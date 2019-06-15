Арест Атамбаева перевернет лодку кыргызской государственности? - "Ачык саясат"

08:16 17.06.2019

Депутаты Жогорку Кенеша начали дружно требовать привлечения к уголовной ответственности экс-президента Атамбаева. Учитывая очень высокий уровень управляемости нынешнего созыва, и их внезапную ярость (хотя Атамбаев на последнем митинге ничего нового не сказал), понятно, что это не их собственная инициатива. Указание пошло с самого верха. Но к чему может привести арест экс-президента? Возможно, он просто перевернет лодку общественной стабильности.



По итогам года жесткой полемики Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова, последний, похоже, убедился в том, что в политическом поле он экс-президента не переиграет. Понятно, что если не получается выиграть в шахматы, можно схватить шахматную доску и ударить оппонента, победив хотя бы так. Но каковы могут быть последствия применения грубой силы? Тем более, что реальных показаний против Атамбаева никто (!) из уже арестованных его бывших сторонников так и не дал. То есть правовая основа его ареста остается очень шаткой.



Допустим, мнение внешних партнеров Жээнбекова не интересует, им можно пренебречь. Хотя, например, президент России Владимир Путин, демонстративно поздравив с Новым годом, наряду с действующим президентом, также и Атамбаева, ясно дал понять: ему такой судебный процесс в Кыргызстане не нужен. У Путина самого не за горами транзит власти, и ему не хотелось бы видеть, как где-то в СНГ преемник сажает своего предшественника, которому в значительной степени обязан властью. Но, повторимся, возможно, для Жээнбекова это не играет роли. Однако есть внутренние обстоятельства, которые он не может не учитывать.



Конечно, митинги сторонников экс-президента на улицах можно подавить силой. Но что делать дальше? Идти по пути закручивания гаек, превращая Кыргызстан в Туркмению в плане репрессивности режима? Очень разные традиции и очень разный менталитет.

При всех претензиях конкретных партий и политиков к эксу, когда он окажется за решеткой, общественное мнение качнется в сторону оппозиции. И вообще потому, что преследуемый обычно вызывает симпатию. И, главное, потому, что все понимают: следующий логичный и даже вынужденный шаг - это изменение Жээнбековым Конституции под себя и "туркменизация" Кыргызстана. Он должен себя обезопасить от ответственности после смены власти. Значит, после одного срока уходить нельзя, надо менять основной закон. Но эта перспектива напугает очень многих. И вызовет активное противодействие.



Нравится кому-то, или нет, но на протяжении последнего года единственной действующей оппозицией в КР были Атамбаев и его сторонники. Остальные политики как воды в рот набрали. И эта деятельность Атамбаева удерживала власть от многих опрометчивых шагов, в том числе в кадровой политике. Когда противовес исчезнет, власть отпустит тормоза, тут не приходится сомневаться. Что, разумеется, сразу же будет замечено обществом. И им будут сделаны выводы.



При пока нулевых успехах в экономических реформах, при вышедших из-под контроля силовиках, которые хаотически сажают без серьезных поводов известных в Кыргызстане людей, Сооронбай Жээнбеков остается в политическом вакууме. Парламент не в счет, поскольку бесхребетные депутаты предадут в любой момент действующего президента так же легко, как предали его предшественника. Возможно, организованную политическую оппозицию президент задавит арестами. Но народная стихия, как показывает опыт, в Кыргызстане может быть крайне опасна.



В случае силового решения "проблемы Атамбаева", Сооронбай Жээнбеков, возможно, перевернет лодку шаткого общественного спокойствия и мира. И даже сделает шаг в сторону гражданской войны. За что он, как гарант стабильности в стране, будет нести всю ответственность. И перед историей. И, возможно, перед законом.



Источник - Ачык саясат