцией. И сейчас аравийские монархии, подначиваемые Вашингтоном, пытаются вновь перетянуть Катар на свою сторону в общей борьбе против Тегерана. В конце мая саудовцы пригласили катарского эмира на экстренный саммит Совета сотрудничества стран Персидского залива в Мекке, но видимого потепления отношений между двумя соседями так и не произошло.

- Еще слишком велико недоверие между этими странами, сильна личная ненависть между принцами, преодолеть которую нелегко, - отметила Елена Супонина.

По мнению Владимира Фитина, атака на нефтеналивные танкеры в Персидском заливе явно не последняя. США, по его словам, и дальше будут вести свою игру против Ирана и осуществлять провокации, подобные этой.



Эльнар Байназаров Источник - iz.ru

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