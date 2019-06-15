Жээнбековы или Атамбаев: кто более виноват в коррупции и политическом беспределе Кыргызстана? - "Айгай пресс"

08:30 17.06.2019

Самой резонансной темой по итогам выступления Алмазбека Атамбаева на митинге СДПК "За реальную борьбу с коррупцией" 8 июня стало заявление экс-президента о том, что, будучи главой страны, он не имел полного представления о ситуации на юге. В частности, о коррупции на таможне и деятельности в южном регионе тех должностных лиц, которые продвинулись по карьерной лестнице уже при новом президенте. Вместе с тем, кризис действующей власти и проводимой Жээнбековым кадровой политики часто пытаются приписать былым решениям Атамбаева и его управленческим огрехам. Разбираемся, где здесь правда, и где в отечественной политике чья зона ответственности.



Ряд политологов и экспертов, комментируя свежее выступление экс-президента, поставили под сомнение его слова, заявив, что ответственность за нынешнее положение дел во власти в равной мере лежит и на Атамбаеве. Политолог Аида Алымбаева в своем комментарии тому же изданию назвала нынешнее противостояние Жээнбекова и Атамбаева "войной компроматов", в которой "каждый сейчас оправдывается в свою пользу".



Здесь сразу необходимо акцентировать внимание на двух важных тенденциях. Во-первых, на сегодняшний день уже очевидно, что заявленная действующим президентом борьба с коррупцией оказалась фарсом, а его правление – семейно-клановым режимом, при котором во власть пришли коррумпированные и некомпетентные люди, выбранные по принципу лояльности семье Жээнбековых. Признают это даже те, кто изначально не был настроен критиковать нового президента. Во-вторых, поскольку главная политическая проблема страны уже понятна, закономерно начался поиск виноватых.



Вот тут-то и возник раскол мнений: ушедший в оппозицию правящему режиму Атамбаев действительно не имел отношения к грязным делам своих бывших соратников, и спрашивать за политический беспредел в стране нужно только с них? Или Жээнбековы лишь продолжили то, что начал Атамбаев, и тогда налицо сейчас действительно обычная война компроматов и самооправданий?



Кто работал на юге при Атамбаеве?



Братья Жээнбековы все шесть лет президентства Атамбаева были вторыми после него людьми во власти, и недооценивать меру их политического влияния и имевшихся у них полномочий нельзя. Асылбек Жээнбеков стал спикером Жогорку Кенеша в 2011-м. Парламент в те годы, в отличие от нынешнего своего положения, не был подконтролен президенту, и именно на посту спикера младший Жээнбеков стал по-настоящему влиятельной политической фигурой. Сооронбай Жээнбеков с 2010 года занимал пост губернатора Ошской области, с 2012-го – являлся полномочным представителем правительства в Ошской области, а в 2016-м стал премьер-министром страны.



О том, что Жээнбековы в прошлом не скромные пешки Атамбаева, а уже обличенные немалой властью политики, сейчас очень удобно стали "забывать" те, кто проповедует версию, что беспредел на юге будто бы развел Атамбаев, а будущий президент и его серый кардинал Асылбек только бегали у Атамбаева на посылках.



В те же годы, когда Сооронбай Жээнбеков был губернатором на юге, там же на таможне работал и Райымбек Матраимов, а зампредом ГТС был Асылбек Кожобеков. С 2014-го Кожобеков стал начальником управления ГКНБ по Ошу и Ошской области, а в 2016-м его на этом посту сменил Идрис Кадыркулов.



Примечательно, что при президенте Жээнбекове подозреваемый в коррупции Матраимов был восстановлен в должности, а Кожобеков и Кадыркулов получили посты замглавы и главы ГКНБ соответственно. Все трое – не ставленники Атамбаева, а именно люди близкие к клану Жээнбековых. Сделать так, чтобы информация об истинном положении дел на южной таможне и процветающей там коррупции не дошла до Атамбаева, им в те годы, учитывая их должности, не составило бы труда. А за какие заслуги они с приходом на президентский пост Жээнбекова получили свои новые должности и фаворитские милости, догадаться несложно.



Несладкая участь соратников Жээнбековых



Кроме того, люди, приближенные в свое время к Жээнбековым, в настоящем поплатились за свою недальновидность удивительно схожим образом. Стиль правящего клана в обращении со своими сторонниками не отличается разнообразием: сошлись, использовали, выкинули. Такая участь постигла и Кожобекова с Кадыркуловым, и Икрамжана Илмиянова, помогавшего Жээнбековым на президентских выборах, и Иманкадыра Рысалиева, еще совсем недавно тоже занимавшего высокую должность, полученную в награду за сподвижничество клану. И даже сам "Раим-миллион", профинансировавший выборы, которого Жээнбековы всячески привечали и защищали, уже перестал ходить в фаворитах, а компромат на него - с подачи серого кардинала Асылбека - слили в СМИ.



Алмазбек Атамбаев в сущности повторил ту же судьбу. Причем, одним из первых. Жээнбековы образцово "дружили" с ним ровно до тех пор, пока Атамбаев не перестал быть им нужен, а после постарались технично от него избавиться. Возвращаясь же к вопросу об ответственности, которая лежит на экс-президенте за нынешнюю ситуацию во власти, Атамбаев действительно кое в чем виновен - в большой наивности по отношению к Жээнбековым, годами потихоньку и за спиной президента сколачивавшим себе фундамент для теперешнего коррумпированного семейно-кланового режима. Но сами преступления этого режима целиком и полностью на совести Жээнбековых.



Как бы правящий клан ни отпирался и ни пытался перевести стрелки на предыдущую власть, а спрашивать за политические посадки оппонентов, украденные налоговые поступления с южной таможни, коррумпированность действующих чиновников, некомпетентное правительство, узурпацию власти и развал парламентаризма следует именно с Жээнбековых.



Источник - Айгай пресс